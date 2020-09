Der Boden im Tanklager soll schneller saniert werden. (Christian Kosak)

Der schadstoffverseuchte Boden am Verladebahnhof II auf dem Tanklager-Gelände in Farge soll schneller saniert werden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hatte einen Planungs- und Ideenwettbewerb ausgeschrieben, sieben Ingenieurbüros beteiligten sich. Vier Konzepte sind in die engere Wahl gekommen, nun sind sie öffentlich vorgestellt worden. Neben der sechsköpfigen Bewertungskommission wollten Mitglieder der Bürgerinitiative Tanklager Farge und eine Vertreterin aus dem Blumenthaler Beirat hören, welche Ideen die Fachleute entwickelt haben. Die Konzepte unterscheiden sich nicht nur in der Vorgehensweise, sondern auch hinsichtlich der Sanierungsdauer und der Kosten.

Das Ingenieurbüro Arcadis will in drei Schritten die Schadstoffe im Boden beseitigen. Jürgen Thomas und Kristin McClellan stellten das Verfahren vor. Auf einer 1500 Quadratmeter großen hochbelasteten Fläche ist ein Bodenaustausch vorgesehen. Rund 650 große Löcher sollen dafür bis zu 16 Meter tief in den Boden gebohrt werden. Der verseuchte Boden kommt raus, mit einem sauberen Sand-Kies-Gemisch werden die Bohrlöcher wieder verfüllt. 80 bis 90 Prozent der Schadstoffe könnten laut Jürgen Thomas auf diese Weise beseitigt werden. Der Bodenaushub soll auf externen Anlagen gereinigt werden.

Leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe in weniger stark belasteten Bereichen sollen im Boden selbst durch eine Grundwasser-Belüftung abgebaut werde. Im Grundwasser gelöste Schadstoffe, die dabei in den gasförmigen Zustand übergehen, sollen mit der Bodenluft abgesaugt werden. „Die aktive Sanierungsphase schätzen wir auf 8,5 Jahre“, so Kristin McClellan. Die Abbauvorgänge sollen langfristig überwacht werden, Jürgen Thomas nennt einen Zeitraum von 20 bis 50 Jahren. Die Gesamtkosten für das Konzept werden mit 19,2 bis 28,3 Millionen Euro angegeben, der Bodenaustausch allein schlägt mit 14,6 bis rund 21 Millionen Euro zu Buche.

Ein technisch ins Detail gehendes Konzept legten Oliver Böcker und Ahmad Behbehani vom Ingenieurbüro HPC vor. Auch hier ist ein Bodenaushub und -austausch vorgesehen. Rund 50.000 Kubikmeter Boden sollen bis zu einer Tiefe von fünf Metern ausgebaggert werden, weitere 112.500 Kubikmeter durch Großlochbohrungen bis in 20 Meter Tiefe entnommen werden. Der Boden soll vor Ort in Hallen gereinigt werden, niedriger belastetes Material mikrobiologisch und höher belasteter Boden in einem thermischen Verfahren, bei dem die Schadstoffe durch heißen Wasserdampf gelöst und anschließend abgesaugt werden. Die Bohrlöcher werden mit dem gereinigten Boden wieder verfüllt.

Bei dem von HPC gewählten Bohrverfahren würden zwischen den einzelnen Bohrlöchern kleine Erdstege mit Restbelastungen verbleiben. Um auch diese Schadstoffe abzubauen, sieht das Konzept sogenannte Reaktionszonen vor. Im Hauptbelastungsbereich in 14 bis 16 Meter Tiefe, wo sich Kraftstoff auf der Grundwasser-Oberfläche angesammelt hat, wird dem gereinigten Boden Perlsulfat beigemischt. Es löst eine chemische Reaktion zum Abbau der Schadstoffe aus. An der südlichen Grenze des Tanklagers sollen 14 Brunnen verhindern, dass Schadstoffe aus anderen Bereichen mit dem Grundwasser abströmen. Das Wasser wird entnommen, gereinigt und wieder in den Brunnen zurückgeführt. Für die Bodensanierung setzt HPC 3,5 Jahre an. Mit Gesamtkosten von rund 48 Millionen Euro ist das Konzept die teuerste Lösung.

Boden wird ausgebaggert

Einen reinen Bodenaustausch sieht das Konzept der Planungsgemeinschaft S.I.G/Baugrund Stralsund vor. Burckhard und Sascha Tscherpel vom Ingenieurbüro S.I.G. stellten es vor. Im Baugruben-Verfahren sollen Verunreinigungen auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern beseitigt werden. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld ist rund 7000 Quadratmeter groß. Bis in 16 Meter Tiefe soll gebuddelt werden. Insgesamt sollen 155.000 Kubikmeter Boden ausgebaggert, vor Ort gereinigt und wieder eingefüllt werden. Die Baugrube wird laut Sascha Tscherpel kein Riesenloch ins Gelände reißen.

Der Bodenaushub soll in Teilabschnitten erfolgen. Im unteren Grubenbereich soll eine Stahlumwandung sich sammelndes Grundwasser halten. Das wird gereinigt und wieder in die Grube eingeleitet. Der verseuchte Boden soll möglichst vor Ort in Hallen biologisch gereinigt werden. Für stark belastete Böden sei über eine Vorbehandlung etwa in Form einer Bodenwäsche oder eine Sauerstoffbelüftung nachzudenken, hieß es. Zwei Jahre Bauzeit sind veranschlagt, bei Kosten von 18,8 Millionen Euro bei einer Bodenaufbereitung vor Ort.

Einen anderen Weg geht das Ingenieurbüro Umtec. Das von Tobias von Mücke und Antje Heller-Galeazzi vorgestellte Konzept sieht vor, den Schaden nicht zu beseitigen, sondern zu sichern. „Die Schadstoffe bleiben im Boden, werden aber komplett isoliert“, so Heller-Galeazzi. Eine Schadensfläche von 10.000 Quadratmetern soll mit einer Dichtwand, eine Art unterirdischer Mauer, 40 Meter tief eingekapselt und an der Oberfläche mit einer Kunststoffbahn abgedichtet werden. Bauzeit: 1,2 Jahre, bei Kosten von 8,1 Millionen Euro.

Laut Rainald Brede von der Bima will die Kommission bis Ende September entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Ein erstes Meinungsbild gab es schon in der Veranstaltung. Die Bürgerinitiative befürwortet die Baugruben-Lösung von S.I.G/Baugrund Stralsund. Das Schadensausmaß lasse sich damit am besten erkennen, bei Bedarf könne noch tiefer gegraben werden. Auch einige Kommissionsmitgliedern zeigten Sympathie für das Konzept.