Die Polizeiwache in Berne, hier mit Thomas Krohne davor, soll einen neuen Standort bekommen. (Christian Kosak)

Es gibt zu wenig Polizei. Darüber sind sich Polizeigewerkschaft und Innenpolitiker unterschiedlicher Parteien mit zahlreichen Bürgern einig. Das Polizeikommissariat Brake hat daher begonnen, die Rolle der Polizeistationen vor Ort zu stärken und die Polizeipräsenz in der Fläche zu erhöhen. Nachdem die Zahl der Polizeibeamten in Elsfleth im vergangenen Jahr aufgestockt wurde, geht es jetzt um die Zukunft der Polizeistation in Berne. Gesucht wird ein gut sichtbarer neuer Standort mit besserer Verkehrsanbindung. Und auch das Personal soll aufgestockt werden.

Bislang befindet sich die Berner Polizeistation an der Eichenstraße. Das Gebäude unterscheidet sich kaum von den Einfamilienhäusern der Nachbarschaft. Seine Sackgassenlage ist Klaus Lücke, Leiter des Polizeikommissariats Brake, allerdings ein Dorn im Auge. „Wenn in der Straße ein Kanal ausgehoben wird, findet die Polizei in Berne nicht statt.“ Hinzu komme der hohe Renovierungsbedarf. Lücke nennt die Stichworte Wärmedämmung, Zugang für Behinderte, Brandschutz und Fluchtwege. Es sind Beispiele für all das, was an dem in die Jahre gekommenen Gebäude dringend nachgebessert werden müsste.

Entscheidend für die angestrebte Verlegung der Berner Polizeistation sind allerdings die taktischen Überlegungen des Kommissariatsleiters. Lücke will die Polizei flächendeckend präsenter und wahrnehmbarer machen. „Wir müssen dort sein, wo uns die Bevölkerung erwartet.“ Sein Ziel ist es, die Polizeistation an die viel befahrene Lange Straße mitten im Ortskern zu verlegen. Dort sind Lücke zufolge zwei Liegenschaften für die neue Station im Gespräch. Um welche Gebäude es sich handelt und welches davon er favorisiert, lässt er offen. Vor einem Umzug, so viel steht fest, müssten beide Gebäude zunächst für den Polizeibedarf umgebaut werden. Dabei geht es vor allem um die Sicherheit, schließlich sollen Tatverdächtige nicht einfach hinaus spazieren können. Im Widerspruch dazu stehen allerdings die Anforderungen an den Brandschutz, gibt Lücke zu bedenken. „In eine Gefängniszelle kann ich keinen Fluchtweg einbauen.“ So ein Umbau sei daher in jedem Fall sehr komplex.

Der genaue Termin für den Umzug der Berner Polizeistation steht darum auch noch nicht fest. Ist eine Einigung mit dem Eigentümer über das passende Gebäude gefunden, müsse noch die Polizeidirektion in Oldenburg zustimmen. Sollte sie überzeugt werden müssen, dürfte Lückes wichtigstes Argument für einen Umzug der Polizei an einen Standort in der Ortsmitte mit guter Verkehrsanbindung die damit verbundene Perspektive sein, die polizeiliche Präsenz und Prävention, die Gefahrenabwehr, Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie die Verkehrsüberwachung in der Fläche deutlich zu erhöhen.

Denn die lange Zeit von der Politik favorisierte Zentralisierung hat sich nach Auffassung Lückes für Flächenlandkreise wie die Wesermarsch als ungeeignet erwiesen. Das Polizeikommissariat, das er leitet, hat seinen Sitz in Brake und damit im nordöstlichsten Teil des etwa 400 Quadratkilometer großen Zuständigkeitsbereichs mit fast 44 000 Einwohnern. Von dort aus sind die Wege zu den Einsatzorten in Ovelgönne, Elsfleth, Berne und Lemwerder weit. „Unsere Reaktionszeit ist zu lang“, beschreibt der Kommissariatsleiter die Folge. Mit der Aufwertung der Dienststellen in der Fläche will er darum erreichen, dass die Beamten künftig schneller am Einsatzort sind.

Als Vorbild für seine Pläne in Berne nennt Lücke die Polizeistationen in Lemwerder und Elsfleth. In Lemwerder war die Polizei vor einigen Jahren an einen zentralen Standort direkt neben dem Rathaus umgezogen. In Elsfleth befindet sich die Polizeistation in einem modernen Gebäude am Rittersweg direkt im Ortskern. Die Zahl der Beamten war dort im April 2018 von drei auf fünf erhöht worden, wobei allerdings nicht alle die volle Stundenzahl arbeiten. Die Station in Berne ist seit einigen Monaten nur noch mit einem Polizisten besetzt. Lücke plant, die Besetzung wieder auf zwei Polizeibeamte zu erhöhen.

Dass damit auch die Zahl der Polizisten in der südlichen Wesermarsch insgesamt erhöht wird, erwartet Lücke in absehbarer Zeit allerdings nicht. „Das Kontingent an Personal ist begrenzt. Wir müssen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen auskommen.“ Versetzungen gegen den Willen der Beamten soll es nicht geben. Vielmehr will Lücke die Kollegen durch Überzeugungsarbeit vom Sinn der flächendeckenden Präsenz und einem etwaigen Wechsel – zum Beispiel nach Berne – überzeugen.