Michael Kaeshammer, ein deutsch-kanadischer Pianist, Sänger und Arrangeur, tritt am 16. Februar im Kito auf. (Tine Acke)

Michael Kaeshammer: Nein. Zum einen wohne ich seit vier Jahren wieder in Kanada, auf Vancouver Island. Zudem sind wir vor drei Tagen losgeflogen und vor zwei Tagen in Weimar angekommen. Meine Partnerin Josephine hat Familie hier. Sie ist im Übrigen in Rotenburg an der Wümme geboren. So klein ist die Welt (lacht).

Ich bin so viel auf Reisen, dass ich kein Problem mit Jetlag habe. Man gewöhnt sich an alles.

Ich stehe gerne sehr früh auf. Denn für mich ist der Morgen die kreativste Zeit. Wenn man Musik schreibt und der Kopf noch so völlig frei ist am frühen Morgen, ist es ausgesprochen interessant, was dann dabei so herauskommt – wenn auch nicht alles wirklich gut ist. Im Übrigen: Manche Interviews mit Deutschland habe ich von Vancouver aus auch noch früher geführt.

Meistens so um sechs Uhr. Wissen Sie, in Vancouver Island leben wir so wunderschön, da gehen wir morgens meistens erst mal joggen – direkt am Meer und durch den Wald.

In Vancouver fühle ich mich zu Hause. Als ich 16 Jahre alt war und wir nach Kanada umzogen, war das nichts Besonderes mehr. Denn mein Vater hatte schon jahrelang an unserer Auswanderung gearbeitet. Die Familie meiner Großmutter lebte in Vancouver und ich habe mich dort sofort zu Hause gefühlt. Nach den vielen Jahren in Kanada fühlt sich für mich deshalb Vancouver am meisten wie Heimat an, mit Vancouver verbinde ich meine schönsten Erinnerungen. Obwohl, wenn ich nach Offenburg komme, Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins sehe, da fühle ich mich ebenfalls wohl. Denn Familie ist wichtig. Deshalb fange ich meine Konzerttour auch in Offenburg an.

Ich habe mich für diesen Musikstil schon interessiert, als ich in Deutschland aufgewachsen bin. Mein Vater hatte eine entsprechend riesige Plattensammlung und im Fernsehen habe ich mich für eine Sendung begeistert, die Swing-Raritäten aus den 30-, 40-, 50er-Jahren präsentierte. Ich hatte schon Platten aufgenommen und viel über dieses Musikgenre gelesen, als ich dann nach New Orleans kam. Deshalb kann ich sagen, direkt vor Ort ist es ganz anders, als man es sich vorstellt, oder in einem Buch liest. Die Musik geht in New Orleans viel tiefer, kommt viel ehrlicher rüber, insbesondere, wenn man die Kontakte zu der Stadt und den Musikern hat.

Ja, selbstverständlich. Von den Musikern dort habe ich auch gelernt, dass es auf die Einstellung zur Musik ankommt. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, welche Musik man spielt, sondern, dass man die Musik als Brücke nutzen kann, um andere erreichen und seine Gefühle transportieren zu können.

Wir sind eigentlich immer auf Tour zusammen. Letztes Jahr in China war meine Lebensgefährtin allerdings nur die Hälfte der Tour dabei. Dass sie mich begleitet, bringt mir viel Balance. Ich brauche diese Ausgeglichenheit auch für die Bühnenauftritte, deshalb ist für mich gesunde Ernährung und genügend Schlaf ebenso wichtig.

Ja, ich habe einen besonderen Bezug zu China entwickelt. Das begann 2008, da habe ich für Kanada während der Olympiade in Peking gespielt. China war für mich damals das fremdeste Land, in dem ich je war. Aber die Menschen kennenzulernen und dort zu spielen, das hat Spaß gemacht und es hat mir imponiert. Darüber hinaus hat den Chinesen mein Auftritt super gefallen. Vor diesem Hintergrund habe ich Kontakt zu einem Promoter aufgenommen. Seitdem mache jedes Jahr eine Konzerttour durch China.

Eigentlich war dies für November angedacht. Aber da steht auch Wuhan mit auf meinem Tourenplan. In Zeiten des Coronavirus müssen wir jetzt erst einmal abwarten, was weiter passiert.

Beides entstand aus verschiedenen Situationen. In China kommen viele Kinder zu meinen Konzerten, die Klavierunterricht nehmen. So lag der Gedanke an ein Musik-Camp nahe. Darüber hinaus ist es auf Tour manchmal schwierig, gutes, gesundes Essen zu bekommen, insbesondere in den USA. So macht eine Kochshow Sinn (lacht). Mein nächstes Projekt ist der gemeinsame Auftritt mit Sinfonie-Orchestern. Das ist zwar nicht ungewöhnlich, aber für mich ist es ein ganz neues Gefühl, mit 70 anderen Musikern zusammenzuspielen.

In Toronto und Halifax habe ich schon mit den dortigen Sinfonie-Orchestern geprobt. Im Herbst und Winter 2020 gibt es dann die Konzerte dazu.

Ja, durchaus. Vielleicht kommt aber auch das eine oder andere mehr klassisch orientierte Stück dabei heraus. Ich schreibe ja für diese Auftritte die Arrangements. Auch für meine derzeitige Tour. Derzeit bin ich mit drei Bläsern, einem Schlagzeuger und einem Kontrabassisten auf Konzertreise. Zu Hause spiele ich für mich selbst fast nur Klassik.

Tourmäßig plane ich immer ein Jahr im voraus. Ich arbeite sehr gerne, schreibe sehr gerne. Ich habe gerade ein TV-Special aufgenommen in den USA, dazu Musik für eine CD geschrieben, die kommt im Oktober raus. Dann gibt es wohl eine weitere Tour in Deutschland, und dann werden wir sehen.

Ich spreche gerade mit Ihnen über das Handy meiner Partnerin. Sie hat es mir für das Interview überreicht. Ich komme immer noch wunderbar ohne Handy aus, spiele lieber Klavier (lacht).

Das Publikum soll sich durch und mit meiner Musik gut fühlen und diesen Eindruck mit nach Hause nehmen. Ich möchte, dass die Menschen während meiner Konzerte eine schöne Zeit haben. Sie sollen happy sein, weil ich und meine Musiker damit happy sind. Die Musik soll für dieses glückliche Gefühl als Brücke dienen.

Zur Person

Michael Kaeshammer (43),

wurde am 7. Januar 1977 in Offenburg geboren, wanderte mit 16 Jahren mit seinen Eltern nach Kanada aus. Heute ist er ein mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichneter Künstler, der das Publikum in Nordamerika, Europa und China mit einer Mischung aus Jazz, Blues und Boogie-Woogie begeistert. Kaeshammer spielte bereits mit Künstlern wie Michael Bublé, Ray Charles, Holly Cole sowie Randy Bachman und war auch mit der mehrfach mit einem Grammy ausgezeichneten kanadischen Country-Sängerin Anne Murray unterwegs.

Weitere Informationen

Im Rahmen seiner internationalen „Something New“-Tour gastiert Michael Kaeshammer am Sonntag, 16. Februar, ab 20 Uhr im Kito. Mit dabei ist der New Orleans Star-Drummer Johnny Vidacovich. Im Vorverkauf kosten die Karten 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert im Kito wird von Bremen Zwei mitgeschnitten. Weitere Infos: www.kulturbuerobremennord.de.