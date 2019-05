Im Ortsamt an der Oberreihe tagt der Beirat Burglesum regelmäßig. Das Kommunalparlament wird am 26. Mai neu gewählt. (Christian Kosak)

Burglesum. Die Bremer entscheiden am 26. Mai auch über die künftige Zusammensetzung der Beiräte. Insgesamt 22 Stadtteilparlamente gibt es in Bremen, davon drei in Bremen-Nord – in Burglesum, Vegesack und Blumenthal. Abhängig von der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner des Beiratsbereiches, besteht jeder Beirat aus mindestens sieben und höchstens 19 Mitgliedern. Nicht immer sind die Beiräte zum Ende einer Wahlperiode noch genauso besetzt, wie sie es direkt nach der Wahl waren. Andererseits sind die Beiratswahlen nicht unbedingt gleichbedeutend mit großen personellen Veränderungen. Wir blicken auf die Situation der Beiräte in Bremen-Nord, heute in Burglesum.

Im Juli 2015 – damals traf sich der 19. Burglesumer Beirat mit seinen insgesamt 17 Mitgliedern zur konstituierenden Sitzung – waren die Fraktionen der SPD und der CDU mit jeweils fünf Beiratsmitgliedern gleich stark. Inzwischen hat sich das Kräfteverhältnis durch den Übertritt eines ehemaligen SPD-Mitglieds in die CDU jedoch verändert; die SPD ist nur noch mit vier, die CDU mit sechs Mitgliedern vertreten. Für die SPD zogen vor vier Jahren Stefan Besecke, Reinhard Hennig, Richard Kurpjuhn, Muhittin Pacaci und Ramazan Serin in den Beirat ein. Ramazan Serin trat im Laufe der Wahlperiode aus der SPD aus und in die CDU ein. Er verstärkte damit die Fraktion der Christdemokraten, die 2015 aus Jörg Eckert, Marcel Freihorst, Bettina Hornhues, Martin Hornhues und Helga Lürßen bestand.

Die Grünen waren und sind unverändert mit drei Beiratsmitgliedern vertreten: Ewald Friesen, Barbara Punkenburg und Ulrike Schnaubelt. Jeweils mit einem Vertreter waren und sind die Linken (Rainer Tegtmeier), BiW – Bürger in Wut (Heike Boll), AfD – Alternative für Deutschland (Frank Magnitz) und die FDP im Beirat Burglesum. Für die Freidemokraten zog 2015 Timo Koschnick in den Beirat ein. Weil er im Laufe der Wahlperiode aus dem Beiratsbereich wegzog, übernahm Agnes Müller-Lang den FDP-Sitz.

Die größten personellen Veränderungen für den Beirat Burglesum stehen in der nächsten Wahlperiode in der SPD an. Die Sozialdemokraten aus Burglesum und Burgdamm haben ihr Kandidaten-Team vollständig neu aufgestellt. Lediglich Kandidat Muhittin Pacaci ist derzeit bereits Mitglied im Beirat. Er steht auf Listenplatz acht. In der Reihenfolge der Listenplätze kandidieren für die SPD Maren Wolter, Niels Heide, Ute Appell, Werner Müller, Andrea Schemmel, Benedikt Kurth, Beatrix Jantzen, Muhittin Pacaci, Holger Hagedorn, Norbert Peters, Lukas Ohrnberger und Martin Nowakowski.

Hintergrund der personellen Veränderungen ist laut Kevin Lenkeit, Vorsitzender des Ortsvereins Burglesum, das Ziel, die Kandidatenliste der SPD für Burglesum „jünger und weiblicher“ zu machen. „Die SPD ist vor vier Jahren in Burglesum mit einer rein männlichen Liste, ohne eine einzige Frau, angetreten“, sagt Lenkeit, der den Vereinsvorsitz Anfang 2018 übernommen hat. „Das war auffällig und das musste sich unbedingt ändern.“

Maren Wolter, die wie Niels Heide und Ute Appell vom Ortsverein Burglesum nominiert worden ist, soll laut Lenkeit eine hervorgehobene Rolle in der SPD-Fraktion einnehmen. Sie habe Arbeitnehmer-Background und sei „eine gute Team-Spielerin“. Niels Heide ist Anfang 20. Der stellvertretende Unterbezirksvorsitzende war Juso-Vorsitzender und soll nun über die Beirats-Arbeit „gefördert und gefordert“ werden, so Lenkeit. Heide hatte sich in einer Kampfkandidatur um den zweiten Listenplatz gegen Reinhard Hennig durchgesetzt, der dem Beirat Burglesum mehr als zwei Jahrzehnte angehörte.

