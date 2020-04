Florian Schröder sorgt für die Versorgung der heimischen Geräte, die DJs Peer Neidahl und Tim Meinecke legen auf. (Begu Lemwerder)

Peer und Tim und die Begu-Party sind zurück. Am Donnerstagabend werden die beiden DJs Peer Neidahl und Tim Meinecke online zum Tanz in den Mai bitten. Vielen Lemwerderanern dürften die beiden Musiker noch von den Motto-Partys der Begu rund um die Jahrtausendwende in Erinnerung sein.

„An einem Sonntag vor Ostern ist mir durch den Kopf gegangen, dass aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr keine Osterfeuer abgebrannt und nirgendwo gefeiert werden kann“, erzählt Peer Neidahl. „Da hab ich mich gefragt, warum wir eigentlich keine Online-Party machen, damit die Leute doch ein wenig feiern können.“ Die Zeit bis zum Osterfest sei allerdings zu kurz gewesen, um das Projekt technisch umzusetzen. „Wir wollten schließlich nicht nur ein Standbild senden“, erinnert sich der Lemwerderaner.

Doch die Idee war geboren und Mitstreiter schnell gefunden. Immerhin versuchen sein DJ-Kollege Tim Meinecke und Begu-Leiter Timo von den Berg seit Langem, Peer Neidahl zu einer Rückkehr ans Begu-Mischpult zu bewegen. Bislang erfolglos. „Wir machen das noch circa drei Mal pro Jahr bei privaten Feiern guter Freunde“, erzählt Neidahl. Für mehr reiche seine Zeit neben Beruf und Familie nicht.

Für den Tanz in den Mai macht der 45-Jährige nun eine Ausnahme. Das Format ist für ihn, wie für alle Beteiligten aus Lemwerder, ungewohntes Terrain. „Primitive Möglichkeiten mit einem DJ-Set online zu gehen, gibt es zuhauf“, sagt Timo von den Berg. „Doch die Qualität ist oft zu schlecht und es gibt Barrieren für die Nutzer, die durch eine Anmeldungen in sozialen Netzwerken bestehen.“ Also suchte sich die Begegnungsstätte Hilfe bei einem professionellen Anbieter.

„All unsere Wünsche konnten durch die Verpflichtung von Florian Schröder erfüllt werden“, freut sich der Begu-Leiter. Schröder, den er noch aus gemeinsamen Zeiten der Delmenhorster Kleinkunst-Bewegung kennt, streamt seit vier Jahren auf der Online-Plattform „Twitch“ über seinen Kanal „Plattform.tv“. Zuerst die Übertragung von Videospielen. „Inzwischen gibt es auf seinem Sender aber Shows, die sehr an das echte Fernsehen erinnern“, sagt Timo von den Berg.

Die Begu habe keine Kompetenz im Bereich Streaming. Dies sei in der aktuellen Situation aber die einzige Möglichkeit, Kultur an die Menschen zu bringen und mit ihnen in Interaktion zu treten. Neben dem Begu-Podcast und dem Lieferdienst der Gemeindebücherei möchte von den Berg die Kulturarbeit der Gemeinde Lemwerder während der Corona-Krise auch mithilfe von Streaming-Veranstaltungen und Videos unter dem Motto „Begu TV“ zu den Bürgern tragen. Den Auftakt macht am Donnerstag der Tanz in den Mai.

Peer Neidahl hat bereits wieder die Jahrescharts von 1981 bis 1989 studiert, denn das ist den beiden Disc Jockeys wichtig: Gespielt werden nur Lieder aus diesem Jahrzehnt. Mit von der Partie werden definitiv Laura Brannigan mit „Self Control“, A-ha mit „Take on me“ und Visage mit „Fade to grey“ sein, so Neidahl. Die übrige Mischung bestimmt das Publikum, denn das Format ist interaktiv. „Wir schalten eine Whatsapp-Nummer frei, die auf dem Bildschirm zu sehen sein wird“, verrät der DJ. „Darüber können auch Bilder, Videos und Grüße eingestellt werden.“

Die Zuschauer können live, kostenfrei und ohne Anmeldung auf den Stream in HD-Bildqualität zugreifen – vom PC ebenso wie vom Smart-TV oder dem Smartphone. „Ob am Grill, auf dem Sofa, in der Gartenliege oder auf dem Küchentisch – wir hoffen, dass es zahlreiche private Mai-Kleinstpartys innerhalb der Kontaktbeschränkungen geben wird“, sagt Timo von den Berg.

Weitere Informationen

Der Tanz in den Mai kann am Donnerstag, 30. April, ab 20 Uhr live und kostenfrei über die Website www.begu-lemwerder.de gestreamt werden.