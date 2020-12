Das Gelände von Gut Hohehorst ist für Spaziergänger und Radfahrer nicht mehr zugänglich. Der private Eigentümer hat Bauzäune aufgestellt. Nach seinen Angaben war es wiederholt vorgekommen, dass Besucher des Geländes die Privatsphäre der Bewohner im Herrenhaus ignorierten. (Christian Kosak)

Früher sei er öfter auf Gut Hohehorst spazieren gegangen oder mit dem Rad über das Gelände gefahren, erzählt Rainer Hartmann. Jüngst wollte der Nordbremer dort wieder einmal auf einem Waldweg ins Gelände spazieren. Doch diesmal kam er nicht weit. Ein Bauzaun habe den Weg versperrt, berichtet er. Schilder hätten auf Privatbesitz verwiesen. Doch das sei nicht alles gewesen „Da steht man plötzlich vor dem Zaun und muss lesen, man habe Hausfriedensbruch begangen, sei von einer Videokamera erfasst worden und das Videomaterial werde der Polizei zur Anzeige übergeben.“ Der Nordbremer ist verärgert. „Ich kann verstehen, wenn jemand sein Grundstück schützen will. Ich finde es aber sehr befremdlich, derart bedroht zu werden.“

Eigentümer von Gut Hohehorst ist Thomas Stefes. Der Bauunternehmer und Immobilienentwickler hat das Anwesen vor vier Jahren von der Stadt Bremen gekauft. Er wohnt selbst mit seiner Frau im Herrenhaus auf dem Gelände. „Wir hatten hier immer wieder mal ungebetene Gäste“, erklärt Stefes die Schutzmaßnahmen. Als das große Tor zum Anwesen an der Hauptstraße noch Tag und Nacht offen stand, gab es Einbrüche, ein Mal stand eine Ladung unangemeldeter Bustouristen vor der Tür. „Es kam sogar vor, dass Leute mit dem Fahrrad über die Terrasse des Herrenhauses fuhren“, erzählt Stefes.

Mehr zum Thema Tag des offenen Denkmals Auf den Spuren der Geschichte Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, öffnen auch das Hohehorst-Archiv in ... mehr »

„Wir haben ganz höflich angefangen und auf dem Gelände Schilder aufgestellt mit dem Hinweis, unsere Privatsphäre zu beachten.“ Das sei von manchen Besuchern nicht nur ignoriert worden, „Teilweise wurden die Schilder sogar herausgerissen“. Der Hausherr reagierte. Erst blieb das Haupttor in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden geschlossen, inzwischen ist es ständig zu. Zuwegungen zum Anwesen wurden laut Stefes zunächst mit Flatterband und den Hinweis auf Privatbesitz gesperrt. Das habe etliche aber nicht davon angehalten, das Gelände trotzdem zu betreten. „Deshalb haben wir das etwas strenger formuliert, Bauzäune und Videokameras aufgestellt. Gut Hohehorst ist ein Privatgelände, das muss akzeptiert werden.“

Der 2016 geschlossene Kaufvertrag mit der Stadt enthält laut Stefes keine Auflage, das Gelände der Öffentlichkeit zugänglich zu machen „Das war ein Wunsch, aber vertraglich ist das nicht geregelt worden.“ Ein Wunsch, den die Gemeinde Schwanewede und hier vor allem der Ortsrat Löhnhorst hatte und nach wie vor hat. Schon die teilweise Schließung des Haupttores vor zwei Jahren bedauerte der Ortsrat. Um so größer ist die Enttäuschung, dass Gut Hohehorst jetzt für Spaziergänger und Radfahrer tabu ist. „Dass nichts mehr geht, ist für uns eine überraschende Wende. Es macht mich traurig, dass Bürger das Gelände nicht mehr betreten können“, sagt Ortsbürgermeister Otto Bothmann. Gemeinsam mit dem Gemeinde-Bürgermeister Harald Stehnken habe er ein Gespräch mit dem Eigentümer von Hohehorst geführt. „Darin haben wir deutlich gemacht, dass es unser Wunsch ist, dass das Gelände zu bestimmten Zeiten wieder für die Öffentlichkeit zugänglich wird.“

