Auch für die Betriebe ist das Praktikum wichtig. Viele finden so ihre Auszubildenden. (Nicolas Arme /dpa)

Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Büro oder auf die Baustelle, auf den Bauernhof, ins Pflegeheim oder in die Arztpraxis. Beim Schülerpraktikum verlassen Jugendliche ihre Schule und sammeln erste Praxiserfahrungen in der Arbeitswelt. Einen Blick in die berufliche Zukunft werfen – genau das ist gerade nicht so einfach. Schon in den vergangenen Jahren war es für die Jugendlichen nicht leicht, einen Praktikumsplatz zu ergattern, durch Corona ist die Situation nun besonders schwer geworden.

Viele Unternehmen sagen den Jugendlichen ab oder stellen ihre Plätze gar nicht erst zur Verfügung. „Von den Schulen bekommen wir zunehmend Rückmeldungen, dass es schwierig sein wird, aufgrund der angespannten Lage am Praktikumsmarkt für ganze Klassen Praktikumsplätze zu finden“, bestätigt Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts.

Das Bildungsressort rät den Schulen deshalb, möglichst flexibel beim Thema Schülerpraktikum zu sein. Dann könnten die Schüler auch in anderen Zeiträumen, einzeln oder in Kleingruppen ein Praktikum absolvieren. Eine weitere Möglichkeit sei, nur eine halbe Klasse ins Praktikum zu schicken und mit der anderen Hälfte entweder eine schulische Wiederholung oder Projekttage zur Berufsorientierung durchzuführen. „Den Schülern und Schülerinnen sollen ja keine Nachteile entstehen. Sowohl für den Fall, dass sie einen Praktikumsplatz haben, aber auch, wenn sie keinen finden“, sagt Annette Kemp.

An der Oberschule In den Sandwehen ist die Problematik der Schüler bei der Suche nach einem Praktikumsplatz bekannt: „Etwa ein Drittel der SchülerInnen sind versorgt, aber ein Großteil hat noch keinen Platz. Und das, obwohl es Ende Oktober losgeht“, sagt Schulleiter Stephan Wegner. Vor allem die größeren Betriebe oder Kindergärten und Krankenhäuser würden Praktikumsplätze anbieten, kleinere und mittlere Unternehmen, vor allem im Handwerk, dagegen nicht.

Verständnis für Betriebe

Wegner habe aber Verständnis für die kleinen Betriebe, die derzeit Berührungsängste zeigen. Die wirtschaftlichen Sorgen würden bei vielen Unternehmen überwiegen. „Aber zur Berufsorientierung sind die Schülerpraktika unglaublich wichtig. Wir wollen auch, dass die Schülerinnen ins Praktikum gehen. Zur Not müssen auch wir Unternehmen anrufen, damit jeder einen vernünftigen und sinnvollen Platz hat“, sagt Wegner. Praxis ist es bislang, dass die Jugendlichen selbst die Plätze akquirieren.

Etwas mehr Zeit haben die Schülerinnen und Schüler dagegen noch an der Gerhard-Rohlfs-Oberschule. Hier steht erst im März das Schülerpraktikum für den neunten Jahrgang an. „Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, weil sich die Lage bis dahin verändert haben könnte. Unsere Schüler sind aber jetzt schon auf der Suche und finden auch Praktikumsplätze“, sagt Schulleiterin Kathrin Borges-Postulka.

Auch sie bezeichnet die Schülerpraktika als gut und wichtig, schließen zählen sie bei der Gerhard-Rohlfs-Oberschule fest zum Konzept. Erst vor Kurzem hat die Schule zum fünften Mal in Folge das Berufswahl-Siegel Bremen „Schule mit herausragender beruflicher Orientierung“ verliehen bekommen.

Etwas entspannter ist die Lage indes auch an der Oberschule an der Helsinkistraße: Die Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs seien bisher ganz gut versorgt, sagt Schulleiterin Nicole Schöllhammer. „Ich denke, dass wir bei der Berufsorientierung ganz gut aufgestellt sind. Wir haben viele Kooperationen mit Unternehmen, die helfen uns natürlich“, sagt Schöllhammer. Das Praktikum sei für die Schüler zwar total wichtig, dass einige Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie zögern und ihre Praktikumsstellen nicht ausschreiben, kann die Schulleiterin jedoch verstehen: „Aus betrieblicher Sicht ist die Angst absolut nachvollziehbar.“

Praktika für Schüler sehr wichtig

Das sieht Björn Reichenbach von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bremen genauso: „Die Gemengelage und Realität ist, dass die Praktika für die Schüler und ihre Berufsorientierung sehr wichtig sind, die wirtschaftliche Situation durch die Corona-Pandemie aber schwierig ist.” Vor allem in den Berufsbranchen, in denen Hygiene- und Abstandsregeln nur schwer einzuhalten seien, oder die, wie die Veranstaltungsbranche, derzeit brachliegen, gäbe es weniger Praktikumsplätze. „Trotzdem stehen viele Unternehmen für Schülerpraktika zur Verfügung. Diese Stellen werden aber meistens nicht ausgeschrieben“, sagt Reichenbach.

Die Empfehlung der IHK an die Schüler lautet daher, sich frühzeitig zu informieren und sich von Absagen nicht abschrecken zu lassen. „Die Unternehmen profitieren schließlich auch von den Praktika, denn über diesen Weg finden viele Betriebe ihre Auszubildenden.“ Unterdessen will das Bildungsressort nun das Gespräch mit den Arbeitskammern und dem Arbeitgeberverband suchen, um bei Problemen nach praxistauglichen Alternativen zu suchen. „Wir wollen alle an einem Strang ziehen. Die Bereitschaft der Kammern und der Verbände ist da, jeweils auch selbst „ihre Unternehmen und Betriebe“ anzusprechen und zu ermuntern, Plätze anzubieten“, sagt Annette Kemp.