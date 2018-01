Die Tatwaffe, ein Messer, soll der 35-Jährige aus dem Fenster seines fahrenden Autos geworfen haben. (Sebi Berens)

Nach der Messerattacke vom Montag hat die Polizei am Dienstag mit einem Großaufgebot auf der A 270 und der B 74 nach der Tatwaffe gesucht. Autobahn und Bundesstraße wurden für die Suche für mehrere Stunden gesperrt. Bis Einbruch der Dunkelheit konnte das Messer allerdings nach Auskunft eines Bremer Polizeisprechers nicht gefunden werden. Beteiligt an der Suche waren zwei Züge, zusammen ungefähr 50 Polizisten.

Wie berichtet, hatte am Montag ein 35-Jähriger einen 29 Jahre alten Mann an der Turnerstraße mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Nach Auskunft der Polizei schwebt der 29-Jährige nicht mehr in Lebengefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte es sich um eine Beziehungstat handeln. Demnach ist das Opfer der neue Freund der Ex-Lebensgefährtin des 35-Jährigen.

Die Männer seien an der Turnerstraße zunächst verbal in Streit geraten, der dann allerdings eskalierte. Der Täter hatte sich nur eine halbe Stunde nach der Tat in Begleitung eines Rechtsanwalts auf dem Revier Vegesack gestellt. Seinen Angaben nach hat er die Tatwaffe an der A 270 aus dem fahrenden Auto geworfen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zu der Auseinandersetzung nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.