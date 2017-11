Wenn nicht noch ein Automat aufgestellt wird, gehören Postbankdienstleistungen in Lemwerder vom 1. Januar 2018 an der Vergangenheit an. (Franz-Peter Tschauner, dpa)

Lemwerder / Motzen. Die Deutsche Post wird auch nach der Schließung ihres Standorts an der Stedinger Straße 20 zum Jahresende mit einer Filiale in Lemwerder vertreten bleiben. Am 2. Januar nimmt eine neue Postagentur im Schreib- und Spielwarengeschäft Minna Möhlenhoff an der Kleinen Straße 6 ihren Betrieb auf. Der Umbau des Ladens mit Zugängen von der Kleinen und der Stedinger Straße hat bereits begonnen, wie Inhaberin Martina Möhlenhoff-Schürenstedt auf Nachfrage berichtet. Mitte Dezember soll die Post-typische Ladeneinrichtung geliefert werden.

Schon bislang umfasst das Angebot des Geschäfts neben dem Verkauf von Schreib- und Spielwaren eine Lottoannahme sowie einen DHL-Paket-Shop, in dem Pakete und Päckchen versandt sowie Retouren entgegengenommen werden. Ab Januar kommen die Annahme von Briefen, der Briefmarkenverkauf und die weiteren Postdienstleistungen hinzu. Finanzdienstleistungen der Postbank werden in der neuen Postfiliale laut Möhlenhoff-Schürenstedt nicht angeboten.

„Die Postbankdienstleistungen gehören nicht zum Universaldienst, den die Post vorhalten muss“, begründet Pressesprecherin Maike Wintjen die Reduzierung auf das reine Postgeschäft. „Nicht überall lohnt es sich, die Postbankdienstleistungen aufrecht zu erhalten.“

Bereits Ende Oktober, als die Nachricht die Runde machte, dass die Deutsche Post zum Ende des Jahres aus der Lemwerderaner Massagepraxis Plotzke-Bohn ausziehen werde, verwies die Pressesprecherin auf kostenlose Auszahlungsmöglichkeiten bei den Partnerbanken der Cash-Group sowie in teilnehmenden Shell-Tankstellen.

In der südlichen Wesermarsch laufen die beiden Möglichkeiten allerdings ins Leere. „Wir können leider kein Geld für die Postbank auszahlen“, sagt Tankstellenbesitzer Thorsten Blech. „Die Kassensysteme sind nicht kompatibel. Wir sind Shell-Markenpartner und keine Shell eigene Tankstelle.“

Ebenso wenig können Kunden in Lemwerder auf die Cash-Group zurückgreifen. Weder die Commerzbank, noch die Deutsche Bank oder die Hypo Vereinsbank sind in der südlichsten Wesermarschgemeinde mit einer Filiale vertreten. „Wir haben 12 000 Auszahlungsmöglichkeiten in Deutschland. Die südliche Wesermarsch scheint ein weißer Fleck auf unserer Landkarte zu sein“, sagt Postbank-Pressesprecher Tim Rehkopf. Er kündigt an, zu prüfen, „ob es sinnvoll ist, irgendwo einen Geldautomat aufzustellen.“

Enttäuschte Postbank-Kunden begrüßt Arzu Yetiskin bereits täglich in ihrem „Frischland“ in Motzen. Bis zum 31. Oktober konnte sie noch Einzahlungen entgegennehmen, Auszahlungen sowie Zahlungsanweisungen zur Verrechnung vornehmen sowie Bankgeschäfte über Western Union abwickeln. „Das haben insbesondere die ausländischen Mitarbeiter der Werften in Anspruch genommen“, blickt Arzu Yetiskin zurück. Zum 1. November hatte sie die Bankdienstleistungen einstellen müssen.