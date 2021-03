Ein Bild aus 2017, das es in 2021 nicht geben wird: Fachschüler Eike Schmidt (links) zeigt Schüler Simon Lüttmann wie eine Kuh gemolken wird. (Kreislandvolkverband)

Der niedersächsische Zukunftstag für Jungen und Mädchen ist am 22. April, allerdings in 2021 ausschließlich in digitaler Form. So lautet die Vorgabe des niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne vor dem Hintergrund des aktuellen Pandemiegeschehens. Den Schülerinnen und Schülern ist es demnach untersagt, den Zukunftstag wie in den Vorjahren beispielsweise auf einem Bauernhof oder in einem anderen Unternehmen zu verbringen.

Die Corona-Pandemie, sie macht es vielen Unternehmen immer schwerer, entsprechenden Nachwuchs zu finden. Dabei macht der Fachkräftemangel vor kaum einer Branche Halt. „Auszubildende sind heiß umkämpft, Stellen in den unterschiedlichsten Branchen können nicht mehr zeitnah besetzt werden“, beschrieb es schon 2020 Martin Bolte, Pressesprecher des Landkreises Wesermarsch für die Situation vor Ort. Damit warb er auch für einen Zukunftstag in der Kreisverwaltung. Das wird in diesem Jahr nichts, digitale Angebote gibt es dazu auch noch nicht. Allerdings verspricht Fachdienstleiterin Sandra Henzel: „Sobald es wieder geht, bieten wir Praktika an. Schon aus Eigennutz.“ Denn die Kreisverwaltung habe erlebt, dass viele Kinder und Jugendliche gar nicht wissen, was hinter dem Beruf stehe. „Das ist gar nicht so dröge, wie viele meinen“, sagt Sandra Henzel und lacht. Ein bis zwei Wochen reinschnuppern, „und viele der Praktikanten bewerben sich dann auch bei uns.“ Allerdings könne das mit den Praktika noch dauern.

Auch der Kreislandvolkverband Wesermarsch wirbt Jahr für Jahr insbesondere für seine Mitglieder mit Praktika am Zukunftstag. Kühe melken, Kälber füttern und Trecker fahren – „sozusagen Riechen, Schmecken, Anpacken, das ist das, was die Landwirtschaft ausmacht und die Schüler am Zukunftstag besonders interessiert“, hat über die Jahre Andrea Vogt vom Kreislandvolkverband Wesermarsch erfahren. Doch die Auflage der Schulen („schon zu Beginn des zweiten Halbjahres“), hätten das praktische Erleben des Zukunftstages in diesem Jahr unmöglich gemacht. „Normalerweise wären wir ja schon in die Planungen im Januar eingestiegen, doch das haben wir dieses Mal unterlassen.“

Noch im vergangenen Jahr konnten die Schüler und Schülerinnen den Zukunftstag in der Landwirtschaft hautnah ausprobieren. Entweder auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe ihres Wohnorts, oder auf dem Familienbetrieb von Detmer Haye in der Moorstraße (Kirchhammelwarden/Norderfeld). Dort hatten zuletzt der Kreislandvolkverband Wesermarsch und die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Oldenburg-Nord, gemeinsam mit Schülern der Berufsbildenden Schule III Oldenburg ein zentrales Angebot auf die Beine gestellt. „Für die größeren Geschichten beziehungsweise Treffen organisieren wir das schon seit Jahren. In 2021 leider nicht.“

Allerdings weist auch Andrea Vogt, wie auch das niedersächsische Landvolk und das Kultusministerium auf digitale Möglichkeiten über „my youtube“ hin. „Da gibt es Videos, die sind besser als alles, was ich hier produzieren könnte“, so Vogt. Und bringt unter anderem auch einen Hinweis auf dem Internetkanal über zwei junge Landwirtinnen aus Oldenburg, die, wie in der Wesermarsch üblich, einen typischen Milchviehbetrieb bewirtschaften. Neu sei laut Vogt die Kinderreporterin. „Das ist fürs Grundschul-Alter schön, auch wenn das noch nicht die Zielgruppe für den Zukunftstag ist.“ Beim Unterkanal „My KuhTube kids“ mit einer Kinderreporterin, gehe es aber auch um Themen wie Milch produziert wird, Klimaschutz oder wie Melken funktioniert. „Und den Tipp zum Ausbildungsfilm für ältere Schüler finde ich auch sehr interessant“, sagt Vogt.

