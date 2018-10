Der Streifendienst hat neben Handfesseln, Schlagstock und Pfefferspray auch diese gelben Karten dabei. (Frank Thomas Koch)

Die Männer tragen Krawatte, die Frauen auch. Ihre Hemden sind hell, die Hosen dunkel. Und jeder von ihnen hat einen Gürtel mit Utensilien, die an das Zubehör von Polizisten erinnern – Handfesseln, Schlagstock, Pfefferspray.

Nur dass diese Frauen und Männer keine Polizisten sind, sondern Einsatzkräfte des neuen Ordnungsdienstes der Stadt. So steht es hinten auf ihren Jacken. Seit Oktober sind die ersten Teams auf Streife, in der City wie im Norden. Und noch bevor bilanziert wird, wie es läuft, steht für die Behörde fest: Es muss mehr Personal geben.

Eigentlich sollten die neuen Kräfte des Ordnungsamtes seit Monaten in den Quartieren unterwegs sein. Doch aus dem geplanten Start im Frühjahr wurde nichts. Das Einstellungsprozedere und die Ausbildung haben länger gedauert als gedacht. Auch die Zahl der Frauen und Männer, die Bremens Straßen sicherer machen und sauberer halten sollen, ist noch nicht so wie geplant.

Nächsten Monat 23 Außen- und Innendienstler

Momentan sind es zwölf, die Patrouille gehen – und noch mal drei, die koordinieren, wo und was die anderen machen sollen. Erst im nächsten Monat werden es so viele sein, wie es sich das Amt ursprünglich vorgestellt hat: 23 Außen- und Innendienstler.

Für Rose Gerdts-Schiffler ist das nur ein Anfang. Die Sprecherin von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) rechnet damit, dass die Personalstärke nach und nach ausgebaut wird. Auf wie viel in welcher Zeit, kann sie nicht sagen. Gerdts-Schiffler verweist auf die Bürgerschaftswahl im Mai – und darauf, dass sich die Prioritäten der Parteien auch ändern können.

Städte wie Leipzig und Frankfurt setzen bereits seit Jahren auf Einsatzkräfte, die wie Polizisten aussehen, aber keine sind. Dort sind inzwischen doppelt beziehungsweise zwölfmal so viele Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf Streife wie in Bremen.

Mehr zum Thema Verbindung von Bremen-Nord Meyer-Heder: Fähre bis in die Innenstadt „Bremen-Nord fit machen“: Mit diesem Projekt versucht die CDU, Bürger in den politischen Prozess ... mehr »

Deshalb wird zunächst auch noch nicht möglich sein, was in Leipzig und Frankfurt gang und gäbe ist: dass die Streifenkräfte zum Beispiel in zwei Schichten arbeiten – die einen von morgens bis nachmittags, die anderen von nachmittags bis in die Nacht. Und dass jeder Stadtteil ein festes Team bekommt – wie bei den Umweltwächtern und den Kontaktpolizisten.

„Wir machen erst mal das, was wir mit dem Personal machen können.“ Laut Rose Gerdts-Schiffler soll der Einsatzplan des Ordnungsdienstes flexibel gehalten werden und sich am Bedarf orientieren. Wo mehr los ist, meint sie, werden auch mehr Mitarbeiter unterwegs sein.

In der Regel sind sie mindestens zu zweit auf Streife. Gerdts-Schiffler sagt, dass das ein unbedingtes Muss ist, weil die Frauen und Männer in Situationen geraten können, die für einen allein zu bedrohlich wären. Deren Dienst sieht vor, was auch der von Polizisten vorsieht: Bußgelder erheben, Verwarnungen aussprechen, Platzverweise erteilten, Festbesucher kontrollieren, Personalien aufnehmen.

Gegen alle Ordnungswidrigkeiten vorgehen

Unterm Strich sollen sie gegen Ordnungswidrigkeiten vorgehen. Etwa gegen Hundehalter, die ihren Hund nicht an der Leine führen. Gegen Radfahrer, die in der Fußgängerzone fahren. Gegen Passanten, die ihren Abfall nicht dorthin werfen, wo er hingehört.

Die Einsatzkräfte haben gelernt, deeskalierend aufzutreten. Sie sind aber auch geschult worden, sich zu wehren, wenn die deeskalierende Ansprache nichts genutzt hat – und darin, zu wissen, wann ihr Einsatz endet und der von Polizisten beginnt. Wer zum Ordnungsdienst gehört, kann jemanden bis zum Eintreffen des Streifenwagens festhalten, mehr darf er aber nicht.

Sermin Riedel nennt die neuen Kollegen auch nicht Beamte, sondern Bedienstete der Stadt, die Beamte gegebenenfalls unterstützen. Die Chefin des Ordnungsamts spricht von einer Zusammenarbeit bei Fällen, für die der Polizei immer weniger Zeit und Personal bleiben.

Mehr zum Thema Beirat Burglesum drängt auf Lösung Anwohner hoffen auf Ruhe Geld und Grundstücke sind da, um endlich eine Lärmschutzwand an der Grönlandstraße zu errichten. ... mehr »

Kooperieren sollen die Streifenkräfte aber auch mit anderen. Zum Beispiel mit den Umweltwächtern und den Verkehrsüberwachern. Statt Abfall wegzuräumen wie die einen oder Knöllchen zu verteilen wie die anderen, setzt die Behörde darauf, dass sie Hinweise geben, wo wilde Müllkippen sind beziehungsweise Autofahrer falsch parken.

Für Sermin Riedel geht es um mehr Erfolg durch mehr Kontrolle. Und darum, dass mit dem neuen Personal quasi eine Lücke geschlossen wird. Ihm ist erlaubt, was Umweltwächtern beispielsweise verboten ist: jemanden zu verwarnen.

Und das sollen sie nicht nur mit deutlichen Worten tun, sondern nach Rose Gerdts-Schifflers Worten je nach Schwere des Vergehens auch mit einem Augenzwinkern. Außer Handfesseln, Schlagstock und Pfefferspray hat der Streifendienst immer einen Packen mit Gelben Karten dabei. Wer auffällt, wird unter Umständen wie beim Sport verwarnt.

„Letzte Chance!“

Mit dem Unterschied, dass jemand nicht bloß Gelb sieht, sondern eine der Karten auch in die Hand bekommt. Auf allen steht, um was es sich bei ihnen handelt – nur mit anderen Worten: „Letzte Chance!“, „Schuss vor den Bug!“, „Der andere Anpfiff!“. Es gibt Schriftzüge auf Türkisch, auf Englisch und auf Platt.

Rose Gerdts-Schiffler sagt, dass die Karten zum deeskalierenden Auftreten dazugehören. Statt jedes Fehlverhalten sofort zu ahnden, soll es in bestimmten Fällen die Möglichkeit geben, über das Fehlverhalten nachzudenken – in der Hoffnung, dass es nicht mehr vorkommt. Wenn doch, dann gibt es, wenn man so will, die Rote Karte: das Bußgeld.