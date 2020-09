Stimmungsvoll vermittelt Helga Poppe in ihrer Lesung „Sommers Ende“ in der Martin-Luther-Gemeinde Blumenthal diesen Wechsel der Jahreszeiten. (Tom Wesse)

Blumenthal. Der Sommer geht zur Neige, und es wird Zeit, den goldenen Herbst zu empfangen – stimmungsvoll vermittelte Helga Poppe in ihrer Lesung „Sommers Ende“ in der Martin-Luther-Gemeinde Blumenthal diesen Wechsel der Jahreszeiten. Kaum ein Dichter ist dazu besser geeignet als Hermann Hesse (1877 – 1962), der wohl zu den meistgelesenen Autoren der Welt zählt und im Jahre 1946 den Nobelpreis für Literatur erhielt. In seinem Wohnort im Tessin hielt Hesse dichtend, aber auch malend immer wieder Sommer und Herbst in Worten und Bildern fest.

„In der Corona-Zeit setzen wir vor allem auf Freiluft-Veranstaltungen“, sagt Anke Schmidt, Leiterin der Begegnungsstätte, „doch für Senioren, die nicht mehr sehr mobil sind, sind solche Angebote weniger geeignet. Viele Veranstaltungen, wie unsere große Frühstücksrunde oder das Kartenspielen, gehen wegen Corona noch immer nicht.“ Anke Schmidt betont, dass die Pandemie auf vielen alten Menschen erkennbar lastet: „Das erzwungene Sich-Distanzieren fällt vielen schwer“, sagt die Sozialpädagogin, „und viele haben auch Angst, sich zu infizieren und mögen keine Busfahrten.“

Ein weiteres Hemmnis, Veranstaltungen zu besuchen, sei der Zwang, sich jedes Mal anzumelden. Doch anders als viele Senioren-Begegnungsstätten in Bremen, die noch gar keine Veranstaltungen machen, laufe in Blumenthal schon wieder vieles, wie zum Beispiel die Tanzgruppe – allerdings nur mit ausgewählten Tänzen, bei denen der Mindestabstand gewahrt bleibt. „Die Leute verlassen sich darauf, dass sie hier sicher sind“, sagt Anke Schmidt.

Klingsors letzter Sommer

Zu Beginn der Lesung von Helga Poppe stehen Auszüge aus Hermann Hesses „Klingsors letzter Sommer“ auf dem Programm, einer Erzählung, die im Jahre 1919 entstand. Der Maler Klingsor weiß um seinen bald bevorstehenden Tod und versucht, die ihm verbleibende Lebenszeit so gut wie möglich zu nutzen – indem er sich wie im Rausch der Kunst hingibt. Damit und auch mit seinen düsteren Träumen erinnert er an den Maler Vincent van Gogh.

In starken Farben hält Klingsor den Sommer fest, von Hesse in lyrischen Worte umgesetzt. Doch in seinen letzten Lebenstagen wendet er sich von den Landschaften ab und malt an verregneten Tagen sich selbst: ein „Antlitz wie eine Landschaft (…), Haare an Laub und Baumrinde erinnernd, Augenhöhlen wie Felsspalten“ und zeichnet auch viele Gesichter in sein eigenes Gesicht hinein – dieses Selbstbildnis ist Klingsors letztes Werk.

Hesse gelingt es mit schlichten, doch expressiven Worten, Farben und Gerüche magisch heraufzubeschwören: den Duft nach Kräutern und Heu im Haar der Geliebten, oder „die rote Villa im Gehölz, feurig glühend wie ein Rubin auf grünem Sammet“.

Nach einer Pause bei Kaffee und Kuchen und strahlendem Spätsommerwetter liest Helga Poppe, die in Bremen seit 1996 regelmäßig auch als Märchen- und Geschichtenerzählerin auftritt, Gedichte und kurze Prosa von Hermann Hesse. Darin stehen der Sommer für das blühende Leben und der Herbst für die Vergänglichkeit – wie in dem Gedicht „Aus dem Leben einer Blume“, die im Sommer in Farben brennt, doch im Herbst vergehen muss: „Die Farben bleichen geisterhaft: Das große Geheimnis hält die Sterbende umfangen.“

Hesse vermag es, den Jahreszeiten Seele einzuhauchen: Gegen Ende ist der Sommer müde und krank geworden, lebt aber im September noch einmal auf, bevor er trüb und kalt wird. Die weißen Wolken am blauen Himmel gleichen „heimatlosen Schwestern“. In seinem Text „Zwischen Sommer und Herbst“ zieht Hesse Parallelen zwischen Lebensabschnitten und den beiden Jahreszeiten. Alles Erlebte wird festgehalten, dazu reflektiert er aber auch gelassen das Älterwerden und die Vergänglichkeit: „Bald wird von dir und mir keiner mehr etwas wissen.“

Hesses Texte sind ohne Zweifel romantisch, manchmal auch naiv, doch immer wieder gelingt es ihm, den Leser mit seinen schlichten, aber genau gefühlten Worten zu verzaubern. Mit „Sommers Ende“ beschließt Helga Poppe ihr einfühlsames Lesen, das leise, aber wohltönend und melodisch ist, und bei dem sie ihre Stimme dem musikalischen Tonfall Hesses anpasst.

„Manche guten Dinge stehen uns noch bevor, und manches,was uns heute noch bitter scheint, wird uns einst süß munden, wenn wir erst die Kunst des Sterbens besser werden gelernt haben. Einstweilen warten wir noch auf das Reifwerden der Trauben, auf das Fallen der Kastanien und hoffen, den nächsten Vollmond noch zu genießen, und werden zwar zusehends alt, sehen aber den Tod doch noch recht weit in der Ferne stehen. Wie ein Dichter gesagt hat: Herrlich ist für alte Leute Ofen und Burgunderrot, und zuletzt ein sanfter Tod – aber später, noch nicht heute!“