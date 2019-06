Monika und Matthias Rauch sind die neuen Betreiber der Gastronomie in der Begegnungsstätte Lemwerder. Sie planen die Eröffnung von "Rauchs Café & Bar“ für den 3. Juli. (Maximilian von Lachner)

Ob duftender Kaffee, Cappucino oder Latte Macchiato, ein schönes Glas Merlot, ein gezapftes Bier oder ein leckerer Saft: Das alles und noch viel mehr soll es schon bald wieder in der Gaststätte der Begegnungsstätte (Begu) Lemwerder geben, wenn die neuen Pächter Monika und Matthias Rauch dort die Regie übernehmen.

An den Start gehen soll „Rauchs Café & Bar“ in der Begu am Mittwoch, 3. Juli. Bis dahin heißt es für die Rauchs, Abschied nehmen von ihrem bisherigen Café, mit dem sie vor 15 Jahren den Stil typisch italienischer Café-Bars in das Bremer Faulenquartier zwischen Brill und Schlachte brachten. Weil ihr Pachtvertrag dort nicht verlängert wurde, begaben sie sich auf die Suche nach einer Alternative. Den entscheidenden Hinweis auf die Gaststätte in der Begu Lemwerder erhielten sie von Begu-Leiter Timo von den Berg, den sie aus dessen Zeit im Ortsamt Bremen-Mitte kennen. Matthias Rauch hatte sich ab 2007 im Beirat Mitte für sein Viertel engagiert und vor einigen Jahren – wenn auch erfolglos – bei der Ortsamtsleiter-Wahl Mitte/Östliche Vorstadt kandidiert.

„Man hat uns nicht gesagt, was man sucht, sondern dass hier was frei wird“, erzählt der 61-jährige Matthias Rauch mit Blick auf die Begu-Gastronomie. Das erst 2014 bei einem Umbau deutlich erweiterte Café sagte ihnen zu und die Terrasse mit Blick auf den Garten verhieß die Chance, die Gäste bei gutem Wetter unter freiem Himmel zu bewirten, so wie sie es sich die Café-Betreiber in Bremen immer gewünscht hatten.

Bodenständige Küche

Monika und Matthias Rauch begannen, ein „kompatibles Angebot“ für die Gaststätte in dem Begegnungs- und Kulturhaus zu entwickeln. Etwas trinken, Skat spielen, kleine Speisen. Das schien zu passen. „Kaffee und Bier ab vier, damit wollen wir beginnen“, erzählt Monika Rauch (56). „Und man hat hier die Möglichkeit, ein paar Tellergerichte anzubieten“, ergänzt ihr Mann. Dabei denkt er an eine „bodenständige Küche mit mediterranen Einflüssen, gut abgeschmeckt von meiner Frau“.

Dass es ihnen italienische Café-Bars und mediterrane Speisen angetan haben, geht vor allem auf ihre zahlreichen beruflichen Reisen nach Frankreich und Italien zurück. Während die Teilnehmer der Bildungsfahren ihr Kulturprogramm absolvierten oder Essen gingen, verbrachte der damalige Busfahrer Matthias Rauch die Wartezeiten am liebsten hinter den Kulissen in den Küchen. „Ich lernte Kochen und Französisch.“ Im mediterranen Stil gestalteten die Rauchs daher auch das Interieur ihres Cafés in Bremen, wo sie die Gäste mit dem frisch geröstetem Kaffee einer kleine Rösterei aus dem Viertel, Landmilch aus der Region, Schokoküssen und Marzipan einer kleinen Bremer Firma und Weinen einer befreundeten Winzerfamilie verwöhnten. „Regional geht vor Bio“, formuliert Matthias Rauch das Prinzip hinter dieser Auswahl. Das soll auch für die neue Café-Bar der Rauchs in Lemwerder gelten. Wie das Angebot dort ankommt, wird sich ab Mittwoch, 3. Juli, zeigen. Dann hat die neue Café-Bar erstmals geöffnet. Los geht es um 16 Uhr. Die Küche öffnet um 18 Uhr. Montags und dienstags sind Ruhetage.