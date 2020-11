An der Gerhart-Hauptmann-Straße haben sich Gemeindemitarbeiter und Freiwillige getroffen, um Kirschbäume und Sträucher zu pflanzen. (Christian Kosak)

Lemwerder. „Für unsere Pflanzaktion in diesem Jahr haben wird vor allem heimische Pflanzen ausgesucht, um die Insekten- und Vogelwelt zu fördern“, sagt Matthias Kwiske, Leiter des Betriebshofs der Gemeinde Lemwerder. Denn zahllose Insektenarten sind auf Pflanzen aus der Region spezialisiert und werden durch sie gefördert – die Artenvielfalt steigt, weil damit auch mehr Nahrung für Kleinvögel zur Verfügung steht.

Bei der jährlichen Pflanzaktion in Lemwerder, die schon seit dem Jahre 1980 jeweils im Herbst organisiert wird, waren Bürger aufgerufen, Spaten und Schaufel in die Hand zu nehmen und Bäume, Sträucher, Kräuter und Gräser an ausgewählten Stellen zu pflanzen. Mitarbeiter des Betriebshofs der Gemeinde hatten die Gewächse angefahren und bei den Pflanzungen tatkräftig mitgeholfen.

So wurden auf der Verbindungsfläche zum Bolzplatz in der Steinfeldstraße Eichen gepflanzt, auf der Grünfläche der Gerhart-Hauptmann-Straße kamen Kirschbäume und Sträucher in die Erde, und auf dem Standort An der Weide ersetzen Arten wie Edelflieder, Strahlen-Ginster und Gold-Erdbeere die überalterten Heidekrautbeete. Ein weiterer Abschnitt dieser Verkehrsinsel ist Gräsern vorbehalten, die dem Standort ein dünenartiges Flair verleihen. Und im nördlichen Bereich von Lemwerder schließlich kamen drei Kopfweiden zu einer Baumreihe hinzu.

Die Bäume, Sträucher und Stauden hat die Gemeinde gespendet, und sie werden von Mitarbeitern des Betriebshofs fortlaufend gepflegt. „In den vergangenen Jahren hat es aufgrund der Trockenheit auch Schäden an den Gehölzen gegeben“, sagt Matthias Kwiske, „deshalb hat das Gießen viel Zeit in Anspruch genommen.“ Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde in diesem Jahr auch darauf geachtet, dass es zu keinen größeren Menschenansammlungen kommt. „Es gab nicht wie in den Vorjahren ein gemeinsames Treffen, sondern ich habe die Beteiligten vorher angerufen. Die Leute haben sich dann an den zugewiesenen Standorten eingefunden“, sagt Matthias Kwiske. Insgesamt haben sich in diesem Jahr acht Erwachsene und drei Kinder beteiligt, denen sich auch einige Ratsmitglieder hinzugesellten. Emil, vier Jahre, und sein Freund Mattin, fünf Jahre alt, haben noch nie vorher Bäume oder Sträucher gepflanzt und haben mit ihren Kinderspaten Löcher aushoben, in die junge Gehölze gesetzt werden.

„Der Herbst ist eine günstige Pflanzzeit“, sagt Landschaftsgärtner Kristof Piossek, „denn in dieser Jahreszeit stecken die Pflanzen ihre Energie nicht mehr in die oberirdischen Teile, sondern in die Wurzeln – das ist für das Anwachsen besonders günstig.“ Bereits im vergangenen Jahr hatten Bürger der Gemeinde Lemwerder rund 160 blühende Strauch- und Heckenpflanzen in einem Neubaugebiet in die Erde gebracht. Im Laufe der Jahre wurden Wohngebiete, Straßen- und Wegränder, aber auch das Gelände einer Kita mit Büschen und Bäumen bepflanzt oder mit Stauden und Blumen aus Zwiebeln verschönert.