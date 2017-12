Die Polizei in Bremen hat die Absenderin der mutmaßlichen Paketbombe festgenommen (dpa)

Die Bremer Polizei hat die Absenderin der mutmaßlichen Paketbombe vorläufig festgenommen, die am Samstag in einer Postfiliale im Stadtteil Schönebeck gefunden worden war. Bei der Absenderin handelt es sich um eine 24-jährige Frau aus dem Bremer Umland.

Am Samstagmorgen war einem Postmitarbeiter ein Paket ohne Absender aufgefallen. Nach dem Fund einer Paketbombe in Potsdam eine Woche zuvor herrschte Alarmbereitschaft unter den Post-Angestellten. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude geräumt. Das Paket wurde von Entschärfern der Bundespolizei überprüft. Anschließend konnten die Beamten Entwarnung geben: Das Paket sei ungefährlich gewesen. Das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung steht derzeit aber noch aus.

Bei den Ermittlungen geriet die Frau aus Niedersachsen schnell in den Kreis der Verdächtigen. Noch am Sonntag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen ein Durchshungsbeschluss für die Wohnung der Frau erwirkt. Dabei konnten die Ermittler Beweise sichern und Tatwerkzeuge beschlagnahmen. Bei ersten Vernehmungen räumte die Frau die Tat ein. Die 24-Jährige wurde vorläufig in Polizeigewahrsam genommen. Gegenwertig werden Haftgründe gepürft. Einen Zusammenhang mit der DHL-Erpressung in Brandenburg kann nach derzeitigem Ermittlungsstand aber ausgeschlossen werden. (amd)