Weiterhin Führungen

Bothmann sagt, dass er die Verärgerung des Eigentümers über die Missachtung der Privatsphäre seiner Familie verstehe. Dass Hohehorst aber auch „ein besonderer geschichtlicher Ort“ sei. Dass Stehnken und er deshalb erneut ein Gespräch mit Thomas Stefes führen wollen – in der Hoffnung auf eine Einigung, mit der beide Seiten leben können. Der Hausherr von Hohehorst will nach eigenen Worten „ohne Aufsicht keinen auf das Gelände lassen“. Er führt auch haftungsrechtliche Gründe an. Auf dem Gelände gebe es alte Schächte, Pflegearbeiten an Bäumen würden durchgeführt. „Falls etwas passiert, haben wir die Verantwortung“, erklärt Stefes.

Komplett für die Öffentlichkeit gesperrt sei Hohehorst ohnehin nicht. „Führungen auf dem Gelände werden angeboten“, sagt Stefes und dementiert zugleich Informationen, wonach es sie künftig nicht mehr geben soll. Der Löhnhorster Hans-Werner Liebig, der ehrenamtlich das von ihm aufgebaute Hohehorst-Archiv im rechten Torhaus betreut, hat bislang die Besuchergruppen über das Grundstück geführt. Das soll er auch weiterhin tun können, sagt Thomas Stefes. Dass es in diesem Jahr keine Führungen gibt, sei der Corona-Pandemie geschuldet.

Wie groß das Interesse an Gut Hohehorst mit seinem Herrenhaus ist, das erst Sommersitz des Woll-Fabrikanten Lahusen, in der NS-Zeit ein Lebensborn-Heim, nach dem Krieg Offizierscasino der US-Army, dann eine Lungenheilanstalt und zuletzt ein Drogen-Therapiezentrum war, zeigt ein Blick auf die Liste der Besuchergruppen im Jahr 2019. Studenten und Wissenschaftler forschten im Archiv, der Deutsch-Norwegische Verein Bremen informierte sich über das Schicksal von Lebensborn-Kindern in Hohehorst, eine niederländische Fotografin besuchte das Gut für ein Projekt zum Thema Lebensborn, Besucher aus Wien und den USA waren im Archiv und im Gelände auf Spurensuche über Familienangehörige, die in Hohehorst geboren wurden.

Für sein Archiv nutzt Hans-Werner Liebig seit 2010 das rechte Torhaus, damals war die Drogenhilfe noch auf dem Gelände ansässig. Unter dem neuen Eigentümer kann der Hüter der Geschichte von Gut Hohehorst seine Arbeit fortsetzen. Mit inzwischen 78 Jahren denkt Hans-Werner Liebig aber auch dran, wie es mit der von ihm im Laufe von mehr als 50 Jahren gesammelten Dokumenten weitergeht, wenn er einmal aufhört. Eine Frage, mit der sich vor einiger Zeit auch der Kulturausschuss der Gemeinde beschäftigte. Der einstimmige Beschluss: Die Gemeindeverwaltung soll im Gespräch mit Hans-Werner Liebig und dem Eigentümer von Gut Hohehorst eine Weiternutzung des Archivs im rechten Torhaus klären, eine Archivfachkraft beraten, wie die Dokumente sachgerecht gelagert werden können. Gleichzeitig sollen Archive, Vereine oder andere Einrichtungen kontaktiert werden, die Dokumente zur Zeitgeschichte, vor allem der NS-Zeit, aufbereiten und zugänglich machen.

Hans-Werner Liebigs Wunsch: „Die Sammlung sollte in Löhnhorst bleiben. Hohehorst ist ein Stück Löhnhorster Dorfgeschichte.“ Für die Bewahrung der Dokumentensammlung spricht sich auch Thomas Stefes aus. „Das ist ein Wissensschatz, der erhalten und konserviert werden muss.“ Auf die Frage, ob das Archiv auch künftig im rechten Torhaus oder andernorts auf dem Gelände bleiben kann, meint der Hausherr von Gut Hohehorst: „Da wird sich eine Lösung finden.“