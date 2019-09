So viele Pakete wie auf diesem Archivbild lagern in der Burglesumer Poststelle zwar nicht. Es sind aber mehrere Kunden, die von der Schließung aus ungeklärten Gründen betroffen sind. Sie kommen nicht an ihre Briefe oder Pakete. (Rolf Vennenbernd)

Die Poststelle im Kiosk „Schindlers dit und dat“ an der Bremerhavener Heerstraße ist seit Ende vergangener Woche geschlossen. Gründe dafür sind auch der Deutschen Post AG offenbar nicht bekannt. Nach Auskunft der Post-Pressestelle wird derzeit händeringend versucht, den Betreiber zu erreichen. Die Kunden, deren Pakete teilweise noch in der Poststelle lagern und damit momentan nicht erreichbar sind, reagieren verärgert und verzweifelt.

Die 72-jährige Renate Böhrnsen gehört dazu. Sie ist seit vergangenen Sonnabend mehrfach an der Ladentür gewesen – musste aber jedes Mal unverrichteter Dinge wieder kehrtmachen. Sie berichtet von vielen Kunden, denen es ähnlich erging. Zum Beispiel erwarte eine Frau vier Pakete, darunter dringende Post für eine bevorstehende Hochzeit. „Die Pakete lagern im Laden, wir kommen nicht heran“, klagt Renate Böhrnsen. Erst seit Mittwoch hänge an der Tür ein Schild mit der Bitte an die Kunden, auf die Post in Schönebeck auszuweichen, wenn sie den Schalterdienst in Anspruch nehmen wollen.

Grund der Schließung unbekannt

Die Post weiß in der derzeitigen Situation offenbar auch nicht weiter. Ein Sprecher aus Hamburg sagt auf Nachfrage: „Das ist eine sehr unglückliche Geschichte. Wir wissen nicht, was der Grund für die Schließung ist, wir sind nicht informiert worden.“ Bei den Hintergründen, warum der Pächter für die Post nicht erreichbar ist, kann der Sprecher auch nur spekulieren. Es werde auf alle Fälle mit Hochdruck versucht, den Mann zu erreichen und an die Pakete zu gelangen. Normalerweise gelten festgelegte Informationsketten, wenn ein Pächter ausfalle. Eine Situation wie jetzt in Burglesum habe er auch noch nicht erlebt, so der Sprecher. „Es tut uns wahnsinnig leid für die Kunden. Das ist kein tragbarer Zustand.“ Die Post sagt zu, Veränderungen sofort bekanntzugeben.

Im Internet sind die Kundenkommentare jedenfalls vernichtend: Einfach ein Schild „Wegen Krankheit geschlossen“ an die Scheibe zu pinnen ohne die Bürger zu informieren, wo ihre Briefe und Pakete seien – das sei sehr fies. „Da wartet man auf wichtige Papiere und dann ist tagelang dicht, ohne die Möglichkeit zu erfahren, wo und wie man an seine Sendung kommt. Man sollte dem Laden jede Konzession entziehen!“, lautet ein Kommentar auf Google.

++ UPDATE: Nach Informationen der Post ist die Filiale seit Freitag wieder geöffnet. Der Betreiber hatte einen Unfall, deswegen funktionierte die Informationskette nicht. ++