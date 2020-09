Die Gemeinde Berne will ihr Gewerbegebiet in Ranzenbüttel erweitern – und zwar in südöstlicher Richtung. (Barbara Wenke)

Berne. Die Gemeinde Berne plant, ihr Gewerbegebiet Ranzenbüttel zu erweitern. Firmen, die sich hier niederlassen wollen, soll eine Fläche von 18,4 Hektar zur Verfügung gestellt werden. Das Plangebiet hat sich gegenüber den ersten Ideen verändert. Aus der Planung herausgenommen hat der Gemeindeentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung eine Fläche, die zwischen Siedlung, Weserstraße (B 74) und der neuen B 212 gelegen ist. Zuwegung, Entwässerung und Lärmemissionen machen eine Ausweisung dieses Areals als Gewerbegebiet annähernd unmöglich.

Fachbereichsleiter Michael Heibült stellte den Ausschussmitgliedern ein Lärmgutachten vor. Auf dem Areal in direkter Nachbarschaft zur Wohnbebauung hätten sich demnach höchstens Büros oder Nagelstudios ansiedeln können, die auch in allgemeinen Wohngebieten zulässig wären. Doch selbst bei deren Ansiedlung hätten die Emissionen des An- und Abfahrtsverkehrs vermutlich Grenzwerte überschritten. Der Fachbereichsleiter: „Machbar wären Fitnessstudios, die um 21 Uhr schließen und deren Kunden mit dem Fahrrad kommen.“

Ein weiteres Problem stelle die Oberflächenentwässerung auf der unterhalb der Wohnbebauung liegenden Teilfläche dar. „Das Entwässerungssystem aufzubauen, wäre technisch sehr aufwendig.“ Als drittes Ausschlusskriterium nannte Heibült die Zuwegung. Um dem vom Kreisel der B 212 kommenden Verkehr die Zufahrt zu ermöglichen, müsste auf der Bundesstraße 74 eine Linksabbiegespur eingerichtet werden. Diese müsse aber einen Mindestabstand zum Kreisverkehr einhalten, weshalb der vorhandene Wirtschaftsweg als Zufahrt wegfalle.

Die Zufahrt müsse zwangsläufig entlang der Siedlungsgärten angelegt werden. Wegen einer oberhalb der Fläche verlaufenden Freileitung dürfe zudem ein großes Teilstück nicht bebaut werden. Aufgrund der vorgenannten Gründe riet der Fachbereichsleiter den Ausschussmitgliedern, die 4,7 Hektar große Fläche zwischen der Siedlung und den beiden Bundesstraßen aus der Planung herauszunehmen.

Ausdehnung im Südosten

Das Areal solle stattdessen um 3,4 Hektar gen Südosten ausgedehnt werden. Ein Hindernis sei dort zwar im Moment die Windkraftanlage des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands, sagte Heibült. „Wenn die weiter läuft, kann die Gemeinde das Projekt ad acta legen.“ Doch der Verband habe bereits signalisiert, das Windrad stillzulegen.

Auch über weite Teile des in drei Teilbereiche untergliederten Plangebietes verläuft die 110-kV-Freileitung. Diese verhindere aber nur einen Hochbau auf einem Teil der Fläche. „Unterhalb könnte man Parkplätze, Lagerflächen oder Grünanlagen anlegen“, sagte Heibült. Charmant nannte er die Idee, unterhalb der Leitung das zwingend vorgeschriebene Regenrückhaltebecken zu bauen.

Auch auf dem Areal südöstlich des bestehenden Gewerbegebietes müsse der Entwässerung besonderes Augenmerk geschenkt werden, betonte Michael Heibült. Durch Verlegen zweier Zuggräben sowie eines Sperrtors, eines sogenannten Verlaats, sei das Problem aber in den Griff zu bekommen.

Die neue Gewerbegebietsfläche soll über den vorhanden Weg zur Kläranlage und nicht direkt von der Weserstraße (B 74) an das Verkehrsnetz angeschlossen werden. Sorge, dass das Gebiet lange leer bleiben könnte, haben Fachbereichsleiter Heibült und Bürgermeister Hartmut Schierenstedt nicht. Es gebe bereits Interessenten. Auf dem 3,3 Hektar großen Teilbereich 1 plane beispielsweise ein örtlicher, Metall verarbeitender Betrieb eine Erweiterung. Überhaupt sei die jüngst hinzu geplante Fläche am südöstlichen Ende nur dazugekommen, weil ein Interessent sieben Hektar für sich ins Auge gefasst habe, so Heibült, der des Weiteren von Interessenbekundungen zur Ansiedlung einer Tankstelle berichtete und dabei die Mehrzahl der Bekundungen betonte.

Der am 29. September nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss wird abschließend über den Zuschnitt der Gewerbegebietserweiterung entscheiden.