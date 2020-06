Die Polizei sucht auf dem Wasser und an Land nach dem Boot (DPA)

Dank der schnellen Reaktion des Inhabers sowie eines weiteren Zeugen hat die Bremer Polizei am Sonntagabend einen Bootsdiebstahl in Blumenthal verhindert. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein 52-Jähriger am Sonntagabend, dass zwei Männer sich an seinem Boot zu schaffen machten. Die beiden Unbekannten zogen das Schlauchboot mit einem weiteren Boot auf der Weser in Richtung Bremerhaven.

Der Besitzer alarmierte umgehend die Polizei, die sowohl auf dem Wasser als an Land nach dem Gefährt suchte und fündig wurde. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die Männer im Nahbereich das Boot an Land zogen und hinter einem Deich versteckten. Die Polizei stellte das Boot sicher und übergab es noch am Abend dem Eigentümer. Die weiteren Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.