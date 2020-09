Kleingeld kann teuer kommen. Die Benutzung des Münzautomaten sollte einen Nordbremer jetzt knapp 100 Euro an Gebühren kosten. (Karlheinz Schindler)

„War das nur ein Versehen oder betrügt die Volksbank ihre Kunden mit Absicht?“ Diese Frage stellt ein Nordbremer Volksbank-Kunde, der namentlich nicht genannt werden will. Wegen für ihn unerwarteter Gebühren in Höhe von fast 100 Euro an einem Münzautomaten in Vegesack hat sich der Mann an unsere Zeitung, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Verbraucherzentrale gewandt.

Einen am Automaten angebrachten Hinweis der Volksbank auf die Kosten hatte der Mann übersehen, wie sich nun herausstellte. Der Kunde bemängelt dennoch unterschiedliche Aussagen zu Kosten von Hartgeldeinzahlungen: „Mit neuestem Datum stehen in den internen Preislisten für eine Bargeldeinzahlung immer noch 50 Cent.“ Die Volksbank kann die Reklamation nicht nachvollziehen.

Dem Geschäftsmann aus Bremen-Nord waren nach Nutzung des Münzzählers in der Vegesacker Filiale der Volksbank Bremen-Nord 97,67 Euro von seinem Konto abgebucht worden. „Ich war so perplex, als ich den Auszug gesehen habe. Ich habe schon des Öfteren Geld dort eingezahlt, aber noch nie Gebühren bezahlt“, berichtete der Kunde unserer Zeitung. Seit mehr als 30 Jahren ist der Nordbremer Kunde der Bank. Bevor er mit seinem Kleingeld zur Bank nach Vegesack gefahren war, um dort den Münzzählautomaten zu nutzen, habe er im Internet gelesen, dass für eine Bargeldeinzahlung am Automaten lediglich die Girocard benötigt werde.

In Vegesack angekommen „schaute ich noch mal nach irgendwelchen Hinweisen bezüglich Gebühren für den Hartgeldautomaten, nichts zu sehen, kein Hinweis. Also füllte ich den Automaten mit meinem Hartgeld und bekam zum Schluss eine Quittung über die eingezahlte Summe vom 1953,38 Euro, welches auf mein Privatkonto gebucht wurde.“ Nachdem ihm kurze Zeit später von der Bank besagte 97,67 Euro abgebucht worden waren, fiel der Mann aus allen Wolken. Er wandte sich an seinen Kundenberater. Dieser habe ihm zugesagt, ihm 60 Euro gutzuschreiben: „Das habe ich abgelehnt, zumal keine Entschuldigung zum Ausdruck kam.“

Der Vorfall ließ den Kunden nicht los. Im Internet habe er einen Hinweis gefunden, dass die Volksbanken dazu übergehen wollten, vom eingezahlten Wert drei Prozent zu berechnen. „Mit 97,67 Euro, also fünf Prozent, für die Hartgeldeinzahlung hinzulangen, ist meines Erachtens Betrug am Kunden, abgesehen davon, wie viele Kunden es gar nicht merken, dass sie statt mit drei Prozent mit fünf Prozent zur Kasse nicht gebeten, sondern betrogen werden“, so der Kunde.

Für die Kreditinstitute sei die Bearbeitung von Hartgeld mit hohen Kosten verbunden. Kosten fielen an für Echtheitsprüfung, Entsorgung bei der Bundesbank, Logistik sowie Automaten- und Personalkosten, so die Volksbank auf Anfrage unserer Zeitung. Bei Münzeinzahlungen in haushaltsüblichen Mengen bis zu 100 Euro stehe der Automat den Kunden zwar kostenfrei zur Verfügung. „Bei Einzahlungen darüber hinaus erheben wir eine Gebühr von fünf Prozent.“

Da es sich bei der vom Nordbremer beanstandeten Einzahlung von mehr als 3000 Münzen nicht um eine haushaltsübliche Menge gehandelt habe, sei dem Kunden das „deutlich am Automaten ausgewiesenen Dienstleistungsentgelt automatisch belastet“ worden, heißt es weiter vonseiten des Kreditinstituts. Aus Kulanz sei dann ein großer Teil der Gebühr erstattet worden: „Dabei haben wir aus gutem Willen sogar den vom Kunden recherchierten Gebührensatz einer benachbarten Volksbank unterschritten.“

Über die Höhe des Entgeltes informiert die Bank in dem gesetzlich vorgegebenen Preis- und Leistungsverzeichnis. Anfang des Jahres hätten Mitarbeiter zudem ein zehn Zentimeter großes Hinweisschild direkt neben dem Münzeinzahlungsfach am Automaten angebracht, heißt es auf Anfrage bei der Volksbank Bremen-Nord.

4000 Einzahlungen verzeichnet das Unternehmen am Vegesacker Automaten. „Um zukünftige Irritationen auszuschließen, werden wir den Hinweis auf die Dienstleistungsentgelte noch deutlicher herausstellen“, teilt die Volksbank Bremen-Nord mit. Zur vollständigen Zufriedenheit des Kunden hat sich die VB nach der Beanstandung letztlich entschieden, das belastete Entgelt „aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht restlos zu erstatten.“

Der Nordbremer beklagt weiterhin die Unübersichtlichkeit beim Thema Hartgeldeinzahlungen. Wer sein Sparschwein schlachtet oder Tageseinnahmen einzahlt, müsse erfahren, mit welchen Kosten zu rechnen sei: „Woran soll sich der Kunde orientieren?“ Er hatte sich mit seiner Beschwerde an die Bafin und die Verbraucherzentrale gewandt. Die Bafin wird für seine Prüfung rund drei Monate benötigen, heißt es in einem Schreiben. Die Verbraucherzentrale wies den Kunden darauf hin, dass laut Entgeltinformation der Bank lediglich 50 Cent anfallen.