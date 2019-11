Die Beamten stellten mehrere Cannabispflanzen sicher. (Oliver Berg/DPA)

Blumenthal. Eine Polizeistreife hat am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr mehrere Cannabispflanzen und Gerätschaften zum Betreiben einer Plantage in der Wohnung eines 29-Jährigen in Blumenthal sichergestellt. Der Meldung zufolge waren die Beamten in der Rönnebeker Straße unterwegs, als sie in einem Hinterhof starken Cannabisgeruch wahrnahmen. Zeugen hätten sie darauf hingewiesen, dass der Geruch aus der Wohnung eines 29-Jährigen kommen müsse. Nachdem die Polizisten an der Wohnungstür klingelten und der Bewohner geöffnet hatte, kam ihnen ein noch stärkerer Cannabisgeruch entgegen. Der 29-Jährige stimmte einer Durchsuchung seiner Wohnung zu, dabei hätten die Einsatzkräfte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis, dazu Pflanzen und Geräte zum professionellen Anbau gefunden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und eine Blutuntersuchung angeordnet. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Besitzes und illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.