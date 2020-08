Eine von drei Erhebungen hat Franziska Deutsch mit ihrem Team bereits gemacht: Viele Aspekte der Corona-Pandemie sind noch nicht erforscht, auch in den Sozialwissenschaften. (Christian Kosak)

Frau Deutsch, Sie untersuchen gemeinsam mit Ihren Kollegen, ob die Pandemie die Wertorientierungen in der deutschen und britischen Gesellschaft verändert hat. Was interessiert Sie konkret?

Franziska Deutsch: In unserer Studie interessiert uns, ob sich Werte in der Coronakrise verändern und was Ängste damit zu tun haben: In welche Richtung wandeln sich Werte? Wie langfristig ist so ein Wandel? Welche Konsequenzen hat er für politische und soziale Einstellungen? Bei einer Bedrohung wie der Pandemie sind zwei verschiedene Richtungen denkbar, wobei die erste intuitiv wahrscheinlicher sein dürfte. Im ersten Szenario reagieren die Menschen mit Rückzug, vertrauen eher auf Altes und Bewährtes. Das ist also eine protektive Entwicklung: Auf Sicherheit und Schutz des Eigenen setzen, vielleicht sogar des eigenen Landes. Und weil es nicht nur eine physische Bedrohung, sondern auch eine wirtschaftliche ist, kann es zu Ablehnung von internationaler Kooperation, Ablehnung von Migration, von kultureller Vielfalt kommen. „Wir zuerst, die anderen später“. Das ist eine übliche Reaktion bei einer Bedrohung, das passiert auch im Tierreich, das ist auch in der Geschichte oft so gewesen. Die Amerikaner nennen das „rally round the flag“: Alle hinter der Fahne versammeln.

Die Pandemie ist keine normale Bedrohung. Niemand führt Krieg gegen uns. In Kriegssituationen kann man sagen: Das ist eine andere Gruppe, das ist eine andere Religion oder Ethnie. Aber die Pandemie ist ein unsichtbarer Feind, der alle Menschen auf der Welt gleichermaßen angreift. Das ist eine Herausforderung für die Menschheit insgesamt. Und da es alle betrifft, kann es sein, dass Menschen sich einander näher fühlen und es dadurch eher zu mehr Solidarität, mehr Mitmenschlichkeit, mehr Zustimmung zu Vielfalt und internationaler Kooperation kommt.

Es liegen bisher nur Zwischenergebnisse der ersten Erhebung vor. Sie zeigen, dass beide Szenarien richtig sind, aber bei unterschiedlichen Gruppen vorkommen: Wenn Menschen mit traditionsbewussten Werten Angst verspüren – und Angst haben ja eigentlich die meisten gehabt –, dann führt das eher zu einer Ablehnung von Vielfalt. Wenn aber Menschen mit humanistischen und universalistischen Werten Angst haben, führt das sogar zu einer höheren Akzeptanz von Vielfalt. Wir haben es also mit einer zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft zu tun. Die einen plädieren eher dafür, dass die eigene Sicherheit zuerst kommt, und die anderen für das Gegenteil: Jetzt erst recht gemeinsam!

Werte sind in der Forschung erst einmal etwas Neutrales. Sie bilden Orientierungsmuster dafür, wie wir die Welt sehen, wie wir sie wahrnehmen und auch, wie wir handeln. Für mich ist das immer so etwas wie ein moralischer Kompass, der mir sagt: Von hier bis hier ist das Spektrum von Denken und Verhalten, das mit meinen Werten übereinstimmt. Und gewisse politische und soziale Orientierungen ergeben sich dann aus meinen Werten. Jemand, der Pflicht- und Traditionswerte komplett ablehnt und Selbstbestimmung für besonders wichtig hält, der dürfte eigentlich kultureller und ethnischer Diversität positiv gegenüberstehen und nicht die AfD wählen – das ist die Logik dahinter.