Bislang so Andrea Vogt, seien die Schüler und Schülerinnen von der fünften bis achten Klasse zum Zukunftstag auf einen Bauernhof gekommen, „weil sie das so nicht kennen“. Darüber hinaus sei das ein besonderes Erlebnis und damit sehr beliebt gewesen. „Schließlich können die Schüler mit anpacken, statt im Büro nur irgendwo daneben zu sitzen und zuzuschauen“, lauten ihre Erfahrungen. Umso trauriger ist Vogt, dass so ein digitaler Zukunftstag, „das wirkliche Erlebnis nicht ersetzen kann“. Auch der Tag des offenes Hofes, der im vergangenen Jahr am 13. und 14. Juni mit einem Medienauftakt am Freitag, 12. Juni, in Bremen geplant war, wurde da schon abgesagt und ins Jahr 2021 verschoben. Viele hundert Bauernfamilien in ganz Deutschland wollten an dem zweiten Juni-Wochenende ihre Hoftore für Besucher öffnen, um einen Blick in den Stall und aufs Feld zu ermöglichen. „Doch auch in diesem Jahr wird das nichts“, macht Andrea Vogt deutlich. Die Sicherung mit Grundnahrungsmitteln und die Gesundheit der Gäste sowie der Bauernfamilien und ihrer Mitarbeiter haben laut dem Deutschen Bauernverband auch in 2021 oberste Priorität.

Komplett die Hoffnung für 2021 aufgeben möchte Andrea Vogt noch nicht: „Sollte ein Kind absolutes Interesse haben, einmal auf einem Bauernhof mit anzupacken, könnte eventuell eine Möglichkeit bestehen, wenn sich die Lage entspannt hat – eventuell während der Sommerferien.“ Versprechen kann Andrea Vogt in dieser Hinsicht zwar noch nichts, aber sie nimmt gern Kontakt mit Interessierten auf und gibt Tipps oder hilft bei einer möglichen Vermittlung: Telefon 0 44 01 / 98 05 22 und vogt@klv-wesermarsch.de.

„Egal, ob die Kinder besonders tierlieb oder technikbegeistert sind, der Beruf Landwirt und Landwirtin mit seinen vielfältigen Facetten ist für viele spannend“, betont auch Martin Roberg, Vorsitzender des Ausschusses Bildung im Landvolk Niedersachsen. Er bedauert das Aussetzen des Zukunftstages, doch sobald die Pandemie es wieder zulasse, stünden landwirtschaftliche Familien für den Zukunftstag wieder zur Verfügung, um Schulkinder auf ihren Höfen aufzunehmen. Dies gelte genauso für die Unternehmen der anderen 14 Grünen Berufe wie beispielsweise Forstwirt, Pferdewirt oder Werker in der Landwirtschaft, die für Mädchen und Jungen gleichermaßen interessant sein können.

Zur Sache

Infos über Internet

„Zwar appelliert der niedersächsische Kultusminister an die Unternehmen und Institutionen, den Schulen digitale Angebote der Berufsorientierung bereitzustellen, doch können digitale Angebote gerade bei jüngeren Kindern das „Erleben vor Ort“ kaum ersetzen“, meint Martin Roberg. Sein Tipp für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf bis sieben sind die Videos von „My KuhTube kids“ von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen (https://milchland.de/schulen-und-kitas/mykuhtubekids/). Die zwölfjährige Nachwuchsreporterin Viktoria erkundet beispielsweise in dem Video „Melken“ einen Milchviehbetrieb und lernt, wie das Melken per Hand und mithilfe eines Melkroboters funktioniert. Für Jugendliche ab der achtenKlasse bietet sich eher das Video zum Beruf Landwirt der Agentur für Arbeit (www.berufetv.de) an. „Dort spielen ein Auszubildender auf einem Milchviehbetrieb und sein Ausbilder die Hauptrollen und zeigen das Arbeitsfeld des Landwirts, einen der schönsten und wichtigsten Berufe überhaupt“, lädt Roberg ein, sich im Internet zu informieren.