Crewmitglied und Kunde mit Maske: Der Schutz wird nach Ansicht der Fährgesellschaft immer wichtiger, weil die Zahl der Pendler wieder steigt. (Christian Kosak)

Erst haben die Nordbremer Fähren auf die Corona-Auflagen reagiert, jetzt reagieren sie auf die Lockerungen des sogenannten Lockdowns: Ab Montag gibt es einen neuen Sonderfahrplan – diesmal einen, mit dem die Fährgesellschaft das Pensum nicht reduziert, sondern erhöht. Auf den Strecken Vegesack-Lemwerder und Farge-Berne werden wieder zwei Schiffe eingesetzt. Zumindest in den Stoßzeiten und solange die Zahl der Neuinfektionen nicht steigt.

Mitte März gab es die ersten Veränderungen für Berufspendler, die mit dem Schiff über die Weser setzen. Mittlerweile hat Fährchef Andreas Bettray den sechsten Sonderfahrplan zusammengestellt. Bei den meisten Neuerungen ging es um Einschränkungen – um weniger Schiffe an zwei Fährstellen, um einen Fahrstopp erst bei Nacht, dann am Wochenende auf der dritten Strecke. Bettray sagt, dass er reagieren musste: einerseits um die Crews auf den Schiffen zu schonen, andererseits wegen der Auslastung. In den vergangenen Monaten war die Zahl der Fahrzeuge und Passagiere kontinuierlich zurückgegangen.

Jetzt steigt sie wieder. Weniger Pendler als in den Vergleichsmonaten anderer Jahre gibt es zwar auch weiterhin, aber nicht mehr so viele wie zuvor. Bettray hat seine Schiffsmannschaften die ganze Zeit über Strichliste führen lassen. Er sagt, dass er sofort reagieren wollte, sobald sich ein Aufwärtstrend abzeichnet. Ihm zufolge ist der jetzt erkennbar: War die Zahl der Autos und Lastwagen auf den Fährdecks in manchen Wochen auf bis zu 43 Prozent gesunken, gibt es jetzt immer mehr Tage, an denen das Minus nicht mal halb so groß ausfällt.

Und Bettray glaubt, dass das negative Vorzeichen ab nächster Woche noch kleiner wird. Er meint, dass die neuen Lockerungen des Lockdowns, die dann in Kraft treten, sich auch auf den Fährbetrieb auswirken werden. Sein Kalkül: Weniger Auflagen, mehr Kunden. Darum nimmt die Fährgesellschaft ab Montag die erste Einschränkung fast komplett zurück. Auf den Strecken Vegesack-Lemwerder und Farge-Berne fahren wieder so viele Fähren wie zuvor – allerdings zunächst nur zwischen 5.30 und 9 Uhr sowie 13 bis 17.30 Uhr (montags bis donnerstags) beziehungsweise 5.30 und 9 Uhr sowie 12 und 16.30 Uhr (freitags).

Der Fährchef spricht von einem erweiterten Angebot, das zur rechten Zeit kommt – und davon, dass die Mehrheit der Kunden das genauso sieht. Bettray sagt, von vielen in den vergangenen Tagen das Gleiche gehört zu haben: Dass ein Schiff an manchen Fährstellen gut ist, zwei Schiffe inzwischen aber besser wären. Der Geschäftsführer der Fährgesellschaft nennt den sechsten Sonderfahrplan einen Test. Ihm zufolge können die Zeiten mit doppelten Schiffseinsatz schnell erweitert, aber auch ebenso zügig zurückgenommen werden, falls der Bund vom Lockerungs- wieder in den Einschränkungsmodus wechselt.

Bettray schließt nichts aus – bis auf eines: dass der Nacht- und Wochenendbetrieb an der Fährstelle Blumenthal-Motzen bald wieder aufgenommen wird. Nach Ansicht des Fährschefs ist es dafür noch zu früh. Er begründet das zum einen mit der Zahl der Pendler, die noch nicht so ist, wie sie mal war. Und zum anderen mit einer personellen Reserve, die er braucht, wenn eine Crew ausfallen sollte, weil sich eines ihrer Mitglieder infiziert hat. Weil bisher weniger Fähren gefahren sind, standen nach seiner Rechnung etwa 30 Prozent der Schiffskräfte für den Fall der Fälle auf Abruf bereit, ab Montag sind es 20 Prozent.

In seinen Mitteilungen an die Medien schreibt Bettray jedes Mal am Anfang, froh darüber zu sein, dass bisher keiner seiner Mitarbeiter am Virus erkrankt ist. Und damit das auch so bleibt, wenn jetzt wieder fünf statt drei Fähren fahren, setzt der Geschäftsführer mehr denn je darauf, dass die Maskenpflicht eingehalten wird. Jeder an Bord hat einen Schutz über Mund und Nase zu tragen – auch wer im Auto oder auf dem Fahrrad sitzt und nur darauf wartet, von einem Weserufer zum anderen gefahren zu werden. Bettray sagt, dass sich viele Passagiere daran halten, aber eben nicht alle.

Seit Ende April ist das Tragen eines Gesichtsschutzes auf den Fähren Pflicht. Darauf weisen spezielle Aufsteller an allen Schiffsanlegern hin. Über dem blau-weißen Masken-Piktogramm ist noch ein anderes Zeichen zu sehen. Es zeigt eine schwarze Figurengruppe auf weißem Grund, die mit einem roten Balken durchgestrichen ist: Bitte Abstand halten.