„Ich gehe davon aus, dass Reinhard Henning die innerparteiliche Entscheidung nicht als Affront gegen sich gesehen hat. Er gehört weiterhin dem Vorstand des Ortsvereins an und berät die Kandidaten“, so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende. Stefan Besecke hat Lenkeits Angaben nach aus persönlichen Gründen auf eine Kandidatur verzichtet. Richard Kurpjuhn wollte demnach aus Altersgründen nicht mehr für den Beirat kandidieren.

Bei den Christdemokraten stehen kaum personelle Veränderungen an. Als Kandidaten für den Beirat Burglesum hat die CDU Martin Hornhues, Helga Lürßen, Marcel Freihorst, Bettina Hornhues, Jan Frederik Klepatz, Isolde Eylers, Dennis Janke, Alexandra Freitag, Ernst Schroeder, Alice Oldenburger, Dieter Michaelsen und Inka Michaelsen aufgestellt. Somit tritt lediglich das derzeitige Beiratsmitglied Jörg Eckert nicht mehr an.

Auch bei den Grünen stehen die aktuellen Beiratsmitglieder wieder auf der Liste. An erster Stelle kandidiert Ulrike Schnaubelt, gefolgt von Barbara Punkenburg, Ewald Friesen, Reinhold Koch, Anke Schmidt, Rainer Marandel, Nicole Sander, André Lange, Regine Jungmann, Eckard Hasselmann, Karin Pahl-Neumann, Peter Jungmann, Ina Kleier und Dirk Schmidtmann.

Die Freidemokraten haben auf den ersten Listenplatz Pius Freiherr Heereman von Zuydtwyck gesetzt, der auf Listenplatz elf auch für die Bürgerschaft kandidiert und der FDP noch nicht lange angehört. Vergangenes Jahr war er noch Mitglied im Vorstand der CDU Burglesum. Auf den weiteren Listenplätzen der FDP für den Beirat folgen Jens Kynast, Agnes Müller-Lang, Marcus Rodewald, Bernd Tschackert, Frank Rath und Georg von Groeling-Müller. Frank Rath war 2011 als Bürger in Wut in das Stadtteilparlament eingezogen und hatte dem Beirat dann eine ganze Weile als parteiloses Mitglied angehört. Nun kandidiert er für die FDP.

Die Linken haben ihr aktuelles Beiratsmitglied Rainer Tegtmeier auf Listenplatz eins gesetzt, gefolgt von Ernst Bernhard Gembs. Und auch die Bürger in Wut setzen auf ihr bisheriges Beiratsmitglied Heike Boll. Auf den weiteren Listenplätzen der BiW stehen Henning Meyer, Jens-Rainer Jurgan und Hanna Duncan.

Die AfD hat ihr aktuelles Beiratsmitglied Frank Magnitz zwar erneut als Kandidaten aufgestellt, allerdings nur noch auf Platz drei hinter Harald Rühl und Kai Buddenbohm. Magnitz ist seit 2017 Mitglied des Bundestages und kandidiert auf dem ersten Platz der Landesliste für die Bremische Bürgerschaft. Seit er Bundestagsmitglied geworden ist, hatte Magnitz nur noch selten an Sitzungen des Beirats teilgenommen.

Zur Sache

Kandidaten für den Beirat Burglesum

SPD: Maren Wolter, Niels Heide, Ute Appell, Werner Müller, Andrea Schemmel, Benedikt Kurth, Beatrix Jantzen, Muhittin Pacaci, Holger Hagedorn, Norbert Peters, Lukas Ohrnberger, Martin Nowakowski

CDU: Martin Hornhues, Helga Lürßen, Marcel Freihorst, Bettina Hornhues, Jan Frederik Klepatz, Isolde Eylers, Dennis Janke, Alexandra Freitag, Ernst Schroeder, Alice Oldenburger, Dieter Michaelsen, Inka Michaelsen

Grüne: Ulrike Schnaubelt, Barbara Punkenburg, Ewald Friesen, Reinhold Koch, Anke Schmidt, Rainer Marandel, Nicole Sander, André Lange, Regine Jungmann, Eckard Hasselmann, Karin Pahl-Neumann, Peter Jungmann, Ina Kleier, Dirk Schmidtmann.

FDP: Pius Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Jens Kynast, Agnes Müller-Lang, Marcus Rodewald, Bernd Tschackert, Frank Rath, Georg von Groeling-Müller

Linke: Rainer Tegtmeier, Ernst Bernhard Gembs

Bürger in Wut: Heike Boll, Henning Meyer, Jens-Rainer Jurgan, Hanna Duncan

AfD: Harald Rühl, Kai Buddenbohm, Frank Magnitz