Vegesack. Zivilfahnder der Bremer Polizei haben am Dienstagnachmittag zwei 21 und 22 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Die Beamten bemerkten die Männer in der Vegesacker Fußgängerzone, als sie offensichtlich Geschäfte von Goldankäufern aufsuchten, um Goldschmuck zu verkaufen. Bei einer anschließenden Kontrolle des Duos fanden die Polizisten teuren Schmuck, der im Zuge anschließender Ermittlungen einem Einbruchdiebstahl im Stadtteil zugeordnet werden konnte. Bei einer folgenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiterer gestohlener Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden und darüber hinaus eine nicht geringe Menge Amphetamine, ein Springmesser, ein gestohlenes Rennrad sowie Bargeld. Die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt, die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Derzeit wird geprüft, ob sie für vorangegangene Einbrüche im Stadtteil verantwortlich sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei weißt darauf hin, dass es Tipps zum Einbruchschutz, auch speziell für Geschäfte, beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, telefonisch unter 04 21 / 36 21 90 03 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de gibt.

Die Polizei Bremen veröffentlicht jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen unter www.polizei.bremen.de. Die Karte wurde am Mittwoch aktualisiert und zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde. Ziel des Präventionsprojektes ist es, jeden Einzelnen zu sensibilisieren und die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, wo sie besonders aufmerksam sein sollen, heißt es in einer Mitteilung.