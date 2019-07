Die Polizei hat den Mann noch im Haus festgenommen. (Björn Hake)

Eine junge Frau ist am Dienstagmittag in ihrer Wohnung in Fähr-Lobbendorf fast einem Einbrecher begegnet. Als sie Geräusche hörte, versteckte sie sich und rief die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den 32-jährigen Mann noch im Haus fest.

Nach Polizeiangaben klingelte der Täter um 12.05 Uhr an der Tür des Wohnhauses an der Straße Fährer Kämpe. Die 18-jährige Bewohnerin sah durch das Fenster, dass eine fremde Person vor der Tür steht und öffnete deshalb nicht. Kurz darauf vernahm sie aus dem ersten Obergeschoss des Hauses verdächtige Geräusche. Sie schloss sich im Badezimmer ein und alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten seien schnell eingetroffen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sie entdeckten den Einbrecher noch im Flur des Erdgeschosses und nahmen ihn fest. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie bei ihm eine geringe Menge verbotener Betäubungsmittel.

Der Mann war mithilfe einer Leiter über ein Fenster in ein Zimmer in der oberen Etage eingedrungen. Er hatte sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und ein Schmuckkästchen mit mehreren Schmuckstücken eingesteckt. Den 32-jährigen Täter erwarten nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. Im Zusammenhang mit diesem Fall weist die Polizei darauf hin, dass Leitern, Mülltonnen oder auch Gartenmöbel, die von unerbetenen Eindringlingen als Einstiegshilfe genutzt werden könnten, gesichert werden sollten.