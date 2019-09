Luftaufnahme der "Vereinigten Flugtechnischen Werke" in Lemwerder aus dem Jahr 1968. (Fr)

Fast ehrfürchtig steigt die kleine Gruppe die schmale Treppe in Horst Zwickers Keller hinab. Statt auf die Treppenstufen sind die Blicke der älteren Herren auf die Wand zu ihrer Linken gerichtet. Dicht an dicht hängen dort Fotos von Flugzeugen. Im Keller selbst sind noch mehr Fotos zu finden – so wie Werkzeuge, Original-Baugruppen und Vorrichtungen, Armaturen und Prüfinstrumente, Fachliteratur und weitere Dokumenten zur Geschichte des Flugzeugbaus in Lemwerder.

Vor wenigen Tagen traf sich das erste Nachkriegslehrjahr der Weser Flugzeugbau GmbH, kurz Weserflug, in Lemwerder. Gut 61 Jahre zuvor hatten die sieben Senioren ihre Berufsausbildung nur wenige Schritte entfernt begonnen. Gerne denken sie an die Zeit zurück. Die beste Gelegenheit dazu bietet Horst Zwickers Keller. Der Lemwerderaner, der 51 Jahre lang, von der Lehre bis zur Rente, ebenfalls im Flugzeugwerk gearbeitet hat, hat viele Erinnerungsstücke gesammelt-

„Guckt mal“, sagt Helmut Klinge, als er den Treppenabsatz erreicht und neben einer lebensgroßen Pilotenpuppe zum Stehen kommt, „der Kamerad trägt meinen Schlips.“ Der gelernte Flugzeugbauer präsentiert seinen roten Binder. In großen Buchstaben ist darauf „Remove before flight“ zu lesen. Die Puppe trägt den gleichen Schlips.

Geschichte zum Anfassen: Wenn es nach den Wünschen des ersten Weserflug-Lehrlingsjahrgangs geht, wird die Sammlung von Horst Zwicker wieder öffentlich zugänglich. (Barbara Wenke)

Die Männer schieben sich durch die voll gestellten Gänge und kleinen Räume. Überall entdecken sie Altbekanntes. „Das ist ja mein altes Vermessungsgerät“, staunt Anatol Steinlicht. Viele Stunde hat er mit dem metallenen Gerät zugebracht. Im Hintergrund betrachten die ehemaligen Lehrlingskameraden praktische Zwischenprüfungsstücke.

In Zwickers Keller lebt der Lemwerderaner Flugzeugbau weiter. Real wurde er im Jahr 2010 zu Grabe getragen. Nach mehr als 75 Jahren besiegelte der damalige Konzern EADS das Aus für den Standort an der Unterweser. Die Produktion von Rumpfsektionen für den Eurofighter und Ersatzteilen für Tornado und Transall wurden nach Varel verlegt. Schalen für den Militärtransporter A 400 M wurden fortan in Nordenham gebaut. Viele Werksangestellte kamen an anderen EADS-Standorten unter. In die leeren Hallen in Lemwerder zog die Rotorblattproduktion für Windkraftanlagen ein. Ein kurzfristiges Geschäft, denn auch diese Produktion ist mittlerweile Geschichte.

Anfang 2012 hatte sich Horst Zwicker einen Traum erfüllt. Der gelernte Flugzeugbauer eröffnete in der Pförtnerei seines ehemaligen Arbeitgebers ein kleines Museum. 300 Quadratmeter, verteilt auf 18 Räume, standen dem passionierten Sammler auf zwei Etagen zur Verfügung. Jeder Raum stand unter einem eigenen Motto: Transall, Airbus, Ausbildung, Arbeitskampf waren einige von ihnen.

Dann folgte der Rückschlag. Der Besitzer des Gebäudes, der Windflügelhersteller, rutschte in die Insolvenz. Niemand wusste, wie es weitergehen würde. Horst Zwicker zog sich zurück und nahm seine Sammlung wieder mit nach Hause. „Wir haben hier eine tolle Geschichte“, sagt Zwicker, „man sieht nur leider nichts davon.“ Damit das Wissen für nachfolgende Generationen erhalten bleibt, würden Helmut Klinge, Anatol Steinlicht und ihre Mitlehrlinge Zwickers Sammlung gerne wieder einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Zwicker favorisiert erneut die ehemalige Pförtnerei. Neben der Zahnarztpraxis, die dort mittlerweile eingezogen ist, sieht er in dem Gebäude noch viel Platz für seine Sammlung. Helmut Klinge indes hat eine Maschinenbauhalle an der Ritzenbütteler Straße ins Auge gefasst.

Gerne würde Klinge aber auch größer denken. Lemwerder sei im Schiffbau mit tonangebend, sagt der Mittsiebziger. In Papenburg kämen die Touristen zuhauf, um die Meyer-Werft zu besichtigen. Warum nicht auch in Lemwerder? Dass Werft-Besichtigungen utopisch sind, weiß der Senior. „Wir kämen mit Sicherheit nicht in die Werften rein, denn neben dem Jachtbau spielt das Militärische eine Rolle.“ Die Ideallösung wäre für ihn deshalb eine Gemeinschaftsausstellung über Schiff- und Flugzeugbau in Halle 5 des ehemaligen Flugzeugwerks.

Vor vier Jahren hatte sich bereits eine Gruppe Flugzeug-Begeisterter, überwiegend ehemalige Werksmitarbeiter, zum Verein „Luftfahrt & Technik Museum Lemwerder“ zusammengeschlossen, um Zwickers Museums-Idee weiterzuführen. Ein Domizil fanden sie im leerstehenden Segelfliegerheim. Erste Ausstellungsstücke wie ein Düsentriebwerk, Quer- und Höhenruder oder Flugzeugsitze zogen ein. Doch seither ist nichts mehr passiert. Die Mitglieder beschäftigten sich mehr mit sich selbst als mit der Flugzeug-Geschichte. "Mussten uns wegen einiger Ereignisse neu sammeln", heißt es auf ihrer Facebook-Seite. Für eine Stellungnahme war der Vorstand nicht zu erreichen.

Lars Hagemann berichtet nun, dass der Verein den Hangar wieder verlassen hat. Die Zusammenarbeit zwischen der ehemaligen Airbus Weserfluggemeinschaft Lemwerder und dem jungen Luftfahrt-Technik-Verein sei längst beendet worden. Die Ausstellungsstücke sind aus der Halle entfernt worden, bestätigt der Vorsitzende der Airbus Segelfluggemeinschaft Bremen, zu der sich die Lemwerderaner im Juni 2017 mit der Segelfluggruppe Bremen zusammengeschlossen haben. „Es gab Unstimmigkeiten, beispielsweise bei Kostenübernahmen“, begründet Hagemann. „Das Vertrauensverhältnis war gestört.“