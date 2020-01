Pastor Volker Keller (links) spricht im Popgottesdienst mit dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin. Der einstige Vegesacker wünscht sich, dass die Bundesregierung zu Weihnachten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Flüchtlingslagern aufnimmt. (CARMEN JASPERSEN)

Vegesack. Als Umweltminister verhandelte er mit den Mächtigen der Energiekonzerne über den Atomausstieg. Auch sorgte Jürgen Trittin dafür, dass der Erhalt der Schöpfung als Ziel im Naturschutzgesetz festgeschrieben wurde. Den Vegesackern gilt Jürgen Trittin als einer der ihren. So ist die Stadtkirche bestens besucht und es gibt viel Zustimmung, als der inzwischen 65-jährige Grünen-Politiker an diesem Vormittag über gute Vorsätze spricht.

Um seine privaten Vorsätze geht es allerdings nicht, wie sich schnell herausstellt. Trittin gehört zu den Politikern, die gegenüber der Öffentlichkeit nur wenig Persönliches preisgeben. Nebenan in der Gerhard-Rohlfs-Schule habe er als Jugendlicher den Unterricht geschwänzt, lässt sich Trittin allerdings doch entlocken, in Göttingen lebte er als Student zeitweise in einem besetzten Haus. Nach Vegesack kommt er immer wieder gerne, genießt den Blick auf die Weser, die Schiffe und die Marschlandschaft, wie er sagt. Trittin spricht auch von seinem Vater, der mit 17 Jahren der Waffen SS beigetreten war. Er selbst hatte mit 17 den Kriegsdienst verweigert. Von seinem Vater habe er indes gelernt, nicht in einer Filterblase zu leben, dass es Menschen mit anderen Meinungen gebe und Widerspruch zur Meinungsfreiheit dazu gehöre, erzählt Trittin.

Die Gottesdienstbesucher erfahren auch, dass Trittin schon kurz nach der Konfirmation aus der Kirche austrat. Grund war das Schweigen der Kirche zum Massaker von Mỹ Lai, bei dem eine Gruppe US-amerikanischer Soldaten 1968 über das vietnamesische Dorf herfiel, Frauen vergewaltigte und 504 Männer, Frauen, Kinder und Greise ermordete. Es gibt kaum eine Regel des internationalen Völkerrechts, das die USA seitdem nicht gebrochen hat, fügt Trittin hinzu. Auch für den gezielten tödlichen US-Drohnenangriff auf den iranischen General Ghassem Soleimani am 3. Januar, bei dem mehrere weitere Menschen ums Leben kamen, gebe es nach dem Völkerrecht keine Rechtfertigung. „Man kann das extralegale Tötung nennen, man kann das auch Mord nennen.“ Nötig wäre in dem Konflikt nach Einschätzung Trittins, Iran eine Perspektive jenseits der Eskalationsspirale anzubieten.

Was seine größten Irrtümer waren, will jemand wissen. Trittin spricht in der Talkrunde nach dem Gottesdienst von seinem Einstieg in die Politik in den 1970er Jahren, als er und seine Mitstreiter antraten, die verkrusteten Strukturen der Bundesrepublik aufzubrechen. „Die Institutionen wertzuschätzen und zu verteidigen, wäre uns mit 18 Jahren nicht eingefallen“, räumt Trittin ein. Vor dem Hintergrund eines damals noch unvorstellbaren Erstarkens rechter und nationaler Strömungen habe sich inzwischen gezeigt, wie wichtig die durch die Verfassung garantierten Institutionen für die Demokratie sind.

Ein anderer seiner Irrtümer sei im Gesetzblatt nachzulesen, erzählt Trittin weiter. Gemeint ist das in seiner Zeit als Umweltminister verabschiedete Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien von damals vier auf 20 Prozent bis zum Jahr 2020 zu steigern. Viele hätten das Ausbauziel für unerreichbar gehalten, erinnert sich Trittin. Tatsächlich sei es im Jahr 2012 erreicht worden und 2019 habe der Anteil der erneuerbaren Energien bereits 46 Prozent betragen.

Auf diesen Wert müsse der Anteil in allen Mitgliedsländern steigen, damit die EU die jüngst formulierten Klimaziele für die Bereiche Energie, Industrie und Verkehr bis zum Jahr 2030 zu erreicht. So hofft Trittin, dass die von Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache angekündigte Absicht, all ihre Kraft dafür einzusetzen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, nicht das Schicksal so vieler anderer guter Vorsätze ereilt. Trittin: „Statistisch halten die meisten guten Vorsätze bis zum 17. Januar.“

Musikalisch begleitet von der Band Halbelf und dem Popchor der Gemeinde widmet sich der von Pastor Volker Keller als Atheist und „Experte für die Welt“ vorgestellte Trittin auch einem weiteren Thema. Europa müsse aufhören, die Welt mit Waffen und damit Unfrieden zu beliefern. Ohne Frieden sei alles nichts, sich für Frieden einzusetzen sei ein lohnenswerter Vorsatz. Einen guten Vorsatz hat er übrigens in jüngster Zeit bei der schwarz-roten Koalition vermisst. „Klopfet an, so wird euch aufgetan“, zitiert Trittin aus der Bergpredigt. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung zu Weihnachten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Flüchtlingslagern aufgenommen hätte.“