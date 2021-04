Helga Lürßen (Alexander Fanslau)

Rückblickend hätte Helga Lürßen sich gerne schon viel früher politisch engagiert. „Wenn ich gewusst hätte, wie viel mir das gibt, hätte ich eher begonnen“, sagt sie. Die 68-jährige ehemalige Bankkauffrau ist 2010 in die CDU eingetreten. „Damals bin ich in den vorzeitigen Ruhestand gegangen und dachte mir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mich einzusetzen und für den Stadtteil, in dem ich lebe, etwas zu bewegen.“ Seit 2011 ist sie Mitglied im Beirat Burglesum.

Als Ausschussmitglied für Soziales, Kultur und Gesundheit und Sozialdeputierte liegt ihr vor allem das Thema „offene Jugendarbeit“ am Herzen. Sie findet: „Da fließt immer noch zu wenig Geld.“ Die Arbeit mit und für Jugendliche sei besonders in Quartieren mit hohen sozialen Belastungen wie Marßel und dem Alwin-Lonke-Quartier extrem wichtig. „Wir kennen die problematischen Punkte im Stadtteil und können als Beirat, aber auch in der Sozialdeputation immer wieder darauf hinweisen. Wenn man dann sieht, dass sich etwas bewegt, dass beispielsweise das Geld für die Jugendarbeit aufgestockt wird, ist das schon ein kleiner Erfolg.“

Geboren wurde Helga Lürßen in Kirchbrak im Weserbergland. Einige Jahre lebte sie in Bremen-Burg, sie ist geschieden und wohnt heute in St. Magnus. Sich selbst bezeichnet Helga Lürßen als „die eher Ruhigere“. „Ich habe meine Meinung und äußere sie auch, aber ich muss nicht wiederholen, was schon drei Beiratsmitglieder vor mir gesagt haben.“ Sie schätzt die gute Zusammenarbeit, die in Burglesum auch interfraktionell gut funktioniere. „Wir finden immer einen Kompromiss, weil wir alle gemeinsam etwas für den Stadtteil bewegen wollen.“ Sowohl politisch als auch privat setzt sie sich für die Seniorenarbeit im Stadtteil ein. „Die Begegnungsstätten St. Magni und Luise Morgenthal leisten tolle Arbeit. Das möchte ich unterstützen.“