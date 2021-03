Der Pegelstand wird für notwendige Uferarbeiten künstlich abgesenkt. (Christian Kosak)

Berne/Motzen. Der derzeit niedrige Wasserstand in der Ollen und dem Motzener Kanal wird auch benötigt, um dringende Arbeiten an den Ufern ausführen zu können.

Tagelang soll das Wasser aus dem Motzener Kanal beinahe rund um die Uhr in die Weser gepumpt worden sein. Dennoch stünden die Gräben voll Wasser. Was auf eine Anliegerin wie ein ungewöhnlicher Vorgang wirkte, ist für Bernd Döhle, Vorsteher des Entwässerungsverbands Stedingen, „eine ganz normale Entwässerung“. Immerhin sei der Verband für die Entwässerung einer Fläche von rund 22.000 Hektar zuständig, gibt Döhle zu bedenken. „Das dauert seine Zeit.“

Knapp die Hälfte dieser Fläche befindet sich im Landkreis Oldenburg. So reicht das Verbandsgebiet von der Wildeshauser Geest mit Hude und Bookholzberg bis an die Hunte und die Weser. Vom höchsten Punkt in Dingstede in der Gemeinde Hatten (38 Meter über Normalnull) bis zum tiefsten in Köterende (Gemeinde Berne) beträgt der Höhenunterschied fast 40 Meter. Nach dem Regen der vergangenen Woche floss daher mal wieder jede Menge Wasser von der Geest durch die Gräben und Kanäle des Entwässerungsverbands, weiß Döhle zu berichten. Dieses Wasser galt es nun in Hunte und Weser abzuleiten.

Die Pumpen der Mündungsschöpfwerke in Neuenhuntorf, Lichtenberg und Motzen spielten dabei kaum eine Rolle. Um Energie und Kosten zu sparen, wird Döhle zufolge weit möglichst auf deren Einsatz verzichtet. Stattdessen werden die Schöpfwerkstore bei Ebbe aufgemacht, sodass das Wasser von alleine abfließt. Der niedrige Wasserstand in den Hauptgewässern ermöglicht es dann, dass das Wasser aus den Gräben nachlaufen kann. Zugleich ermöglicht er dringende Arbeiten an den Ufern sowie in der Gewässersohle des Motzener Kanals. Dort befinden sich die Arbeiten an der neuen Kanalbrücke im Zuge der B 212 neu in der Endphase. Der niedrige Wasserstand wird Döhle zufolge jetzt genutzt, um die Uferböschungen im Brückenbereich neu herzustellen.

Ähnlich ist die Situation an der Ollen in Berne. Dort wird an einer Stelle bereits an einer neuen Uferbefestigung gearbeitet. Ab nächster Woche sind weitere Arbeiten zur Ufersicherung an der Ollen geplant. „Das geht nur, wenn der Wasserstand unten ist“, erläutert Döhle. Und dafür sei jetzt genau die richtige Zeit. Denn schon bald beginnt die Vegetationsphase. „Bis Mitte oder spätestens Ende April muss das erledigt sein.“

Dass der Wasserstand der Ollen stark abgesenkt wird, ist nicht neu. So hatte der Entwässerungsverband 2014 in Zusammenarbeit mit der Flächenagentur des Landkreises Wesermarsch die Ollen an drei Stellen auf einer Länge von 600 Metern renaturiert. Dafür wurde das Profil der Ollen eingeengt und aus dem bis dahin kastenförmigen wieder einen flusstypischen Querschnitt mit flacheren Uferzonen und einem deutlichen Tiefpunkt in der Mitte geschaffen. Dazu wurden durch eine Pfahlreihe gesicherte und für Fische erreichbare Flachwasserbereiche angelegt, damit sich Blutweiderich, Sumpfdotterblumen, Wasserschwaden und Schilf ansiedeln konnte. Bis dahin war die Ollen auf diesem Abschnitt vor allem durch sein stark aufgeweitetes Profil, seine instabile Sohle, fehlende Vegetation, Uferabbrüche, Wellenschlag, fehlende Randstreifen und wegen des trüben Wassers aufgefallen.

Manche Absenkungen des Wasserstands kommen in Teilen der Öffentlichkeit übrigens nicht besonders gut an. Das weiß auch Bernd Döhle. Der Verbandsvorsteher zeigt zwar durchaus Verständnis für die Interessen der Angler und des Naturschutzes an einem höheren Wasserstand. Oberste Priorität habe jedoch die Entwässerung. Der Verband behalte sich daher vor, den Wasserstand in den Verbandsgewässern abzusenken, wenn es nötig sei. Soso wie für die Arbeiten an der Uferbefestigung. „Das geht am besten im Winter, wenn die Vegetation ruht und das Wasser abgesenkt werden kann“, sagt Döhle. Greift der Verband zu diesem Mittel, gibt es dafür laut Döhle auch einen guten Grund.

Ist der Wasserstand der Ollen stark abgesenkt, führen auch die Gräben, die in die Ollen münden, nach einer gewissen Zeit deutlich weniger oder gar kein Wasser mehr. Der Wasserstand wird daher in absehbarer Zeit wieder angehoben. Denn nicht nur die Vegetation braucht Wasser. Die meisten Gräben dienen zugleich als Viehtränke.

Zur Sache

Der Entwässerungsverband Stedingen ist am 17. Dezember 1964 durch Zusammenschluss und Verschmelzung von 32 Verbänden entstanden. Er hat etwa 13.500 Mitglieder, die kraft Gesetz als Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken innerhalb des Verbandsgebiets automatisch Mitglied sind.

Das Verbandsgebiet umfasst 22.000 Hektar Fläche im Landkreis Oldenburg und in der südlichen Wesermarsch, wovon es 19.330 Hektar landwirtschaftlich genutzt werden. Die Entwässerung erfolgt über 432 Kilometer Verbandsgewässer II. und III. Ordnung, zehn Wehre und Stauanlagen, sieben größere Verlaate (Sperrtore), elf Zubringerschöpfwerke und drei Mündungsschöpfwerke in Neuenhuntorf und Lichtenberg an der Hunte sowie an der Weser in Motzen.