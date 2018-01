Überfall am 30. Dezember

Polizei fahndet nach Räubern

Julia Ladebeck

Am 30. Dezember haben zwei Männer einen Getränkemarkt an der Hermann-Fortmann-Straße in Vegesack überfallen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach den Tätern.