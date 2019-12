Ergänzend zum Angebot der staatlichen Schulen gibt es auch in Bremen-Nord Schulen in freier Trägerschaft: das Nebelthau-Gymnasium und die Waldorfschule (Inga Kjer / dpa)

Privatschulen „ergänzen und bereichern das öffentliche Schulwesen durch besondere Inhalte und Formen der Erziehung und des Unterrichts“, heißt es in Paragraf 1 des bremischen Privatschulgesetzes. Vierzehn Schulen in freier Trägerschaft gibt es in der Hansestadt, zwei von ihnen gehören zur Schullandschaft in Bremen-Nord. Es handelt sich um die Freie Waldorfschule Bremen-Nord und das Nebelthau-Gymnasium. Beide Privatschulen wurden 2006 gegründet und haben im Jahr 2019 ihren ersten Jahrgang mit der Allgemeinen Hochschulreife in die Welt entlassen.

Seit dem ersten November haben sie mehr gemeinsam als das Gründungsjahr: Die privaten Träger beider Schulen sind Vereine. Im November 2019 hat die Friedehorst gGmbH die Trägerschaft des Gymnasiums an den Elternverein des Nebelthau-Gymnasium übergeben. Der Träger der Freien Waldorfschule Bremen-Nord war von Beginn an der Verein Freie Waldorfschule Bremen-Nord.

„Dieser Wechsel war sehr bedeutend für die Existenzsicherung der Schule. Die Friedehorst gGmbH wollte das Gymnasium nicht weiter führen“, erklärt Udo Jendroschek, Vorstandsmitglied des Elternvereins, diesen Schritt. Im allgemeinen Ablauf habe sich allerdings nichts verändert, weshalb der Wechsel ohne viel Aufsehen erfolgen konnte.

Bereits 2017 wurde das Schulgeld auf 430 Euro erhöht. Doch diese Erhöhung konnte das Gymnasium nicht vor einer wirtschaftlichen Trennung von Friedehorst bewahren. Um nicht ebenfalls in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, habe der Elternverein einen Business-Plan erstellt.

180 Schüler in Lesum

„Wir haben eine andere Kostenstruktur als die Friedehorst gGmbH. Wir arbeiten von Anfang an kostendeckend. Wenn die Konstellation so bleibt, werden wir keine Probleme bekommen“, berichtet Jendroschek. Die Anhebung des Schulgeldes habe auch mit der Finanzierung des Landes Bremen zu tun, erklärt Schulleiterin Bianca Nordhoff. Zwar bekämen private Gymnasien 92 Prozent der Personalkosten finanziert und damit mehr als andere private Schulen, doch habe diese Schulform auch höhere Kosten.

Das Interesse der Bevölkerung an der Privatschule sei groß. Aktuell besuchen 180 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium. Es gibt eine Klasse pro Jahrgangsstufe. „Unsere Schule ist gut belegt. Es sind zwar immer wieder Plätze frei, aber nur vereinzelt. Wir haben also nicht wirklich Not“, beschreibt Jendroschek die Situation. Das zeige, dass das Bedürfnis besteht, Kinder an privaten Schulen ausbilden zu lassen.

Bianca Nordhoff ist die Schulleiterin des Nebelthau-Gymnasiums. (Christian-Kosak)

Das Nebelthau-Gymnasium hat drei Schwerpunkte. „Unser Menschenbild fußt auf den christlichen Werten. Wir wollen unsere Schüler zu starken Persönlichkeiten erziehen, die respektvoll miteinander umgehen. Außerdem soll Englisch für die Kinder keine Hürde sein, deshalb legen wir viel Wert darauf, dass sie lernen, sich in dieser Sprache richtig auszudrücken“, erklärt die Schulleiterin. Der dritte Schwerpunkt ist der Wirtschaftsunterricht. Da Wirtschaft in einem Land wie Deutschland auch das Individuum betreffe, sei es wichtig, dass die Kinder von Anfang an verstehen wie die Ökonomie funktioniere. Durch ihre Schwerpunkte steche die Schule heraus.

