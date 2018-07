Heiko Dornstedt muss auf seine Ernennung warten. (Volker Kölling)

Heiko Dornstedt hatte gehofft, dass zumindest diesmal alles gut gehen würde. Doch wie bei der Ortsamtsleiterwahl vor zehn Jahren hat jetzt erneut ein unterlegener Kandidat die Wahl angefochten. Der Senatskanzlei, die Herrin des Verfahrens ist, liegt eine Konkurrentenklage vor. Das bestätigt zwar nicht sie, aber Dornstedt. Er bekam einen Anruf aus dem Rathaus, dass er nicht wie geplant zum zweiten Mal zum Vegesacker Ortsamtsleiter ernannt werden kann.

Was jetzt wird, darüber kann Dornstedt nur spekulieren. Er geht davon aus, dass sich seine Ernennung abermals verzögern wird – wie lange, ist unklar. Vor zehn Jahren war das Ortsamt vier Monate ohne Ortsamtsleiter, weil Verwaltungsrichter über die Klage eines Konkurrenten zu entscheiden hatten. Wer der Mitbewerber ist, der diesmal rechtliche Schritte eingeleitet hat, weiß Dornstedt nach eigenem Bekunden ebenso wenig wie den Grund für die Klage. Bei der Senatskanzlei war das zuständige Referat am Mittwochnachmittag nicht erreichbar.

Dornstedt hatte bei der Wahl am 7. Juni mehr Stimmen von den Beiratsmitgliedern erhalten als jeder andere Bewerber: elf. Die beiden übrigen Kandidaten, die sich im Stadthaus den Vegesacker Fraktionen vorstellen durften, bekamen drei beziehungsweise keine Stimme. Thomas Pörschke spricht von einem eindeutigen Votum für Dornstedt. Der stellvertretende Beiratssprecher hofft deshalb, dass Dornstedts Ernennung so schnell wie möglich vollzogen wird. Der Grund für die Klage ist für ihn nicht nachvollziehbar. Was der Bewerber beanstandet, sagt er nicht.

Bereits vor der Wahl hatte es Kritik am Verfahren gegeben. Aus Protest machten die Bürger in Wut von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch. Fraktionssprecher Cord Degenhard verglich das Prozedere mit der Papstwahl: "Es gibt keine Transparenz." Gerne hätte er im Vorfeld mit Vegesackern über die einzelnen Kandidaten gesprochen und ihnen gesagt, wer sich eigentlich beworben hat. Doch er durfte nicht. Alle Beiratsmitglieder wurden von der Senatskanzlei zum Schweigen verpflichtet.

Ursprünglich waren es sieben Kandidaten, eine Bewerberin zog ihre Kandidatur jedoch zurück. Einen Monat hatten die unterlegenen Kontrahenten von Heiko Dornstedt Zeit, gegen die Wahl vorzugehen. Seine Amtszeit endet am 22. August.