Lemwerder / Wesermarsch. Wenn Henning Kruse seine Wiesen und Weiden betrachtet, ist er ratlos. „Ich bin noch in der Findungsphase, was wir machen,“ erzählt der Butzhauser Landwirt. Sein Problem ist eigentlich ganz possierlich – circa elf Zentimeter groß und durchschnittlich 27 Gramm schwer: die Feldmaus. Was sie zum Problem macht, ist ihr derzeit massenhaftes Vorkommen.

„In dieser extremen Form haben wir die Mäuse noch nicht gehabt“, stellt Manfred Ostendorf, der Geschäftsführer des Kreislandvolkverbands Wesermarsch, fest. Von Lemwerder bis nach Stadland sprechen die Landwirte von einer Plage. „Zwei Drittel des Grünlands ist von Mäusen befallen“, haben die Bauern dem Geschäftsführer mitgeteilt. Der spricht deshalb von einem Totalschaden.

Feldmäuse leben in weitverzweigten Tunnelsystemen, die circa 40 bis 60 Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen. Der Nager ist berüchtigt für seine massenhafte Vermehrung, denn Feldmausweibchen werden bereits in einem Alter von 13 Tagen geschlechtsreif. In der Wesermarsch haben die Mäuse ganze Arbeit geleistet. „Die Grasnarbe ist kaputt“, konstatiert Ostendorf. Einzig die Gemeinde Butjadingen scheint aufgrund ihrer Bodenverhältnisse ein wenig ausgenommen zu sein. Aufatmen können aber auch die dortigen Bauern nicht. Sie haben mit den Hinterlassenschaften der Zugvögel, insbesondere der Gänse, zu kämpfen.

Den Grund für die extreme Vermehrung der Feldmäuse, die zur Unterfamilie der Wühlmäuse gehören, seien die beiden letzten, extrem trockenen Sommer, sagt Ostendorf. „Die Mäuse fressen seit dem Spätsommer Gras und Wurzelmasse“, schildert der Landvolk-Geschäftsführer. Unter anderem auf den Weiden entlang der B 212 zwischen Harmenhausen und Bookholzberg hatten sich im vergangenen Herbst gelbliche Flecken gebildet. Abgestorbenes Gras. Die Nager hatten die Nährstoffverbindung zwischen dem sichtbaren Pflanzenteil und der Wurzel gekappt.

Ostendorf beziffert die Anzahl der Tiere auf 14 000 bis 16 000 pro Hektar, also auf einer Fläche von 100 mal 100 Metern. „Auf den Wiesen und Weiden reiht sich Loch an Loch.“ Die Flächen selbst seien kahl gefressen. Das Schlimme daran: Die Mäuse machen sich nicht nur über das Oberflächengras her, sondern auch über die Wurzeln.„ So kann kein neues Gras wachsen. Wir gehen mit den Schäden ins Frühjahr“, stellt Ostendorf resigniert fest.

Dabei sei gerade das Frühjahr wichtig für die Futtergewinnung. Das junge Gras des ersten Schnitts enthält die meiste Energie, sagt Landwirt Henning Kruse. „Mal sehen, was ich ernten kann.“ Bearbeiten, also Saatgut auftragen oder umpflügen, würde er die Wiesen jedenfalls ungern, „weil es zu lange dauert, bis die Saat aufgeht.“

Gras brauche Wasser, um zu laufen, sagt Kreislandvolk-Geschäftsführer Ostendorf. Dennoch denkt kein Landwirt ernsthaft darüber nach, die derzeitige Regenfront zu einer Einsaat zu nutzen. „Jetzt die Weiden neu einzusäen, wäre wie füttern“, stellt Kruse mit Blick auf die Mäuse fest.

Den Landwirten wird somit nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten und zu hoffen. Hoffen darauf, dass das Wetter ihnen in die Karten spielt. „Ich hoffe auf Frost“, sagt Kruse. „Der würde die Population dezimieren. Die Gänge stehen unter Wasser.“ Laut Ostendorf reicht die Wassermenge aber noch nicht aus. „Die Oberfläche ist zwar feucht. Aber in der Tiefe, wo die Mäuse ihre Nester haben, ist der Boden noch trocken.“ Auch er hofft deshalb auf weiteren Regen und Frost.

Die Natur sei die einzige, die die Mäuseplage eindämmen könne, sagt auch Henning Kruse. Entweder durch eine länger anhaltende Kälteperiode oder durch die Folgen der Inzucht der sich immer stärker vermehrenden Nager. Im Herbst hatte es kurzzeitig so ausgesehen, als ob die Schädlinge an einem Virus leiden. Auf den Grünflächen waren laut Kruse und Ostendorf weiße Mäuse aufgetaucht, ein Anzeichen für einen genetischen Defekt, der die Mäuse dahin gerafft hätte. Doch dann setzte Regen ein und die Mäuse vermehrten sich nicht mehr so schnell.

Auch mechanisch könnte gegen die Nager vorgegangen werden, sagt Kruse. Durch Pflügen würden die Gänge der Wühlmäuse zerstört. Doch dafür bedürfe es erst wieder kostenpflichtiger Anträge mit langwierigen Genehmigungsverfahren.

Von einer dritten Variante, der chemischen Keule, hält Kruse nichts. „Wenn man die Mäuse vergiften würde, würde man alle Störche und Bussarde mit töten.“ Dennoch sei in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts chemisch gegen die Nager vorgegangen worden, berichtet Ostendorf. „Damals hat es eine amtliche Bekämpfungsanordnung gegeben. Mit Legeflinten wurde Giftweizen in die Löcher eingebracht.“ Eine derartige Anordnung gebe es derzeit nicht. Ob es sie geben wird, könnte sich dieser Tage entscheiden. Am Freitag treffen sich Vertreter des Landvolks und Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer mit Agrarministerin Barbara Otte-Kinast und Umweltminister Olaf Lies zu einem Krisengespräch.

Unabhängig vom Ausgang des Gesprächs vermutet Ostendorf, dass den Bauern die Mäuseplage teuer zu stehen kommen wird. „Alle Futterreserven sind längst aufgebraucht. Wir kommen in einen absoluten Futternotstand.“ Viele Landwirte müssten Grundfutter für ihr Vieh kaufen. Damit zumindest das nächste Erntejahr ertragreich wird, hofft der Geschäftsführer auf ein „gutes Frühjahr“ mit einem trockenen März und Regen im April – und einem Rückgang des Wühlmausbestands.