Einsatzkräfte der Polizei haben am Wochenende eine Wohnung und ein leer stehendes Geschäft am Neuenkirchener Weg in Lüssum-Bockhorn durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten Drogen und mutmaßlich gefälschte Artikel. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Nach Polizeiangaben waren zwei Männer am Freitagabend um 21.30 Uhr beim Anblick eines Streifenwagens zunächst in das Geschäft und von dort über einen Hinterhof geflüchtet. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Einen der Verdächtigen konnten sie in dem Hinterhof noch stellen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer sowie eine größere Menge Bargeld. Während der Kontrolle des 29-Jährigen nahmen die Polizisten starken Marihuana-Geruch wahr, der aus dem Inneren des Geschäfts drang.

Bei der Durchsuchung fanden sie in mehreren Räumen diverse Verkaufseinheiten Cannabis und Kokain sowie Bargeld und typisches Drogenequipment. Eine kleinere Menge Drogen entdeckten die Einsatzkräfte zudem in einem Fahrzeug, das der Verdächtige genutzt hatte. Es stand vor dem Haus. Auch die Wohnung des 29-Jährigen geriet ins Visier der Polizei. Dort stießen die Beamten auf mehrere mutmaßlich gefälschte Markenartikel. Gegen den 29 Jahre alten Bremer wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Markengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem zweiten Mann blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.