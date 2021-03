Reinhard Rakow hofft auf die Möglichkeit von Treffen. Falls dies durch die Pandemie nicht geht, will er Büchervorstellungen über Livestreams organisiersen. (Christian Kosak)

Berne. Wie gut, dass die Berner Bücherwochen nur alle zwei Jahre stattfinden, mag sich so mancher Teilnehmer mit Blick auf die diesjährige Veranstaltung schon in 2020 gedacht haben. Zum einen hatten die Akteure der achten Berner Bücherwochen damit wieder einmal ausreichend Zeit, sich auf das Geschehen in diesem Jahr vorzubereiten. Zum anderen machten Lockdowns und Einschränkungen in 2020 den Organisatoren dieses weit über die Grenzen der Wesermarsch hinaus bekannten Events keinen Strich durch die Rechnung – zumindest musste für das vergangene Jahr kein Treffen im Rahmen der Bücherwochen geplant werden.

Allerdings: Die derzeitigen Planungen gestalten sich für Initiator Reinhard Rakow dennoch außerordentlich schwierig. „Seit 2020 geht es hin und her, im Rahmen der Reihe ,Berne bringt...' und für Konzerte bin ich schon bei Plan F oder G“, gesteht das Allround-Talent. Doch für den in Berne ansässigen Reinhard Rakow steht gleichermaßen fest: „Corona hin, Corona her: die achten Berner Bücherwochen werden im laufenden Jahr 2021 stattfinden.“

Das ist auch gut so, denn im Mittelpunkt des alle zwei Jahre gefeierten „Fests der Kultur rund ums Buch“ stehen dieses Mal gleich sieben Bücher. Vier davon werden von Schüler und Schülerinnen im Rahmen von Unterrichtsprojekten mit eigenen Texten bestückt. Teilnehmende Schulen sind die Berufsbildenden Schulen mit den Standorten Nordenham, Brake und Elsfleth, die Oberschule Elsfleth, das Gymnasium Lemwerder und Oberschule mit Förderschule Altenoythe. Die Unterrichtsprojekte werden federführend von Alfred Büngen betreut.

Auch Alfred Büngen ist seit Beginn der Berner Bücherwochen ein wichtiger Teil des Organisationsteams. Er ist der Leiter des Geest-Verlags Vechta, in dem auch in diesem Jahr alle Bücherwochen-Bücher ab Mitte September 2021 erscheinen werden. Die Betreuung der Schüler und Schülerinnen ist für den gelernten Germanisten und Deutschlehrer, wie er bei früheren Gelegenheiten schon ausführte, ein besonderes Vergnügen. In Zeiten der Coronapandemie sind aber auch die Organisatoren auf Ausweichmöglichkeiten eingestellt. Sollte es also die Lage nicht erlauben, dass Begegnungen beziehungsweise Präsenzunterricht stattfinden kann, so soll auf den Austausch von Emails beziehungsweise Videokonferenzen gesetzt werden.

„Für die Berner Bücherwochen beziehungsweise mögliche Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie oder einer dritten Welle habe ich mir keinen Plan B überlegt“, gesteht Reinhard Rakow auf Nachfrage. Denn, „da weigere ich mich standhaft“. Die Hauptarbeit der Berner Bücherwochen, „das Erstellen und Schreiben von Texten passiert ja sowieso allein im Homeoffice“, so Rakow. Das Publizieren laufe dann über den Verlag. Da gebe es dann zwar noch das „Beiwerk“, so Rakow und ist sicher: „Premieren, Vorträge und Lesungen ohne Publikum? Das können wir auch über einen Livestream lösen!“

Drei der künftigen Bücherwochen-Bücher wenden sich im Übrigen an die Erwachsenen. Erstens die große, weltweit ausgeschriebene Anthologie mit dem Titel „Vom Mensch Sein und Herz Haben, vom sich Verweigern und sich Empören", zweitens das Lesebuch für die Wesermarsch und den Landkreis Oldenburg mit dem Titel „Sei Mensch! Hab Herz!“ und drittens das Senioren-Lesebuch mit dem Titel „Umarmungen – Weißt du noch?“ Um die Aufnahme selbst verfasster Texte in eines oder mehrere dieser Bücher kann sich jeder Interessierte bewerben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind lediglich die Mitarbeiter des Geest-Verlags sowie die Mitglieder der jeweiligen Jury.

Für das Seniorenlesebuch („Umarmungen“) und das Lesebuch für die Landkreise Wesermarsch und Oldenburg („Sei Mensch! Hab Herz!“) gelten zusätzliche Besonderheiten. Bei der Zusammenstellung der Texte des ursprünglich allein für die Altenkreise Berne und Warfleth vorgesehenen Seniorenlesebuchs beispielsweise sind Einsendungen von Mitgliedern der beiden Altenkreise laut Rakow „gesetzt“.

Für das Landkreis-Buch werden auf jeden Fall die Einsendungen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Schreibwerkstätten berücksichtigt, die von den beteiligten Kreisarbeitsgemeinschaften der Ländlichen Erwachsenenbildung angeboten werden. Das heißt: Angehörige der Altenkreise und Mitglieder der Schreib-Workshops werden garantiert mit mindestens einem eingereichten Text im Buch vertreten sein.

Die fertigen Bücher werden zwischen dem 11. September und 11. Dezember 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Wer es mit einem eigenen Text in ein Buch geschafft hat, dem ist ein kostenloses Belegexemplar sicher. Darüber hinaus sind für herausragende Beiträge zur großen Anthologie Preisgelder von zusammen mindestens 1000 Euro ausgelobt.

Zur Sache

Einsendeschluss ist der 20. Juni

Zugelassen sind alle literarischen Genres: Erzählung, Gedicht, Brief, Tagebuch, Aufsatz, Sachtext. Auch Texte „up Platt“ sind willkommen. Die Spielregeln für die Teilnehmenden sind bei allen Büchern im wesentliche identisch, Einzelheiten der Ausschreibungsbedingungen sind nachzulesen auf der Homepage des Geest-Verlags oder zu erfragen bei Reinhard Rakow, erreichbar unter Telefon 0 44 06 / 92 00 46 oder Mail reinhard-rakow@t-online.de. Wichtig ist die Einhaltung der Einsendefrist. Die wurde verlängert, vom 11. auf den 20. Juni 2021. Es gilt das Datum des Poststempels. Später eingereichte Texte werden nicht berücksichtigt. Die Bewerbungstexte sind nach Möglichkeit über Mail reinhard-rakow@t-online.de einzureichen. Es werden aber auch maschinen- und sogar handgeschriebene Texte angenommen.