Damit das Quartier ein einheitliches Erscheinungsbild bekommt, wurden alle Gebäude dreigeschossig geplant. (SCHÖNBORN-SCHMITZ-ARCHITEKTEN)

Vegesack. Das Bauprojekt am Hartmannstift beschäftigt den Vegesacker Beirat immer mal wieder, zuletzt im September vergangenen Jahres. Doch seitdem sind die Planungen vorangeschritten. Deshalb wurde der Beirat nun auf den aktuellen Stand gebracht.

„Wir streben an, im Juni dieses Jahres den Beschluss durch die Baudeputation und damit die Planreife zu bekommen“, sagte Stadtplanerin Charlotte Herbst. Wie berichtet, will Investor Thorsten Nagel gemeinsam mit verschiedenen Partnern Wohnraum und mehrere soziale Angebote auf dem ehemaligen Klinikgelände schaffen.

Das Quartier soll autofrei und damit ausschließlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad passierbar sein, informierte die Stadtplanerin. „Eine Erschließung mit dem Pkw ist durch Tiefgaragen in der Albrecht-Roth-Straße und in der Gerhard-Rohlfs-Straße möglich“, so Herbst. Die Tiefgaragen seien für die Anwohner vorgesehen. Für die Tagespflege und die Kita, die ebenfalls auf dem Areal entstehen sollen, seien weitere sechs Stellplätze geplant.

Der Bebauungsplan sieht nicht nur Wohngebäude, Pkw-Stellplätze sowie Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke vor, sondern auch Gastronomie. „Damit ist ein Café, wie vom Beirat angeregt, für die zukünftige Nutzung angedacht“, so die Stadtplanerin.

Damit ist allerdings nicht gesagt, dass tatsächlich Gastronomie in dem Quartier eröffnet. „Das ist Sache der Betreiber“, sagte Thorsten Nagel. „Wie sie wissen, wird die Gewoba in dem Bereich Betreiber sein. Ob die Gewoba tatsächlich ein Café dort einrichten wird, kann ich leider nicht beantworten.“

Vegesacks Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt verwies darauf, dass die Grundvoraussetzungen geschaffen wurden, um die Forderung des Beirates und der Öffentlichkeit umzusetzen. „Weder der Investor noch der Beirat können dafür sorgen, dass jemand ein Café in dem Quartier eröffnet“, so Dornstedt. Der planungsrechtliche Rahmen sei dafür geschaffen. Damit habe das Gremium alles getan, was möglich sei, so der Ortsamtsleiter.

Darüber hinaus sieht der Bebauungsplan nach den Worten von Charlotte Herbst vor, dass alle Gebäude dreigeschossig realisiert werden. „Das Quartier soll ein einheitliches Erscheinungsbild bekommen. Deswegen sind überall drei Geschosse festgesetzt“, erläuterte Herbst.

Um die Anwohner vor Lärm und Abgasen zu schützen, sehen die Planungen zudem verschiedene Maßnahmen vor. „An der Zufahrt zur Tiefgarage entsteht eine Immissionsschutzwand mit einer Höhe von 1,50 Metern“, so Herbst. Außerdem werden die Wohnungen mit besonderen Fenster ausgestattet, die zum passiven Schallschutz in den Räumlichkeiten beitragen würden.

Daneben beschäftigt die Planer auch das Thema Altlasten. „Als sich die Deputation mit dem Bauprojekt befasst hat, war die Sanierungsvereinbarung noch nicht geschlossen. Deswegen ist zunächst der gesamte Bereich als Altlast markiert“, sagte Herbst. Die entsprechende Vereinbarung werde gerade ausgearbeitet. Anschließend könne damit begonnen werden, die Altlasten abzutragen.

Aus der anschließenden Diskussion ergaben sich verschiedene Punkte, die der Beirat in seiner Beschlussfassung aufgenommen hat. So hat sich das Gremium unter anderem darauf verständigt, dass die Verkehrsführung, sowohl während der Bauphase als auch danach, im Verkehrsausschuss beraten wird. Zudem forderte das Gremium eine sogenannte Beweissicherung für angrenze Gebäude.