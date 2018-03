Wie soll die ehemalige Lützow-Kaserne genutzt werden? Jetzt gibt es für einzelne Bereiche gleich zwei neue Anträge. (Christian Kosak)

Eigentlich gibt es schon ein Entwicklungskonzept für die Nachnutzung der ehemaligen Lützow-Kaserne in Schwanewede. Im September 2015 hat es der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Vorgesehen sind bis 300 Wohneinheiten, viel Grün- und Freizeitflächen mit Naturbadesee, ein Sondergebiet für Sport und Fitness. Auch Platz für Gewerbe soll es geben.

Ein grober Rahmen sei das, nicht in Stein gemeißelt, so hieß es schon damals. Jetzt bekommt die Diskussion über die künftige Nutzung neuen Auftrieb. Zwei Anträge liegen auf dem Tisch: einer von der CDU-Fraktion und ein interfraktioneller Antrag von SPD, CDU, Wählergemeinschaft, Bündnis 90/Die Grünen sowie der Gruppe FDP/Die Linke. In beiden geht um die Prüfung von Varianten zum bestehenden Konzept.

Die CDU hatte das Konzept, das maßgeblich die Handschrift von Rot-Grün trägt, seinerzeit im Rat abgelehnt. Zu viel unnötiger Altbau-Abriss, zu viel Grünfläche, zu teuer lautet damals die Kritik. 23,7 Millionen Euro Sanierungskosten und ein Finanzierungsloch von 13,5 Millionen Euro stehen unterm Strich. Nicht finanzierbar, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ronald Grzeschik. Die CDU will eine wirtschaftlichere Lösung. Die Verwaltung soll einen Alternativentwurf entwickeln, die Eckdaten dafür liefert die Fraktion in ihrem Antrag.

Kurzgefasst läuft es auf weniger Grünfläche, mehr Bauland und Möglichkeiten für die Ansiedlung von nicht störendem Gewerbe hinaus. "Wir haben direkt neben der ehemaligen Kaserne auf dem Übungsplatz 460 Hektar Natur, da brauchen wir nicht noch einen Extra-Park mit 20 Hektar", meint Fraktionschef Karl-Gerd Brand. Auf dem Sondergebiet "Freizeit und Fitness" an der Südgrenze des Geländes sähe die Fraktion lieber Häuser wachsen, eine zusätzliche Baufläche wünscht sie sich auch im Norden an der Straße An der Kaserne. "Die Wohnbebauung würde aufgelockert", so Grzeschik.

"Wir wollen auch prüfen lassen, ob mehr Altbauten stehen bleiben und nachgenutzt werden können." Stabsgebäude, die Wache, Feldwebel-Wohnblöcke und einige Mannschaftsgebäude sind aus Sicht der CDU keineswegs abbruchreif. Ihrem Antrag hat die CDU einen Lageplan beigefügt. Viele Gebäude tragen ein Kreuzchen. "Die Verwaltung soll prüfen, ob sie erhalten bleiben können", so Grzeschik. Für Wohnungen aber auch für Dienstleister oder nicht störendes Gewerbe. Geprüft werden soll unter anderem eine mögliche Nachnutzung der Bundeswehr-Fahrzeugenhallen im Nordwesten und Südwesten des Geländes. Das vorliegende Konzept sieht hier Grünfläche vor. Grzeschik und Brand haben andere Vorstellungen. "Kleine Handwerksbetriebe könnten die Hallen als Lager nutzen, Privatleute als Unterstellmöglichkeiten für Campingwagen."

Hotel oder Jugendherberge

Für das Gelände der früheren Offiziersheimgesellschaft (OHG) sehen die CDU-Planspiele Senioren- und Sozialwohnungen vor, das Gelände der ehemaligen Unteroffiziersheimgesellschaft (UHG) eigne sich für einen Kindergarten, ein Hotel oder eine Jugendherberge. Eine Nachnutzungsvariante reicht der CDU nicht, die Verwaltung soll eine weitere ausarbeiten. "Wir wollen wissen, wie sich eine offenere oder dichtere Bebauung auf die Kosten und Einnahmen der Gemeinde auswirken würden", erklärt Grzeschik.

Am 28. März will die CDU ihren Antrag in der Sitzung der Arbeitsgruppe Konversion beraten lassen. Dort kommt auch der interfraktionelle Antrag auf den Tisch, die SPD wird ihn einbringen. Er sieht drei Nachnutzungsvarianten vor. Variante eins steht für Wohnungsbau im östlichen Geländeteil und Gewerbe im Bereich der Fahrzeughallen im Südwesten. "Das deckt sich weitgehend mit dem Antrag der CDU", sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Herrmann. In der zweiten Variante reduzieren sich die Wohnbauflächen, im Ostteil des Geländes fallen zwei südlich gelegene Flächen weg. Auch hier sind Gewerbemöglichkeiten im Südwesten vorgesehen. Bei der dritten Variante fallen neben den zwei Wohnflächen im Osten auch die möglichen Gewerbeflächen weg.

"In der Arbeitsgruppe Konversion wollen wir eine gemeinsame Lösung zusammenkneten, da könnte der CDU-Antrag eingearbeitet werden", sagt Herrmann. Ideen für die Nachnutzung des OHG-Gebäudes nennt der interfraktionelle Antrag noch nicht. "In den Fraktionen gibt es unterschiedliche Meinungen", so der SPD-Chef. Dafür fordern die Fraktionen im gemeinsamen Antrag mehrere Gebäudegutachten. Sportplatz und Sporthalle im Süden, UHG, Küche, Eingangsensemble, die Stabsgebäude mit benachbarter Halle, Feldwebel-Wohnheime, Wohnblocks aus den 1980er-Jahren, die Hallen im Südwesten und das Schießkino sollen unter die Lupe genommen werden.