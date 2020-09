Burgdamm. Seit rund einem Jahr ist die Postfiliale in der Bremerhavener Heerstraße 36 geschlossen. Nun soll sie nach Auskunft der Pressestelle Hamburg der Deutschen Post DHL Group wieder eröffnet werden. Als Termin wird der 2. November genannt.

Im September 2019 standen Burgdammer Bürger eines Morgens vor der verschlossenen Tür von Schindlers „dit und dat“. Ein Geschäft, das Backwaren, aber auch Zeitungen, Zeitschriften, Schreibwaren und Bürobedarf anbot. Und in dem kurz zuvor eine neue Postfiliale eingerichtet worden war. Sie hatte sich bis April vergangenen Jahres in dem alten Backsteingebäude schräg gegenüber mit der Adresse Bremerhavener Heerstraße 15 befunden, wo auch eine Niederlassung der Postbank ihre Kunden betreute. Als die aber ihre Pforten schloss und den Standort Burgdamm verließ, musste auch die Deutsche Post AG die bisherigen Räumlichkeiten aufgeben und nach einem neuen Domizil Ausschau halten. Es wurde schließlich in dem Laden von Uwe Schindler gefunden.

Dass der Burgdammer Geschäftsmann nur wenig später den „Traum seines Lebens“, wie seine Frau die damalige Eröffnung von „dit und dat“ bezeichnet, aufgeben musste, war tragischen Umständen geschuldet. Schindler wurde nach den Worten seiner Frau bei einem Verkehrsunfall sehr schwer verletzt und erlitt zudem noch einen Schlaganfall.

Seine Kunden in Burgdamm aber erfuhren zunächst nicht, weshalb sie vor verschlossener Tür standen und Pakete weder abholen noch abgeben konnten. Erst einige Tage später hing ein Schild mit der Information und der Bitte an der Glasscheibe, die Post in Schönebeck an der Vegesacker Heerstraße aufzusuchen, um den Schalterdienst in Anspruch nehmen zu können. Und bei der Post-Pressestelle in Hamburg hieß es zunächst, man kenne den Grund für die Schließung der Burgdammer Filiale nicht. Und weshalb der Pächter nicht zu erreichen sei, wisse man ebenfalls nicht. Erst Tage später konnte die Post AG dann mitteilen, dass der Betreiber einen Unfall gehabt und die Informationskette deshalb nicht funktioniert habe.

Schindler wollte seinen Laden notgedrungenen veräußern und fand zunächst einen Interessenten, der das Geschäft allerdings nur kurze Zeit geöffnet hielt. „Weil er sich weigerte, auch die Postfiliale weiterzuführen, mussten wir uns erneut nach einem Nachfolger umsehen“, erläutert Schindlers Ehefrau.

Die Suche ist inzwischen offenbar von Erfolg gekrönt worden. Jedenfalls teilte die Deutsche Post DHL Group in der Hansestadt an der Elbe jetzt auf Anfrage mit, die Partnerfiliale in der Bremerhavener Heerstraße, die aus Gesundheitsgründen geschlossen worden sei, werde nach einer Renovierung von einem „neuen und erfahrenen Partner“ wieder eröffnet. Und zwar am 2. November am selben Standort an der Bremerhavener Heerstraße 36.

Sollte das zutreffen, müssen viele Burgdammer nicht mehr die längeren Wege zu den am nächsten gelegenen Postfilialen Postalo auf dem Marßeler Feld in der Stockholmer Straße 43-45, M. Niemeyer, Rosenhügel 5 in Ihlpohl, oder Schuhhaus Flügger, Hindenburgstraße 27, in Kauf nehmen. Im Übrigen: Einige Informationsdienste im Internet teilen auch heute noch mit, dass die Postfiliale in der Bremerhavener Heerstraße an jedem Wochentag geöffnet hat.