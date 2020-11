Nach Willen der Anwohner und des Beirats sollten die neuen Mitarbeiter-Parkplätze an der Stelle im südlichen Teil des Grundstücks entstehen, an der sich derzeit Wirtschaftsgebäude befinden, die ohnehin abgerissen werden sollen. Damit würde eine Fläche genutzt werden, die schon versiegelt ist. (Christian Kosak)

St. Magnus. Die Planer der Tagesstätte für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die der Verein Jugendgemeinschaftswerk auf seinem Grundstück in St. Magnus bauen möchte, hatten bereits einige Änderungen in ihren Entwürfen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 109 – Park Richardson vorgenommen. Damit reagierten sie auf Kritikpunkte von Anwohnern, die die Nachbarn in einer Einwohnerversammlung geäußert hatten. Trotzdem lehnte der Beirat Burglesum die vorgestellten Varianten in seiner jüngsten Sitzung überwiegend ab. Die Kommunalpolitiker möchten, dass die Planung noch einmal angepasst wird.

Wie berichtet, geht es bei der Kritik nicht um den Neubau des zweigeschossigen Gebäudes der Tagesstätte selbst. Damit sind sowohl die Anwohner als auch die Beiratsmitglieder einverstanden. Die Ortspolitiker betonen in ihrem Beschluss ausdrücklich, dass sie die Erweiterung des Jugendgemeinschaftswerks begrüßen, das auf dem Areal zwischen Heriwardstraße, Richthofenstraße, An Rauchs Gut und Chaukenhügel bereits eine Tagesstätte und ein Wohnheim betreibt. Vielmehr sind es die geplante zweite Zuwegung zum Grundstück und die angedachten Standorte für neue Mitarbeiter-Parkplätze, die auf Ablehnung stoßen.

Die Anwohner befürchten, dass insbesondere der südliche Teil des Chaukenhügels durch die Kleinbusse, die die Nutzer der Tagesstätte bringen und abholen, überlastet wird. Derzeit sind dafür zehn Fahrzeuge im Einsatz. Künftig kommen sechs bis acht für die zusätzlichen Nutzer hinzu. Außerdem sehen die Nachbarn in der zweiten Grundstücksausfahrt, die am Chaukenhügel geplant ist, eine Gefahr für Schulkinder und sie kritisieren, dass dadurch ein Teil des Grünstreifens wegfallen würde.

Zweite Ausfahrt umstritten

Die bisherigen Pläne sehen vor, dass die Kleinbusse über die bestehende nördlich gelegene Zufahrt am Chaukenhügel auf das Gelände fahren und über eine neu angelegte Ausfahrt weiter südlich an der Straße das Gelände wieder verlassen. In der Einwohnerversammlung hatten Anwohner vorgeschlagen, stattdessen eine Wendeanlage auf dem Grundstück zu schaffen und auf die zweite Ausfahrt zu verzichten.

Auch die Standorte der zusätzlichen Parkplätze für Mitarbeiter waren auf Kritik gestoßen. Zwei Varianten hatten die Planer zunächst erarbeitet. Eine sieht den Bau von 19 Parkplätzen auf dem südlichen Teil des Grundstücks mit Erschließung von der Straße An Rauchs Gut vor. Bei der zweiten Variante sollten neun Parkplätze am neuen Gebäude, zwischen dem Neubau und den angrenzenden Reihenhausgrundstücken entstehen. Fünf derzeit bestehende Parkplätze im Innenhof sollten bei dieser Variante erhalten bleiben, was allerdings die Nutzung des Hofs im Sinne des pädagogischen Konzeptes beeinträchtigen würde, hatten die Planer betont.

Einerseits fürchten die Anwohner zunehmenden Verkehr, andererseits kritisieren sie, dass für die Stellflächen Flächen versiegelt und Bäume gefällt werden müssten. Die Parkplätze sollten an der Stelle im südlichen Teil des Grundstücks entstehen, an der sich derzeit Wirtschaftsgebäude befinden, die ohnehin abgerissen werden sollen, war ein Vorschlag in der Einwohnerversammlung. Damit würde eine Fläche genutzt werden, die schon versiegelt ist und zu der es eine Zufahrt gibt, lautete das Argument.

In der Beiratssitzung bekräftigte Stefan Schnaubelt stellvertretend für einige Anwohner, die inzwischen auch schriftlich Stellung bezogen haben, die Bedenken noch einmal und forderte, bei der Planung insbesondere die ökologischen Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Die Artenvielfalt im Park müsse erhalten bleiben und zusätzliche Versiegelung möglichst vermieden werden, unter anderem zum Schutz der Amphibien. Auf die Fällung schützenswerter Bäume sollte möglichst verzichtet werden.

Auch der Arbeitskreis Bremen-Nord des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte bereits im Vorfeld der Beiratssitzung eine Stellungnahme verfasst. Vertreter der Naturschutzorganisation hatten das Gelände in Absprache mit Jens Hartmann, Geschäftsführer des Jugendgemeinschaftswerks, besichtigt. Anke Mirsch meldete sich als BUND-Vertreterin zu Wort und betonte, der Arbeitskreis plädiere für die Schaffung einer gebündelten Stellplatzanlage an der Stelle der vorhandenen Wirtschaftsgebäude im Süden des Grundstücks.

Weitere Haltebucht

Als Reaktion auf die Kritik hatten die Planer bereits im Vorfeld der Beiratssitzung weitere Flächen für sieben zusätzliche Parkplätze in der Nähe des Verwaltungsgebäudes ausgemacht und in die Planung eingearbeitet. Der Beirat möchte, dass die Erschließung wie bisher über den nördlichen Teil des Chaukenhügels über die Straße „Im Wiedel“ erfolgt. Außerdem schlägt der Beirat die Schaffung einer weiteren Haltebucht an der vorhandenen Wendeschleife auf dem Grundstück vor.

Ferner bittet der Beirat, Parkplätze an der Grundstücksgrenze zu Haus Richardson einzuplanen und auch die bereits versiegelte Fläche im Bereich der Straße An Rauchs Gut für Stellplätze zu nutzen. Dort sollen nach Wunsch der Kommunalpolitiker außerdem die geplanten zwei neuen Garagen und Carports zur Pflege und Unterhaltung des Parks errichtet werden. „So müssen keine neuen Flächen im Park versiegelt werden“, heißt es im Beiratsbeschluss.

Mit diesen Anpassungen entstehe eine klare räumliche Zuordnung des Areals. „Während sich die Bauzone entlang der Heriwardstraße und des Chaukenhügels orientiert, bleibt die restliche Fläche als Park in seiner jetzigen Art erhalten …“ Außerdem fordert der Beirat den Erhalt der Bäume und gegebenenfalls Ersatz an gleicher Stelle oder zumindest in unmittelbarer Nähe. Die Planer sollen außerdem prüfen, ob der Abstand zwischen dem bestehenden Gebäude und dem Neubau vergrößert werden kann. Dort könnte dann ein Außengelände für die Nutzer entstehen, ist die Idee. Die Beiratsmitglieder fassten den Entschluss einstimmig, bei einer Enthaltung.