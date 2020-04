Die Villa Bischoff an der Weserstraße steht seit 1984 unter Denkmalschutz. (Andreas Kalka)

In der Weserstraße ist zurzeit viel im Umbruch. Erst kürzlich informierte Olaf Mosel, Geschäftsführer von M-Projekt, über seine Sanierungspläne für die Villa Schröder. Nun wurde bekannt, dass die Villa Bischoff verkauft wurde. „Wir haben das denkmalgeschützte Gebäude an zwei Unternehmer aus Bremen-Nord vermittelt“, sagt Jan Schneider, geschäftsführender Gesellschafter bei Robert C. Spies Immobilien im Bremer Norden.

Die Villa wurde 1887 für den Reeder Johann Diedrich Bischoff erbaut. Bis 1910 blieb sie in Familienbesitz. Anschließend ging sie an die Familie Lange, der die gleichnahmige Nordbremer Werft gehörte. Die Familie besaß die Villa über 80 Jahre und veräußerte sie Mitte der 1990er-Jahre an Nordbremer Kaufleute. Sie nutzten das Gebäude schließlich als repräsentativen Firmensitz. Zu dieser Zeit wurde die Immobilie von der Eigentümergemeinschaft, zu der Lutz Frommherz, Ingolf Schmidt sowie Joachim und Herbert Karsch gehörten, restauriert und modernisiert. Die Arbeiten wurden damals in Abstimmung mit dem Denkmalschutz durchgeführt.

Mehr zum Thema Bauvorhaben an der Weserstraße Villa Schröder in Vegesack soll saniert werden Der Projektentwickler M-Projekt hat die Villa Schröder an der Weserstraße gekauft. Das historische ... mehr »

Errichtet wurde die Villa in der Epoche des Historismus. Der Entwurf stammt von der Oldenburger Architektengemeinschaft Klingenberg & Weber, die unter anderem auch die Villa Schröder errichtet hat. Das Haus hat eine Wohnfläche von etwa 550 Quadratmetern auf drei Etagen. Der Eigentümerwechsel bringe keine baulichen Veränderungen mit sich. "Die neuen Eigentümer planen mittelfristig, das Haus selbst zu bewohnen", so Schneider.