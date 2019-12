Auch Gunnar aus Rendsburg (rechts) zeigte in Lemwerder schon, was sein Opel Kadett E GSI so unter der Haube hat. (Christian Kosak)

Einst galten sie als Familienkutschen mit dem Image des Biedermanns. Für die Fans des Rüsselsheimer Autobauers Opel sind ein gut erhaltener Kadett, ein GT oder ein aufgemotzter Corsa bis heute Kult. Erst im Sommer trafen sich zahlreiche solcher Opel-Fans nach längerer Pause mal wieder auf dem Ritzenbütteler Sand in Lemwerder, um mit Gleichgesinnten über ihre Fahrzeuge zu reden und sich einem Wettbewerb über die schönsten Automobile aus dem Hause Opel zu stellen. Wenn es nach dem Willen des Bremer Opel-Teams geht, kommen sie im nächsten Jahr wieder dorthin. Für die Gemeinde stellt sich nun die Frage, ob die Veranstaltungsfläche erneut dafür zur Verfügung gestellt wird.

Werner Ammermann (FDP) hätte nichts dagegen, wie er in der letzten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Kultur und Tourismus erklärte. Er wohnt nur wenige hundert Meter entfernt und hat sich nicht gestört gefühlt, auch wenn bei dem Treffen im Sommer ab und zu Motoren und Sound-Anlagen laut aufheulten. Britta Rosenow (Grüne) dagegen ist besorgt um das Wohlergehen der Tiere im Naturareal am angrenzenden See. Rainer Wohlers (UWL) hält eine grundsätzliche Regelung für überfällig, in der festgelegt wird, welche Art von Veranstaltungen auf dem Ritzenbütteler Sand erlaubt sein sollen und welche nicht.

Am Donnerstag ging es allerdings lediglich um die Entscheidung, ob das Opel-Treffen im nächsten Jahr wieder auf dem Ritzenbütteler Sand stattfinden darf oder nicht. In diesem Jahr waren von den angekündigten 250 Teilnehmern nur 160 gekommen, erklärte Bürgermeisterin Regina Neuke. Beschwerden aus der Nachbarschaft über das Treffen der Opel-Fans habe es nicht gegeben. Größere Veranstaltungen gebe es dort abgesehen vom Opel-Treffen sowie dem von der Gemeinde selbst ausgerichteten Drachenfest sowieso nicht, gab Ewald Helmerichs (SPD) zu bedenken. Wolf Rosenhagen (CDU) vermochte auch nicht zu erkennen, dass die Veranstalter der Gemeinde in Zukunft die Türen einrennen könnten, um ihre Großveranstaltungen in Lemwerder durchzuführen. Brigitta Rosenow befürwortet dagegen ebenfalls eine grundsätzliche Nutzungsordnung für den Ritzenbütteler Sand. Sie sorgt sich, dass dort eines Tages historische Trecker-Treffen erlaubt werden könnten, die andernorts durch Lärm, pechschwarze Rauchwolken und zerfurchte Äcker auffallen.

Den UWL-Vorstoß, zunächst eine grundsätzliche Regel für die Veranstaltungsfläche auf dem Ritzenbütteler Sand aufzustellen und danach eine Entscheidung über das Opel-Treffen im nächsten Jahr zu treffen, mochte die Mehrheit im Ausschuss dennoch nicht folgen. Die Opel-Fans dürfen im nächsten Sommer wiederkommen, hieß es stattdessen. Auf einige Auflagen müssen sie sich allerdings einstellen.