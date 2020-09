Die Tagesstätte Bunte Weser: Kaum gebaut, wird bereits über zusätzliche Betreuungsräume nachgedacht – auch über einen zweiten Standort. (Christian Kosak)

Weil in Blumenthal lange Zeit mehr Kitaplätze fehlten als andernorts in Bremen, hat die Bildungsbehörde eine Offensive im Stadtteil gestartet. Doch auch wenn Tagesstätten gebaut und erweitert wurden, ist die Zahl der Anmeldungen erneut größer als die der Angebote – sowohl im Krippen- als auch im Elementarbereich. Momentan fehlen so viele Gruppenplätze, dass Blumenthal auf einen Schlag eine Kita mehr haben müsste. Mehrere Beiratspolitiker fordern deshalb einen Notfallplan vom Ressort.

Marleen Pauluhn sagt an diesem Montagabend, was sich schon mehreren Stadtteilparlamenten gesagt hat: Dass die Behörde zwar mit mehr Kindern gerechnet hat, die in diesem Jahr einen Krippen- oder Kindergartenplatz brauchen, aber eben nicht mit so vielen, wie jetzt angemeldet wurden. Nach den Zahlen der Kitaplanerin der Bildungsbehörde kommt Blumenthal mittlerweile auf 22 Tagesstätten – und damit auf so viele Einrichtungen und Angebote wie nie. Und doch reichen sie wieder nicht, um alle Mädchen und Jungen so unterbringen zu können, wie es ihre Eltern gerne hätten.

Laut Pauluhn gibt es aktuell 79 Fälle, bei denen das Ressort mit den Kitaleitungen nach einer Lösung suchen muss. Im August waren es noch 20 mehr. Die Behördenmitarbeiterin sagt, dass mache Eltern ihre Anmeldung zurückgezogen haben. Und dass die Diskrepanz zwischen Plätzen und Nachfrage auf Zahlen zurückzuführen ist, die nie hundertprozentig genau sein können. Das Ressort stützt sich bei ihren Planungen auf Prognosen des Statistischen Landesamtes. Pauluhn zufolge werden dabei viele Faktoren berücksichtigt, nur: Von manchen Entwicklungen, meint sie, werden auch die Statistiker überrascht.

Und mit ihnen die Behörde. Pauluhn sagt, mit der derzeitigen Situation keineswegs zufrieden zu sein. Genauso wenig wie mit der, die sich für das nächste Kindergartenjahr abzeichnet. Gemessen an der Zahl der Tagesstätten, die es heute gibt, stellt sich das Platzproblem dann noch größer dar. Nach Rechnung der Kitaplanerin gibt es momentan 318 Krippen- und 1053 Elementarplätze im Stadtteil – aber für die einen inzwischen 385 und für die anderen 1230 Anmeldungen. Macht im ersten Fall eine Lücke von 67 und im zweiten von 177 Plätzen. Oder ein Minus von ungefähr 16 Betreuungsgruppen.

Gruppen ohne Personal

Die Planerin geht jedoch fest davon aus, dass es am Ende weniger sein werden, die fehlen. Pauluhn spricht von Neubauten, die noch kommen und von Anbauten, die in den nächsten Monaten fertig werden. Von weiteren Mobilbauten und davon, dass demnächst Personalprobleme gelöst werden, die manche Kitas zu einem kleineren Gruppenangebot zwingen als ursprünglich angekündigt. Wie in der neuen Tagesstätte an der Kapitän-Dallmann-Straße. Dort gibt es zwar viel Platz für Kinder, aber zu wenig Fachkräfte, um die Kinder in so vielen Gruppen zu betreuen, wie es eigentliche vorgesehen ist.

Pauluhn erwartet nicht bloß mehr Erzieherinnen und Erzieher durch zusätzliche Ausbildungsjahrgänge. Sie rechnet auch damit, dass sich der Mangel an Gruppen für das nächste Kindergartenjahr durch neue Bauprojekte auf eine Handvoll verringern wird. Nach ihren Worten hat beispielsweise der Träger der neuen Kita Bunte Weser signalisiert, seine Einrichtung und damit sein Angebot in Blumenthal erweitern zu wollen. Entweder am jetzigen Standort oder an einem anderen im Stadtteil. Pauluhn sagt, dass unter anderem das frühere Gelände der Woll-Kämmerei im Gespräch ist.

Stadtteilpolitiker von SPD und CDU finden gut, dass die Behörde noch mehr und noch größer Tagesstätten schaffen will. Noch besser würden sie es allerdings finden, wenn sich das Ressort rechtzeitig etwas einfallen lässt, damit es im nächsten Jahr genug Gruppen für alle Kinder gibt.

Markus Pfeiff von der SPD verlangt einen Notfallplan von der Behörde, weil Eltern einen Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze haben – und Hans-Gerd Thormeier von der CDU, dass vom Ressort die Möglichkeit überprüft wird, die Größe der Gruppen zu erhöhen, um den Mangel an Plätzen auszugleichen. Der Unionspolitiker findet, dass sich die Behörde im Sommer etwas geleistet hat, was sie sich nicht hätte leisten dürfen: den Bau eines Kindergartens an der Ermlandstraße abzulehnen, obwohl Krippen- und Kitaplätze gebraucht werden.