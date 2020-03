Nachdem er in den vergangenen Tagen mehrfach Besuch der Polizei hatte, schlossen die Beamten nun das Geschäft des 31-Jährigen in Vegesack. (Sebi Berens)

Erneut hat ein 31 Jahre alte Autohändler am Montagnachmittag gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen und mehrere Gäste in seinem Geschäft empfangen. Wie die Polizei berichtet, trafen die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in dem Geschäft an der Friedrich-Humbert-Straße auf den 31-Jährigen und drei weitere Männer. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige an, sprach Platzverweise aus und verschloss und versiegelte den Autohandel. Das Ordnungsamt wird nun über eine Schließung des Geschäftes entscheiden, denn es war nicht das erste Mal, dass der 31-Jährige in den letzten Tagen auffällig wurde.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde die Polizei zu dem Autohandel gerufen, in dem mehrere Personen eine Party feierten. Nachdem zunächst alle Teilnehmer der Aufforderung nachkamen, die Räumlichkeiten zu verlassen, stellte die Polizei nur kurz darauf fest, dass wieder eine Party bei dem 31-Jährigen gefeiert wurde. Als dieser sich weigerte, dem Platzverweis nachzukommen, wurde er von der Polizei festgenommen. Dabei beleidigte und bespuckte er die Beamten.