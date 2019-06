Das Kontaktcafé in der Bücherei Blumenthal ist neu. (Christian Kosak)

Blumenthal. Zahlreiche Bücherregale, gefüllt mit Romanen, Hörbüchern, Zeitschriften, Krimis und Sachbüchern, eine Leseecke für Kinder und große Fenster, die viel Tageslicht hereinlassen. Seit 2017 ist die Bibliothek Blumenthal in der Mühlenstraße 70 zu Hause. Das Bibliotheks-Team fühlt sich ausgesprochen wohl und verzeichnet auch mehr Zulauf: „Wegen der großen Fenster, die wir hier haben, wirkt die Bücherei viel einladender, wir werden jetzt besser wahrgenommen. In der Fresenbergstraße haben wir ein eher verstecktes Dasein geführt", sagen die Ehrenamtlichen einhellig.

Und die Bücherei soll sich noch weiter öffnen. Es gibt bereits viele Angebote, weitere sollen dazu kommen. Die Mitglieder des Fördervereins Bibliothek Blumenthal arbeiten derzeit an einem neuen Konzept für die Zusammenarbeit mit Akteuren und Institutionen in Blumenthal – und darüber hinaus. Willkommen sind zum Beispiel Autoren, die ihre eigenen Werke vorstellen und Lesungen in der Bibliothek veranstalten möchten. An diesem Vormittag ist der Vegesacker Buchhändler Martin Mader zu Besuch, um gut 20 Kindern aus zwei Blumenthaler Kitagruppen vorzulesen. Unterstützt wird er dabei von der Handpuppe Booky, einem überaus freundlichen Buchgespenst.

Der Kontakt zu Kindergärten und Schulen ist dem Bibliotheksteam besonders wichtig. „Wir möchten das Lesen von Anfang an fördern“, sagt Susanne Weidemann, Vorsitzende des Fördervereins Bibliothek Blumenthal. Pädagogen sind dazu eingeladen, das Team einfach anzusprechen. „Wir stellen individuelle Angebote oder Bücher zu bestimmten Themen zusammen.“ Beim gemeinsamen Besuch können die Kinder dann die Bibliothek für sich entdecken. In den Ferien werden außerdem Spiel- und Bastelaktionen zur Unterhaltung der Kinder angeboten.

Auch auf jugendliche und erwachsene Leser wartet ein umfangreiches Angebot an Lesestoff. „Wir nehmen auch Bücherwünsche entgegen“, so Bibliotheksmitarbeiterin Helga Mahlmann. Was nicht da ist, werde bestellt. Das Team freut sich über weitere Ideen für Aktionen und Projekte, die das Miteinander fördern. Dabei müssen nicht immer Bücher im Mittelpunkt stehen. Im Kontaktcafé, das immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr in der Blumenthaler Bibliothek stattfindet, geht es beispielsweise darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, zuzuhören.

Die Tür ist offen für alle. Und manchmal führt ein Projekt zum nächsten: Eines Tages schaute ein junger Mann im Kontaktcafé vorbei und fragte, ob seine Mutter mit den dort versammelten Damen einfach ein bisschen Deutsch sprechen dürfe. Sie durfte selbstverständlich – und ihrem Beispiel folgten weitere Frauen. So entstand eine offene Runde für ausländische Frauen, die sich nun immer am Dienstagvormittag trifft. Bis zu zwölf Frauen sind bei den Treffen dabei. Die Bibliotheksmitarbeiterinnen helfen ihnen dabei, die Hemmschwelle zu überwinden und erste Schritte in der deutschen Sprache zu gehen: Sich vorstellen, Tätigkeiten und Dinge benennen, auch mal etwas aufschreiben. Kleinigkeiten, so scheint es, doch es hilft den Frauen im Alltag enorm weiter. „Sie sind viel freier und selbstbewusster geworden“, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Helga Pfüller.

Wie jeden Mittwoch findet das Kontaktcafé auch am 12. Juni wieder von 14 bis 16 Uhr in der Blumenthaler Bücherei statt. Für Sonnabend, 29. Juni, steht in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der Bücherflohmarkt auf dem Programm. Im Angebot sind Bastelhefte, Zeitschriften, Romane, Sachbücher, Hörbücher und Kinderbücher. Auch beim Straßenfest in der Kapitän-Dallmann-Straße am 10. August, 15 bis 18 Uhr, ist die Bibliothek Blumenthal dabei und lädt zum Lesezeichen-Basteln ein.

Darüber hinaus würde sich das ehrenamtliche Team der Blumenthaler Bibliothek sehr über Verstärkung freuen. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 04 21 / 52 40 47 83, per E-Mail an info@buecherei-blumenthal.de oder direkt in der Blumenthaler Bibliothek, Mühlenstraße 70. Die Bücherei Blumenthal ist dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet.