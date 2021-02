Das Hotel Union an der Landrat-Christians-Straße: Ab nächsten Monat wird es drinnen umgestaltet. In den Altbau soll ein sechsstelliger Betrag investiert werden. (Christian Kosak)

Manche Wirte wissen nicht, ob sie ihr Restaurant wegen Corona halten können, und andere sagen sich: Jetzt erst recht. Wirte wie Anja Rosenfeldt zum Beispiel. Sie traut sich, was sich immer weniger Bistro- und Gaststättenbetreiber im Lockdown trauen – sie investiert. Und startet quasi neu. Rosenfeldt, früher Chefin des Restaurants Am Rosenbusch in Schwanewede wird nun Chefin der Gastronomie im Hotel Union in Blumenthal. Auch das mehrgeschossige Gebäude wird verändert.

Seit Freitag ist die Küche am alten Standort geräumt: Alles kommt mit – die Kühlschränke, die Herde, die Spülen, die Arbeitstische. Rosenfeldt hat sie ausgemessen. Sie sagt, dass sie an ihrem neuen Platz genau passen. Seit Monaten bereitet sie den Umzug vor. Dass sie als Pächterin der Gaststätte Am Rosenbusch aufhört, ist seit Kurzem auf ihrer Internetseite zu lesen. Und auch, wie das neue Lokal heißen wird: Restaurant Union am Markt. Die Köchin hatte sich mehrere Namensvarianten überlegt. In allen kam das Wort Union vor.

Mehr zum Thema Corona-Hilfen für Wirte 120 Anträge auf Außengastronomie in Bremen Die Bremer Gastronomen warten auf das Ende des Lockdown. Dann wollen viele von ihnen wie im vergangenen Sommer und Herbst Speisen und Getränke auf vergrößerten ... mehr »

Sie findet, dass es bleiben muss, weil es zum Blumenthaler Zentrum genauso gehört wie das alte Rathaus und das Woll-Kämmerei-Gelände nebenan. Rosenfeldt spricht von Tradition. Von ihrer Kindheit und Jugend, in der sie immer wieder bei Festen im Hotel Union war. Und davon, dass sie das Haus wieder zu dem machen will, was es einmal war: ein Treffpunkt für alle. Zuletzt war es das nicht mehr. Erst wurden das Bistro und das Restaurant im Parterre geschlossen, dann der Hotelbetrieb. Auch von einem Verkauf war zwischenzeitlich die Rede.

Oliver Fröhlich weiß das, weil er den potenziellen Käufer kennt. Der hatte das Gespräch mit dem Blumenthaler Ortsamtsleiter gesucht – und der Verwaltungschefs wiederum den Kontakt mit der Eigentümerin. Doch die Bührmann-Gruppe will nicht verkaufen. Sie will Rosenfeldt als Pächterin der Gastronomie und aus dem Hotel ein Gästehaus machen – eines, das keinen Empfangstresen mit Personal hat, sondern bei dem der Gast allein eincheckt. Ein Automat sagt, was gemacht werden muss.

Mehr zum Thema Blumenthaler Zentrumsentwicklung Marktplatz der Möglichkeiten Die Blumenthaler Beiratsfraktionen haben am Montag länger beraten, als ursprünglich für die Onlinekonferenz veranschlagt war. Die Politiker diskutierten über Themen, die ... mehr »

Es soll das zweite rezeptionslose Gästehaus des Unternehmens werden. Das erste ist in Borgfeld und heißt Fliegendes Perlhuhn. Das neue wird momentan noch genauso genannt, nur dass hinter dem Namen eine Zwei folgt. Dieter Kröger sagt, dass es sich um einen Arbeitstitel handelt. Der Projektplaner der Bührmann-Gruppe geht davon aus, dass der Betrieb später anders heißen wird. Und nach dem Umbau mehr Platz für Gäste haben wird als bisher. Nach seiner Rechnung sollen aus 13 Zimmern und Appartements mindestens 20 werden.

Die Investitionssumme beziffert Kröger nur so ungefähr. Ihm zufolge wird die Bührmann-Gruppe einen mittleren sechsstelligen Betrag für den Umbau ausgeben. Der Bereich des Hotels soll dabei fast vollständig entkernt werden. Kröger sagt, dass die Arbeiten im April beginnen und im Oktober abgeschlossen sind. So der Plan. Ob er aufgeht, kann der Projektplaner nur hoffen. Fest steht dagegen, dass die Umgestaltung des Restaurants früher startet und kürzer dauert. Anfang März soll es losgehen und Ende März alles fertig sein.

Mehr zum Thema Serie mit dem Kreisarchiv: Das Hotel Union in Blumenthal Schon damals unverzichtbar Landkreis Osterholz (gjh). Das Kreisachiv Osterholz stellt in jeder OHZ LIVE eine alte Ansicht aus dem Landkreis vor. mehr »

Im Grunde muss es das. Am 1. April will Pächterin Rosenfeldt nämlich eröffnen – immer vorausgesetzt, dass sie wegen Corona auch eröffnen kann. Sie sagt, ein positiver Mensch zu sein und deshalb an den Termin zu glauben. Und wenn nichts aus ihm wird, dann wird es eben ein späterer. Dass sie gelassener sein kann als andere Unternehmer, begründet sie mit Sonderkonditionen, die ihr die Bührmann-Gruppe gewährt. Und damit, dass sie schon jetzt diverse Buchungen für Feiern hat. Genauso wie Zusagen von alten Kunden, auch am neuen Standort Stammkunden werden zu wollen.

So gesehen, meint sie, in Blumenthal zwar neu anzufangen, aber nicht bei null. Auch bei den Servicekräften nicht. Laut Rosenfeldt werden alle Festangestellten und Aushilfen vom Restaurant Am Rosenbusch zum Restaurant Union am Markt wechseln. 16 sind es. Dass sie auf ihr Team setzt, begründet die Chefin damit, dass es eingespielt ist. 25 Jahre lang war Rosenfeldt Wirtin in Schwanewede.