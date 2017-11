Glücklicherweise haben die Insassen des BMW den Unfall überlebt. (Polizei Bremen)

In Blumenthal ist am Samstagabend, gegen 18 Uhr, ein Pkw-Fahrer bei einem riskanten Überholmanöver verunglückt. Laut Polizeiangaben überholte der Fahrer des dunkelblauen BMW die Landrat-Christians-Straße in Richtung Fresenbergstraße, als er kurz vor einer Kurve und vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit einen Bus überholte. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zu verhindern, scherte der Fahrer knapp vor dem Bus ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit einem Metallzaun und überschlug sich. Die beiden Insassen des Wagens waren nicht angeschnallt und verletzten sich schwer. Unklar ist derzeit, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt führte. Daher sucht die Polizei nach dem Fahrer des entgegenkommenden blauen Kleinwagens und weiteren Zeugen des Verkehrsunfalls.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 3621 48 50 entgegen. (wk)