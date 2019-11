Vor einem Jahr sind die Pläne fürs Wohnen am Vegesacker Weserhang erstmals vorgestellt worden. Doch genehmigt wurden sie bisher nicht. (Caruso St. John)

Im vergangenen Jahr sollte der Genehmigungsprozess eigentlich abgeschlossen sein und in diesem der Bau beginnen. So war jedenfalls der ursprüngliche Zeitplan der Behörde. Doch für das Wohnprojekt auf dem früheren Gelände des Vulkan-Kontorhauses am Weserhang gibt es bisher nicht einmal das Okay. Das könnte sich demnächst ändern. Das Bauamt glaubt eine Lösung für den Konflikt mit dem benachbarten Gewerbestandort gefunden zu haben – indem es das Gebiet zu etwas anderem macht, als es jetzt ist.

Investor Ludwig Koehne dachte, alles richtig zu machen: Er plante rund 50 Wohnungen in einem Viertel, das als Wohnquartier ausgewiesen ist. Anfangs war der Hamburger Stararchitekt Hadi Teherani mit dem Prestigeprojekt an der Weserstraße beauftragt, jetzt ist es das Londoner Büro von Caruso St. John. Die Planer aus der englischen Metropole machten vieles anders, vor allem kleiner. Aus einem Gebäude mit 13 Geschossen wurden zwei Gebäude mit sieben beziehungsweise fünf Geschossen. Der Politik gefällt das. Widerstand gibt es trotzdem, nicht nur von Anwohnern, sondern auch von der Handelskammer und der Lürssen-Werft.

Beide befürchten, dass sich das Wohnprojekt nicht mit einem neuen Gewerbeprojekt vertragen wird: Die Lürssen-Gruppe will das ehemalige Gelände des abgewickelten Beschäftigungsträgers Bremer Bootsbau Vegesack kaufen und wieder zu dem machen, was es mal war – Werft. Weil die Grundstücke dicht beieinanderliegen, gehen Handelsvertretung und Schiffbauer davon aus, dass die künftigen Bewohner der geplanten Häuser gegen die künftigen Unternehmen des geplanten Gewerbestandorts wegen Lärmbelästigung vorgehen könnten. Mit der Folge, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Firmenfläche erschwert wird.

Gutachter simulieren Lärm

Die Einwände beschäftigen die Baubehörde inzwischen seit einem Jahr. Fachabteilungen des Ressorts wurden ebenso eingeschaltet wie ein externes Gutachterbüro. Die Experten überprüften, wie viele Dezibel wo zu erwarten sein werden und was diese Zahlen fürs Wohnen am Wasser, aber auch fürs Arbeiten nebenan bedeuten. Das Ergebnis der Lärmsimulation: Die Emissionen vom Gewerbestandort würden die gesetzlichen Grenzwerte für ein reines Wohngebiet übersteigen. Die Bewohner der beiden neuen Häuser könnten sich somit zu Recht in ihrer Ruhe gestört fühlen und vor Gericht klagen.

Stephan Friedrich will das nicht. Der Chef von Lürssens Grundstücksverwaltung will aber auch nicht, dass genehmigte Emissionen eines Gewerbegeländes auf einmal nicht mehr erlaubt sein sollen, weil in der Nähe zwei Häuser neu gebaut werden. Seiner Meinung nach ist die Rechtsprechung eindeutig: Gewerbebetriebe sind vor einer heranrückenden Wohnbebauung zu schützen – und nicht umgekehrt. Friedrich sagt, dass die Lürssen-Gruppe das Millionenprojekt von Investor Koehne keineswegs verhindern will. Der Geschäftsführer der Grundstücksverwaltung hat sich schon vor Längerem für eine Koexistenz beider Vorhaben ausgesprochen.

Das Bauamt hat beiden Seiten jetzt einen Vorschlag gemacht, wie dieses Nebeneinander möglich werden könnte, ohne dass es zu Klagen wegen Lärms kommt: Aus dem allgemeinen Wohngebiet könnte ein sogenanntes urbanes Gebiet werden. Seit zwei Jahren gibt es diese Kategorie im Planungsrecht. Der Gesetzgeber erhofft sich von ihr, den Wohnungsbau in Innenstädten vorantreiben und Probleme mit Emissionen vermeiden zu können. In einem urbanen Gebiet darf es lauter zugehen als in einem Wohngebiet: Statt 49 sind 63 Dezibel erlaubt – und damit auch mehr Lärm als in einem Mischgebiet.

Nach Ansicht von Maximilian Donaubauer stehen die Chancen nicht schlecht, den Konflikt zwischen Wohnen und Gewerbe bald beenden zu können. Der Bauamtsleiter spricht davon, dass mit einer veränderten Gebietsklasse eine Rechtsverbindlichkeit geschaffen wird, die Lürssen gefordert hat. Und von einer Möglichkeit für den Wohnungsinvestor, Häuser nahe einer Firmenfläche zu bauen, ohne deren Entwicklung zu gefährden. Wie Koehne die Sache sieht, ist unklar. Er will sich zu den Verhandlungen nicht äußern. Anders als Friedrich. Lürssens Immobilienchef hält eine neue Gebietskategorie am Weserhang für eine gute Entscheidung.

Und vielleicht sogar für den Durchbruch – wenn denn tatsächlich sämtliche Grenzwerte eingehalten werden, auch bei den oberen Geschossen der Wohngebäude, die für gewöhnlich mehr Lärm abbekommen als untere. Und wenn Koehne noch einmal seinen Plan für das frühere Vulkan-Grundstück ändert und nicht bloß aus einem hohen Gebäude, zwei niedrigere macht. Sondern aus zwei reinen Wohnhäusern auch zwei Wohnhäuser mit Büros oder Geschäften. Beziehungsweise mit beidem. In einem urbanen Gebiet gelten nämlich nicht nur andere Grenzwerte, sondern auch andere Auflagen für Immobilien.

Wann sich die Vorzeichen für das Plangebiet ändern könnten, darüber will Bauamtschef Donaubauer nicht spekulieren. Er sagt, dass es viele Gespräche mit Lürssen und Koehne gegeben hat und dass es noch weitere geben wird. Mit einer erneuten Auslegung des Bauleitplans rechnet er frühestens Anfang nächsten Jahres. Die Vegesacker Beiratsfraktionen wollen allerdings schon vorher wissen, wie es mit dem Wohnprojekt weitergeht. Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt hat jetzt angekündigt, das Thema auf die Tagesordnung der Dezembersitzung des Stadtteilparlaments nehmen zu wollen.