Sie sind insofern für uns Wissenschaftler neutral, als dass wir nicht sagen: Ein Wert ist besser als der andere. Deswegen kann man aus wissenschaftlicher Sicht nicht von einem Werteverfall sprechen, denn Werte gibt es immer – die Frage ist nur, wie stark welche Werte von wem in einer Gesellschaft unterstützt werden. Und da kann es über Zeit zu Verschiebungen kommen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir alle etwas konservativer werden, wenn wir älter werden. Das ist ein Wandel, der in jeder Person individuell stattfindet. Betrachtet man aber die Gesellschaft als Ganzes, dann vollzieht sich ein Wertewandel normalerweise durch Austausch der Generationen. Menschen entwickeln Werte meist in Übereinstimmung mit den Lebensbedingungen, in denen sie aufwachsen. Wer beispielsweise im Krieg unter Bedingungen aufgewachsen ist, in denen es wenig zu essen gab und die physische Sicherheit in Gefahr war, der wird auch zwischen 60 und 80 noch Werte haben, die hierdurch geprägt sind. Dass man Essen nicht wegwirft, zum Beispiel, ist ein klassischer Kriegsgenerationen-Wert. Wenn wir hier jetzt auch auf einer gesellschaftlichen Ebene einen Wertewandel als Reaktion auf die Pandemie finden, dann ist das daran gemessen wirklich etwas Besonderes.

Es ist erst mal wenig überraschend, dass es in Deutschland weniger Angst gab als in Großbritannien, weil dort zunächst anders mit der Pandemie umgegangen wurde. Die Regierung hat dort relativ spät reagiert. Dann kommt dazu, dass das Land vorher schon wegen des Brexit tief gespalten war. Und es hat auch einen großen Einfluss, welche Regierung gerade im Amt ist und wer dort die Entscheidungen trifft. Wenn ein anderer Premierminister als Johnson im Amt gewesen wäre, hätte es gut sein können, dass das Regierungshandeln ein anderes gewesen wäre.

Nein, das glaube ich nicht. Das Umfeld, in dem man aufwächst, während sich Werte in der Jugend bilden, spielt eine viel größere Rolle. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterscheiden sich Deutschland und Großbritannien vielleicht nicht groß, aber historisch, sozialpolitisch oder institutionell schon. Wenn wir von Mehrheitssystemen sprechen, wie im Vereinigten Königreich oder den USA, kann die Person im Amt viel stärker durchregieren als in Deutschland, wo es Koalitionsregierungen gibt. Bei uns greifen viel stärkere Abstimmungsmechanismen.

In Deutschland reden wir noch nicht von so einer starken Polarisierung wie beispielsweise in den USA. Da wird das Maskentragen, was ja eigentlich eine einfache medizinische Schutzmaßnahme ist, sehr stark politisiert. Als Trump-Unterstützer darfst du keine Maske tragen. Wenn du eine Maske trägst, dann bist du automatisch Demokrat, weil du deinem Präsidenten nicht glaubst. Das ist wirklich abstrus und beängstigend. Vielleicht verstärkt Corona auch nur schon da gewesene Einstellungen. Diese Polarisierung gibt es ja schon seit der ersten Trump-Wahl. Und wenn wir von Polarisierung sprechen, dann nicht nur von Werten, sondern auch von einer sozialen Spaltung. Corona trifft die Schwächeren, gesundheitlich und wirtschaftlich. Das ist etwas, was uns Sorgen machen muss.

Wir haben weitere Indikatoren erhoben, die wir noch nicht analysiert haben. Wir haben beispielsweise nach Einkommen und Bildungsabschluss gefragt und könnten in einem nächsten Schritt stärker die Rolle von sozialer Spaltung beim Wertewandel in der Pandemie untersuchen. Wir haben noch eine Reihe von Ideen und Fragestellungen, die wir weiter verfolgen wollen. Wie sich die Werte langfristig nach dem Ende der Krise entwickeln, können wir momentan noch nicht sagen.

Zur Person

Franziska Deutsch (39)

ist Politologin. Sie arbeitet als Universitätsdozentin an der Jacobs University und als akademische Koordinatorin an der Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS).

Zur Sache

Zur Studie

Bisher hat eine Umfrage zum Wertewandel stattgefunden, und es sollen am Ende der Coronazeit und noch einmal ein Jahr später zwei weitere Umfragen folgen. In der ersten Umfrage wurden in Deutschland vom 24. April bis zum 7. Mai 2009 Personen online befragt. In Großbritannien waren es vom 29. April bis zum 15. Mai 2033 Personen. Die Teilnehmer waren zwischen 18 bis 74 Jahren alt. Franziska Deutsch wird untersützt von zwei Kollegen aus dem Fachbereich Psychologie der Jacobs University, Ulrich Kühnen und Klaus Boehnke. Außerdem sind Christian Welzel von der Leuphana Universität Lüneburg, Jan Delhey von der Otto-von-Guericke-

Universität sowie Jan Eichhorn von der University of Edinburgh beteiligt.