Arne Hollenbach, Claudia Beckerath und Jürgen Schöffel wollen am Sonnabend, 18. Juli, den Neustart der Kulturmühle musikalisch feiern. (fr)

Berne. Die Kulturmühle meldet sich aus der Corona-Zwangspause zurück. Seit März war aufgrund der Corona-Pandemie still in dem Kulturhaus an der Langen Straße. Keine Konzerte, keine Filmvorführungen, auch Gastspiele von Kabarettisten und Comedians durften nicht stattfinden, bedauert die Vorsitzendes des Programmbeirats, Ramona Kruse. Jetzt haben die Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch die kulturelle Veranstaltungsbranche erreicht. Das Team der Kulturmühle habe sich entschieden, am Sonnabend, 18. Juli, um 19 Uhr mit einem Konzert im Außenbereich zu starten.

Zwar ist die Bühne auf dem neu angelegten Gelände der Kulturmühle noch nicht bespielbar, die neue Terrasse zwischen Mühlengebäude und Werkstatt bietet nach Ansicht des Teams aber ausreichend Platz, um ein Konzert unter Einhaltung der Abstandsregeln zu realisieren. Als Zuschauerraum sollen die angrenzenden Parkplätze genutzt werden.

Kulturmühlenkenner wird ab sofort ein neues Ambiente geboten, denn im Umfeld des historischen Gebäudes ist in den vergangenen Monaten einiges passiert. „Es ist mittlerweile erkennbar, wie es einmal aussehen soll“, freut sich Ramona Kruse. Entstanden sei beispielsweise eine antik anmutende Mauer, in die sowohl Findlinge als auch alte Stahlfenster integriert wurden. „Das hat einen Ruinencharakter“, beschreibt die Programmbeiratsvorsitzende die Neuerung.

Service am Tisch

Für die nun wieder anlaufenden Veranstaltungen wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, schildert Ramona Kruse. Hierzu gehört auch, dass eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0 44 06 / 98 99 797 oder unter karten@kulturmuehle-berne.de zur Koordinierung der Sitzplätze und Aufnahme der Kontaktdaten notwendig ist. Zusammengehörende Gruppen von bis zu zehn Personen dürfen nebeneinander sitzen. Getränke werden am Tisch serviert, ein Mund-Nasen-Schutz muss bis zum Tisch und auf dem Weg zu den Toiletten getragen werden. „Die Nachfrage ist schon sehr gut“, stellt Ramona Kruse fest. „Berne dürstet nach Kultur.“

Als erste Band hat die Kulturmühle Bongo in a Bubble aus Bremen verpflichtet. Ursprünglich sollte das Trio schon im Juni bei der Musiksommer-Veranstaltung „Flowerpower trifft Pusteblume“ dabei sein. Mit Rock-Power, Balladen-Style und Jazz-Feeling bewege sich „Bongo in a Bubble“ zwischen den Sounds von Norah Jones, Beatles, Sixties-Soul, Blues und Pink Floyd, heißt es in der Einladung. Die Gesangsharmonien der drei Leadsänger sorgen dabei für den charakteristischen Sound. Bass, Gitarren und Ukulele sorgen für die instrumentale Basis. Arne Hollenbach (Gesang, Weissenborn-Gitarre, Akustik- und E-Gitarre, Looper), Claudia Beckerath (Gesang, Ukulele, Percussion) und Jürgen Schöffel (Gesang, Bass, Gitarre) wollen das Publikum an diesem Abend begeistern.

Seit 2003 spielen „Bongo in a Bubble“ zusammen und präsentieren eigene Kompositionen und Cover-Songs. 2008 gewannen „Bongo in a Bubble“ einen Singer/Songwriter-Wettbewerb der Band “Fools Garden” (bekannt durch den Song „Lemon Tree“). Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Für die Musiker geht ein Hut rum.

Auch das weitere Programm nimmt Gestalt an. Im August beteiligt sich die Kulturmühle am Ferienspaßprogramm der Gemeinde Berne und zeigt im Kinderkino am Mittwoch, 19. August, von 14 bis 16 den Film „Ferdinand“ sowie von 16.30 bis 19 Uhr den Streifen „Thilda – die beste Band der Welt“.

Für Erwachsene geht es am ersten September-Wochenende mit dem Kabarettisten-Duo Podewitz weiter. Die beiden Wortakrobaten haben die Corona-Krise genutzt, um ein neues Programm zu entwerfen. Der „Deutsche Meister im Drum-rum-Reden und sein unmusikalischer Bruder“, wie sich die beiden auf ihrer Homepage selber nennen, „hetzen und jagen“ dann wieder „mit fiktiven Reportagen, feierlichen Vorträgen und irritierenden Kurz- und Mittelstreckendialogen“ durch ein komplett strukturfreies Programm. Auf das Publikum wartet „eine Mischung aus Wehmut, Wahn und Widersinn, Mysterien und Mumpitz.“

„Song's Slam“ heißt es am 18. September. Für die Songs des Abends sorgen die Liedermacher Jakob Heymann und Marie Diot. Die Slam-Beiträge liefern Florian Wintels und Gesche Gloystein.