Am Nebelthau-Gymnasium können die Schüler auch das Abitur ablegen. Dies geschehe in Begleitung des Landes Bremen. „Unsere Schüler schreiben das normale Zentralabitur mit. Anders als an den staatlichen Schulen zählen bei uns allerdings nur die Noten dieser Prüfungen und nicht die Punkte, die in den restlichen beiden Jahren der Oberstufe erreicht wurden, in die Abschlussnote hinein“, sagt Nordhoff. Das sei aber in vielen europäischen Ländern üblich.

Kirsten Petermann leitet die Freie Walddorfschule Bremen-Nord als Geschäftsführerin. (Christian Kosak)

Etwas anders ist es an der Waldorfschule Bremen-Nord. Die Schüler können dort allerdings nur bis zur zwölften Klasse unterrichtet werden. „Zur 13. Klasse gehen sie dann an die anderen Waldorfschulen in Bremen, um dort ihre Abiturprüfungen abzulegen“, erklärt Kirsten Petermann, Geschäftsführerin der freien Waldorfschule Bremen-Nord. Die Kooperation biete die Möglichkeit, eine größere Bandbreite an Kursen anzubieten.

Das Schulgeld betrage 220 Euro im Monat, diesen Beitrag brauche die Schule, um zu existieren. „Es gibt einen staatlichen Zuschuss. Dieser deckt 76 Prozent der Personalkosten. Alles andere müssen wir über das Schulgeld finanzieren“, sagt Petermann. Eltern, die mehr als ein Kind einschulen, zahlen für die Geschwisterkinder weniger.

Aktuell besuchen 205 Schüler die Waldorfschule Bremen-Nord. Die Klassen seien heute größer als der allererste Jahrgang der Schule. „Zum nächsten Schuljahr sind wir noch mitten im Anmeldungsprozess. Uns ist es wichtig, dass die Kinder schon sechs oder sieben Jahre alt sind, weil wir wollen, dass sie auch wirklich reif für die Schule sind“, sagt Petermann. „Alle Schüler, die bei uns lernen möchten, werden auch aufgenommen. Manchmal geben wir Eltern aber den Rat, die Kinder noch ein Jahr länger im Kindergarten zu lassen.“

Waldorfpädagogik will die in den Kindern liegenden Fähigkeiten entwickeln

Das Ziel der Waldorfpädagogik sei es, Kinder dabei zu unterstützen, die in ihnen liegenden Fähigkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig solle ihre Wahrnehmung für die natürliche und soziale Umwelt gestärkt werden. Deshalb habe die Schule ein ganzheitliches Konzept. So gebe es Fächer wie Werken, Gartenarbeit und Eurythmie ergänzend zu den Hauptfächern wie Mathematik, Englisch und Deutsch.

Statt Französisch oder Spanisch lernen die Schüler der Waldorfschule Bremen-Nord Russisch. „Auf Russisch haben die Kinder ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu beschreiben. Außerdem hat die Sprachauswahl einen kulturellen Hintergrund. Wir wollen auch hier das ganzheitliche Konzept beibehalten, und so gibt es zum Beispiel bei den Weltanschauungen West und Ost – Englisch und Russisch“, begründet Petermann die Auswahl der angebotenen Fremdsprachen.

Russisch als Fremdsprache mache allerdings den Wechsel auf die Waldorfschule später als zur fünften Klasse schwierig. Die meisten Kinder kämen allerdings ohnehin entweder bereits zur ersten, oder aber nach der vierten Klasse: „Bei der Einschulung denken viele Eltern an die Schule, die nahe am Wohnort liegt. Wenn die Kinder dann auf eine weiterführende Schule gehen sollen, denken viele noch einmal darüber nach, was sie für ihr Kind wollen“. Für Kirsten Petermann ist es wichtig, genau zu schauen, welche Schule die Richtige für das jeweilige Kind ist. „Das können im einen Fall wir sein, im anderen aber auch eine ganz andere Schulform“, erklärt sie. Das Kind müsse bei der Entscheidung der Schulauswahl immer im Mittelpunkt stehen.