Das Bootshaus im Bauhausstil: Aus dem denkmalgeschützten Gebäude soll ein Café mit Ausstellungsräumen werden. (Christian Kosak)

Erst wollte er, dann wollte er nicht mehr – jetzt will er wieder: Norbert Lange-Kroning nimmt einen zweiten Anlauf, aus dem denkmalgeschützten Bootshaus am Vegesacker Weserufer ein Haus für Besucher zu machen. Dass er das Vorhaben jetzt doch weiterverfolgen will, erklärt der Projektplaner mit Zusagen von Verhandlungspartnern. Und damit, dass sich inzwischen jemand bei ihm gemeldet hat, der helfen will, die Idee umzusetzen. Mit einer beachtlichen Summe, wie Lange-Kroning sagt.

Ihm zufolge ist es genau das, worauf er lange gewartet hat: Seine Idee einer maritimen Stiftung, die das Gebäude von der Stadt übernehmen soll, wird nicht bloß für gut befunden, sondern tatsächlich auch unterstützt. Lange-Kroning sagt, dass er in den vergangenen Monaten immer wieder bei Unternehmern für sein Projekt geworben hat – und immer wieder auf Zurückhaltung gestoßen ist. Darum und weil die Gespräche über den Kauf des Hauses und des Grundstücks bisher nicht so verlaufen sind, wie es Lange-Kroning gehofft hat, erklärte er Ende Juli das Vorhaben für gescheitert.

Neue Entwicklungen

Jetzt redet der Projektplaner wieder anders. Er spricht von weiteren Telefonaten und Treffen, die es gegeben hat. Von neuen Entwicklungen. Und eben von einem Stifter, der es nach seinen Worten nicht nur bei einem Förderbetrag fürs Haus belassen will. Laut Lange-Kroning will der sich auch an einem weiteren Projekt der Stiftung beteiligen: den Seenotkreuzer „Bremen“ samt Tochterschiff „Vegesack“ an die Maritime Meile zu holen. Wer der Unterstützer ist und wie viel Geld er geben will, lässt der Stiftungsplaner offen. Nur das sagt er: Die finanzielle Unterstützung ist in beiden Fällen fest vereinbart.

Es gibt noch andere Zusagen, die nach seinen Worten mittlerweile gemacht wurden. Zum Beispiel von den Seenotrettern, den Kreuzer für die Stiftung zu reservieren. Vom städtischen Gebäudeverwalter Immobilien Bremen, das Bootshaus vom wuchernden Grün zu befreien, damit Architekten den Zustand der Fassade bewerten zu können. Vom Landesamt für Denkmalpflege, die Sanierung des 93 Jahre alten Hauses mit 50.000 Euro zu unterstützen. So steht es jedenfalls in einem dreieinhalbseitigen Konzeptpapier, das Lange-Kroning demnächst im Ausschuss für Stadtentwicklung vorstellen will.

Auch das ist ihm inzwischen zugesichert worden. Der Termin ist wichtig. Der Projektplaner sagt, dass er die Zustimmung der Fraktionen braucht, um die Stiftungsidee umsetzen zu können. Heiko Dornstedt war einer der Ersten, die das Papier vor Kurzem erhalten haben. Der Ortsamtsleiter sagt, dass er sich über das Konzept gefreut hat, weil Lange-Kroning damit deutlich gemacht hat, sein Projekt nun doch weiterverfolgen zu wollen. Dornstedt kann nicht sagen, wie die Parteien das Papier finden, er zumindest hält es für so gut, dass seiner Meinung nach der Plan diesmal wirklich gelingen kann.

Das hat er auch Lange-Kroning gesagt. Und dass er weiterhin dabei helfen will, dessen Stiftungsidee umzusetzen. Dornstedt hat den Projektplaner begleitet, als der sich im Sommer zum ersten Mal mit allen traf, mit denen er bisher einzeln gesprochen hat: mit Vertretern des Bauamts, der Umweltbehörde, von Immobilien Bremen. Wie Dornstedt waren auch die Entscheider der städtischen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung überrascht, als Lange-Kroning nach dem Treffen erklärte, nicht mehr weiterzumachen. Und wie der Ortsamtsleiter sind auch sie froh darüber, dass er seinen Rückzieher zurückgenommen hat.

Projektplaner muss Ideen noch konkreter ausarbeiten

So sagt es jedenfalls Peter Schulz. Der Sprecher von Immobilien Bremen erklärt, was er schon öfter deutlich gemacht hat: Dass die Ideen von Lange-Kroning gute Ideen sind. Nur dass der Projektplaner sie noch konkreter ausarbeiten muss. Schulz sagt, dass es zwar Skizzen gibt, aber keine Detailentwürfe. Laut Lange-Kroning sollen im Parterre des Hauses ein Café und auf zwei Etagen mehrere Ausstellungsräume eingerichtet werden. Um den Schiffbau soll es gehen. Und um die Neue Sachlichkeit in der Architektur: Der Bauhausstil erklärt in einem Bauhaus – Lange-Kroning findet, dass es keinen besseren Ort dafür gibt.

Nach Angaben von Schulz sind mittlerweile mehrere Gesprächstermine mit dem Stiftungsplaner vereinbart worden. Ein Datum nennt er nicht. Aber Lange-Kroning. Er sagt, in der nächsten Woche bei Immobilien Bremen zu sein. Dann will er der Liegenschaftsverwaltung nicht nur sein Konzeptpapier für das Bootshaus vorlegen, sondern zugleich einen Entwurf für einen Kaufvertrag. Auch die Umweltbehörde soll ihn demnächst bekommen. Sie ist Lange-Kronings zweite Verhandlungspartnerin. Während Immobilien Bremen das Gebäude verwaltet, ist das Ressort fürs Grundstück zuständig, auf dem es steht.

Vor einigen Monaten war der Projektplaner davon ausgegangen, dass der Kaufvertrag für Haus und Gelände noch in diesem Jahr unterschrieben werden kann. Jetzt hält er einen späteren Zeitpunkt für realistischer: nächstes Frühjahr. Mit dem Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten rechnet Lange-Kroning im Winter 2021. Wenn denn diesmal nichts dazwischenkommt.