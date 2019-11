Die Jacobs Uni hat einen neuen akademischen Leiter. (Kosak)

Die Jacobs University hat Thomas Auf der Heyde zum Leiter des akademischen Bereichs ernannt. Er ist damit für Forschung und Lehre an der Jacobs University verantwortlich. Bisher hatte sich Michael Hülsmann um dieses Feld gekümmert, der bis Ende des Jahres weiterhin Präsident der Jacobs University sei, so ein Sprecher. Auf der Heyde sei mit der Ernennung auch nicht automatisch für das Präsidentenamt vorgesehen. Wer neuer Präsident der University wird, sagt der Sprecher noch nicht.

Thomas Auf der Heyde übernimmt die akademische Verantwortung. (JACOBS UNIVERSITY)

Auf der Heyde ist 1958 in Südafrika geboren und besitzt die südafrikanische und die deutsche Staatsangehörigkeit. Nach seiner Promotion in Chemie nahm er über einen Zeitraum von 25 Jahren verschiedene Lehr-, Forschungs- und Führungspositionen an den Universitäten Western Cape, Cape Town, Bern, Cambridge, Princeton und Johannesburg ein. Als stellvertretender Generaldirektor am South African Department of Science and Technology leitete er unter anderem die internationale Wissenschaftszusammenarbeit in Südafrika. Auf der Heyde ist der Mitteilung der Jacobs University zufolge verheiratet und Vater von Zwillingssöhnen. Zu seinen Aufgaben zähle die Entwicklung der Forschungsprofile und Studiengänge sowie die Qualitätssicherung.