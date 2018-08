Philipp Rösler sitzt ab sofort im Kontrollgremium der Jacobs University. (Frank Thomas Koch)

Renommierte Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft bilden den neuen Aufsichtsrat der Jacobs University Bremen, der sich am Montagabend konstituiert hat. Darunter ist auch ein prominentes Gesicht, das der Politik vor Jahren unter großem Medienrummel den Rücken gekehrt hatte: der frühere Vizekanzler und FDP-Chef Philipp Rösler.

Auf dem Foto des neuen Board of Governors, wie der Aufsichtsrat an der englischsprachigen Uni genannt wird, steht Rösler zwischen Sandro Giuliani, dem Geschäftsführer der Jacobs Foundation, und dem neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Antonio Loprieno. Loprieno ist Präsident der All European Academies, einem Verbund, der 58 Akademien vereint.

Neue Impulse soll der Aufsichtsrat setzten, hofft Jacobs-Uni-Präsident Michael Hülsmann. Er freut sich laut Pressemitteilung auf eine kritisch-konstruktive Begleitung des Weges der Privathochschule. Viele wie Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) und Peter Lürßen, Geschäftsführer der Lürssen-Werft, sitzen schon Jahre im Aufsichtsrat. Unter den wenigen neuen Mitgliedern ist Rösler die schillerndste Persönlichkeit. Warum sein Name in Zukunft auch für die Jacobs Uni steht? Antworten darauf gibt es nicht. Wer eine Interviewanfrage an die Jacobs Uni schickt, wird vertröstet. Philipp Rösler, auf Twitter dauerpräsent, ist dieser Tage nicht einfach zu erreichen.

Rösler wird bei der FDP nur noch in der Kartei geführt

In der Pressemitteilung der Uni wird er als Ceo der Hainan Cihang Charity Foundation in New York geführt. Nach einer Meldung des Presseportals sollte Aufgabe der Stiftung sein, die Welt für die gesamte Menschheit lebenswerter zu machen. Sie plante demzufolge, gemeinnützige Initiativen mit bis zu 200 Millionen Dollar zu unterstützen. Derzeit jedoch macht die Stiftung von sich reden, weil – nach einem Bericht der Wirtschaftswoche vom Juli, die sich dabei auf Insiderwissen beruft – die US-Steuerbehörde ihr die Zulassung verweigere. Die Stiftung wurde nach diesem Bericht von dem chinesischen Konzern HNA, einem Anteilseigner der Deutschen Bank, beim New Yorker State Departement of State registriert. Grund für die Verweigerung der Zulassung ist demnach, dass die HNA–Gruppe die Eigentumsverhältnisse des Konzerns nicht ausreichend darlegen kann. Über HNA gibt es eine ganze Reihe kritischer Medienberichte.

Zu den Liberalen hat Rösler offenbar keinen Kontakt mehr. Der frühere Parteichef wird nur noch in der Kartei geführt: „Herr Rösler hat uns keinerlei Kontaktdaten hinterlassen, die wir weitergeben könnten“, heißt es aus der Pressestelle. Anfang des Jahres ist Rösler mit dem »Communio-Preis 2018 für Dialog, Verständigung und Versöhnung« der katholischen Akademie Schwerte ausgezeichnet. Damit werde sein "weltweites Engagement zur Armutsbekämpfung" gewürdigt.

Wer noch im Aufsichtsrat sitzt

Weitere neue Mitglieder im Aufsichtsrat der Jacobs Uni sind Dorothee Dzwonnek, Generalsekretärin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung und ehemaliger Senator für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg, sowie Patrick Aebischer, Stiftungsratsmitglied der Jacobs Foundation und ehemaliger Präsident der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Für die Jacobs Foundation ist ab sofort Lavinia Jacobs, die Präsidentin der Stiftung, Mitglied des Gremiums.

Ihr Mandat im Aufsichtsrat der Jacobs University verlängern auch Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB Systems AG, Reimar Lüst, Gründungsvorsitzender des Aufsichtsrats der Jacobs University von 1999-2004, sowie E. Jürgen Zöllner, Vorstand der Stiftung Charité in Berlin und ehemaliger Vorsitzender des Board of Governors. Die Alumni der Jacobs University sind auch künftig durch Anne Valtink, Präsidentin der Alumni Association der privaten Universität, im Aufsichtsrat vertreten.